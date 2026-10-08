Grindeanu vrea coaliție PSD-PNL-UDMR: „Nu mai contează că ești cu suveranismul, cu stânga sau cu dreapta”

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a făcut apel la PNL și UDMR să participe la formarea unui nou executiv, susținând că România traversează o perioadă în care este nevoie de responsabilitate politică.

Kelemen Hunor, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan Foto: arhivă Inquam Photos / Octav Ganea

Într-un interviu la Antena 3 CNN, liderul social-democrat a afirmat că „PSD își dorește să fie partea soluției, dar nu în orice condiții”, adăugând că speră ca și celelalte formațiuni să își asume această perioadă dificilă.

Grindeanu a explicat că un viitor acord politic nu trebuie construit pe avantaje pentru unii și costuri pentru alții:

„Dacă vor înțelege apelul meu, vom găsi un numitor comun. Fiindcă la sfârșitul zilei nu trebuie să fie unul fraierit și unul șmecher”.

Potrivit liderului PSD, actualul context economic și financiar impune o abordare comună din partea clasei politice

„În aceste momente nu mai contează că ești cu stânga, cu dreapta sau cu suveranismul”, a declarat Grindeanu, adăugând că partidele ar trebui să dea „dovadă de responsabilitate” și „să punem umărul cu toții” pentru depășirea dificultăților.

„Trebuie să evităm scenariul dezastruos pentru România”

Liderul PSD a recunoscut că o formulă largă de guvernare nu reprezintă opțiunea ideală pentru niciuna dintre formațiuni, însă consideră că aceasta este cea mai sigură soluție în actualele condiții. Deși PSD nu mai face parte din guvernare de șase luni, Sorin Grindeanu a anunțat că formațiunea sa este dispusă să intre din nou la guvernare, alături de PNL și UDMR, cel puțin până în primăvară, când se va face o evaluare a situației economice și politice.

„Dacă vom continua să judecăm doar în bucățica noastră politică nu va fi bine pentru țară la sfârșitul zilei. Nu există scenariu perfect pentru nimeni. Noi trebuie, în schimb, să evităm scenariul dezastruos pentru România. Și acest lucru ar însemna un soi de asumare. PSD, deși de șase luni nu mai e parte a Guvernului, își asumă intrarea la guvernare într-o formă mai largă, astfel încât să trecem această perioadă, nu se poate altcumva”, a declarat Grindeanu.

De ce respinge ideea unui guvern tehnocrat

Președintele PSD a respins varianta unui cabinet format din tehnocrați, despre care a spus că este „o variantă slabă, proastă pentru România”.

Sorin Grindeanu a exclus categoric atât varianta unui guvern tehnocrat, dând drept exemplu negativ precedentul Cabinet Cioloș (2015-2016), cât și un executiv minoritar format doar de PSD. Liderul social-democrat a avertizat că o majoritate fragilă, de conjunctură, va transforma Parlamentul într-o zonă de blocaj total.

„Ce se va întâmpla, vă spun, când vom avea un guvern de acest tip, care din prima săptămână nu va mai fi asumat de nimeni. Va intra un buget cu un deficit de 5,8 și va ieși cu 8,5 [â Fiindcă nu poți să-i oprești, și se vor găsi majorități de conjunctură pe fiecare amendament în parte”, a explicat el.

Pozițiile PNL și UDMR

Amintim că Ilie Bolojan, liderul PNL a declarat, joi, după întâlnirea cu premierul desemnat Luca Niculescu, că liberalii nu intenționează să participe la viitorul Guvern, însă sunt dispuși să voteze pentru instalarea acestuia în Parlament. Detalii AICI.

UDMR este dispus să voteze învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Luca Niculescu, chiar dacă formațiunea nu va face parte din viitorul Executiv.

Anunțul a fost făcut joi, 8 octombrie, de primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, după discuțiile purtate cu premierul desemnat.

„Suntem dispuși să votăm un guvern, chiar dacă nu vom face parte din acel guvern.(...) Nu am discutat despre participarea UDMR la guvernare. Așteptăm punctele de vedere ale celor două partide mari, PSD și PNL, după care vom lua și noi o decizie. Deci noi am spus foarte clar, ne-am dorit refacerea fostei coaliții și nu vom vota un guvern alături de AUR și SOS”, a mai spus liderul maghiar.