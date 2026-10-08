Ludovic Orban, acuzații după desemnarea lui Luca Niculescu: „Nicușor Dan l-a protejat pe Grindeanu”

Fostul premier și consilier prezidențial Ludovic Orban consideră că desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru nu este potrivită, susținând că acesta nu are un sprijin politic clar.

Ludovic Orban critică alegerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier

„Eu nu consider desemnarea lui Luca Niculescu o desemnare potrivită”, a declarat Ludovic Orban la Digi24.

Fostul premier a susținut că desemnarea premierului ar trebui să țină cont de rezultatul alegerilor și de partidele care au obținut voturile cetățenilor.

„În orice democrație din lumea civilizată premierul și Guvernul trebuie să țină cont de votul popular exprimat de cetățeni”, a explicat Orban.

Potrivit acestuia, partidele care asigură guvernarea trebuie să aibă atât experiența și oamenii necesari, cât și „răspunderea politică în fața cetățenilor”.

„Nicușor Dan din nou a desemnat pe cineva care nu reprezintă pe nimeni, nu are un sprijin clar, asumat, transparent. Luca Niculescu este premierul nimănui, scos de Nicușor Dan ca un iepure din bagheta magică”, a afirmat fostul premier.

El consideră că, și în cazul în care Luca Niculescu va obține voturile necesare pentru învestire, viitorul Guvern nu va avea un sprijin politic real.

„Luca Niculescu chiar dacă primește voturile de învestire, nici el și nici miniștrii lui nu o să aibă vreo răspundere și niciun partid nu va susține actul de guvernare”, a mai afirmat Orban.

„Trebuia să îl pună pe Grindeanu premier din prima”

Fostul consilier a criticat și modul în care președintele Nicușor Dan a făcut desemnările pentru funcția de prim-ministru.

„Absurditatea gândirii politice a președintelui Nicușor Dan s-a transmis în trei desemnări, fără cap, fără coadă. El trebuia să îl pună pe Grindeanu premier din prima”, a declarat Orban.

În opinia sa, Sorin Grindeanu nu și-ar fi dorit în realitate funcția de premier, iar Nicușor Dan l-ar fi protejat.

„E adevărat că Grindeanu numai când a văzut că e criticat că nu-și asumă răspundere a guvernării a acceptat așa de formă ca să fie potențial candidat al partidului la funcția de prim-ministru, dar de fapt nu-și dorește și Nicușor Dan l-a protejat. E la înțelegere cu Grindeanu”, a susținut Ludovic Orban.

„De-aia nu l-a desemnat pe Grindeanu, pentru că un eșec al lui Grindeanu în formarea majorității sau o guvernare PSD cu Grindeanu premier ar fi dăunat grav și României, dar și PSD-ului”, a mai afirmat fostul consilier.

Luca Niculescu a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru pe 5 octombrie, după o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare.

Este a patra nominalizare făcută de șeful statului în ultimele cinci luni. Nicușor Dan a spus că l-a ales pe diplomatul Luca Niculescu considerând că are „cele mai mari șanse să întrunească o majoritate”, iar premierul desemnat a anunțat că prima sa misiune este construirea unei majorități parlamentare și convenirea unui program de guvernare.