Un protest pro-Călin Georgescu la Satu Mare, transformat în petrecere. Manelele au răsunat din boxă în fața Tribunalului

Un grup restrâns de susținători ai lui Călin Georgescu s-a adunat în fața Tribunalului Satu Mare. După mesajele despre situația fostului candidat, protestul a continuat cu manele la boxă.

Protestul pare mai degrabă o petrecere restrânsă, cu manele. Foto: presasm

Un protest pentru Călin Georgescu, organizat în fața Tribunalului Satu Mare, s-a transformat, după primele mesaje, mai degrabă cu o petrecere decât cu o manifestație pentru susţinerea fostului candidat la alegerile prezidenţiale, notează presasm.

Câțiva susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale s-au strâns în fața Palatului de Justiție, au transmis câteva mesaje prin care au contestat măsurile judiciare luate împotriva lui, apoi au pornit muzica. Din boxă au început să răsune manele, la volum ridicat.

Protestul a fost autorizat la solicitarea a doi frați din Satu Mare. Celor doi, care au ajuns în fața Palatului de Justiție pentru a-și exprima susținerea față de Călin Georgescu cu tot cu o boxă, li s-au alăturat doar câteva persoane.

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Manifestația a început cu un scurt mesaj dedicat lui Georgescu şi imediat după participanții au dat drumul la manele, la volum maxim, în faţa Tribunalului.

Jandarmii se află în apropiere și supraveghează manifestația. Protestul este autorizat, iar până în acest moment nu au fost semnalate incidente.