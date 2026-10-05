Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, îl acuză pe președintele Nicușor Dan că „excede atribuțiilor sale constituționale” prin decizia de a exclude AUR de la formarea majorității și consideră că acesta este principalul vinovat pentru criza politică.

„Domnul președinte Nicușor Dan a ales să spună public următorul lucru: «Exclud de la formarea majorității Partidul AUR». Și aici intervine chestiunea care trebuie să îi fie spusă lui Nicușor Dan: în primul rând, că excede atribuțiilor sale constituționale. Practic, el devine și președinte, și Parlament, ceea ce nu este cazul în sistemul nostru constituțional”, a declarat liderul senatorilor AUR la „Interviurile Adevărul”.

Potrivit lui Peiu, președintele a exclus AUR de la formarea majorității invocând două considerente: apartenența euroatlantică a României și stabilitatea financiară.

„În al doilea rând, domnia sa exclude Partidul AUR pentru două considerente: unul, că ar pune în pericol apartenența euroatlantică a României, și al doilea, pentru că ar pune în pericol stabilitatea financiară.

Ambele sunt niște minciuni, pentru că în toate documentele Partidului AUR și în toate luările noastre de poziție noi am spus că nu avem absolut nicio problemă cu cele trei tratate care fundamentează apartenența României la comunitatea euroatlantică, adică Tratatul NATO, Tratatul Uniunii Europene și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene”, a afirmat Petrișor Peiu.

„Principalul blocaj se dovedește a fi Nicușor Dan”

Liderul senatorilor AUR a vorbit și despre procedura de suspendare a președintelui, care, potrivit acestuia, este legată de demersul pentru organizarea alegerilor anticipate.

„Noi cerem organizarea de alegeri anticipate ca o soluție de ieșire dintr-un blocaj politic în care nu se poate forma o majoritate stabilă. Că vedem, cu toate liniile roșii trasate de actualii președinți de partide și cu liniile roșii trasate de președintele Nicușor, că nu se poate forma o majoritate stabilă.

(...) În afară de asta, avem pe masă o procedură de suspendare a președintelui. Aici trebuie să vă spun că logica acestei proceduri ține de înlăturarea obstacolului din calea rezolvării blocajului politic prin alegeri anticipate. Principalul blocaj, principalul factor ferment al acestei crize politice se dovedește a fi Nicușor Dan”, a spus Peiu.

Întrebat câte semnături mai sunt necesare pentru procedura de suspendare, liderul senatorilor AUR a răspuns: „Cred că aproape 40 de semnături (n.r. ne-ar mai trebui).”

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Peiu, despre Nicușor Dan: „E un om extrem de imprevizibil, încăpățânat”

Întrebat cum i se pare președintele în timpul discuțiilor politice, Petrișor Peiu l-a descris pe Nicușor Dan drept „extrem de imprevizibil” și „încăpățânat”.

„E pe toane. Adică într-o zi vine bine dispus și intră într-o discuție, uneori chiar serioasă. A participat și la o discuție serioasă. Alteori vine încruntat așa și țâfnos și nu poți nici măcar să iei o înghițitură de apă că îți stă în gât. E un om extrem de imprevizibil, încăpățânat, cu care nu poți să ai un dialog instituțional foarte ușor”, a afirmat Peiu.

Întrebat dacă i se pare că președintele s-a schimbat față de perioada de dinaintea mandatului de la Cotroceni, Peiu a răspuns că nu consideră că există o schimbare.

„Nu. Păi și înainte lumea a fost dezamăgită. Aduceți-vă aminte că timp de trei ani și ceva a blocat orice construcție în Capitală. Orice construcție nouă în Capitală. Deși nu toate erau susceptibile de a încălca nu știu ce coduri sau legi ale urbanismului”, a declarat liderul senatorilor AUR.

Declarațiile au fost făcute înaintea noii runde de consultări convocate de Nicușor Dan la Cotroceni. Ulterior, Petrișor Peiu, a declarat, după consultările de la Palatul Cotroceni, că i-a cerut președintelui Nicușor Dan să înceteze „rostogolirea unor minciuni în spațiul public”.