Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că partidul va centraliza, în următoarele două săptămâni, toate propunerile privind comasarea unor instituții, agenții și companii de stat. Liderul social-democrat susține că reforma ar putea genera economii importante la buget, care să fie folosite pentru finanțarea măsurilor economice și sociale de anul viitor.

„Astăzi, la ședința Biroului Permanent Național, am decis ca în două săptămâni să avem gata centralizarea tuturor propunerilor de comasări de instituții, agenții și companii ale statului”, a declarat Sorin Grindeanu, la finalul ședinței PSD.

Acesta a dat ca exemplu Ministerul Transporturilor, unde, potrivit experienței sale, există numeroase instituții care ar putea fi comasate fără dificultăți.

„Avem nevoie de această reformă reală, pentru a avea niște economii importante la buget prin care să finanțăm politicile economice și sociale pentru anul viitor”, a explicat liderul PSD.

Liderul PSD dorește și o abordare unitară privind indemnizațiile membrilor consiliilor de administrație. Potrivit declarațiilor sale, Grindeanu a anunțat că îi va propune premierului ca indemnizația maximă pentru un membru de CA să nu depășească salariul mediu pe economie, cu excepții pentru companiile listate la bursă.

Separat de comasarea instituțiilor și companiilor de stat, Grindeanu a anunțat că echipa care pregătește reforma administrației publice locale va prezenta săptămâna viitoare o primă variantă de lucru. Aceasta ar urma să includă un pachet de stimulente pentru comasarea voluntară a localităților, în timp ce, într-o a doua etapă, reforma ar urma să fie promovată prin angajarea răspunderii Guvernului, potrivit liderului PSD.

În privința reorganizării administrativ-teritoriale, Grindeanu a precizat că evaluarea nu trebuie să țină cont doar de numărul de locuitori al unei unități administrativ-teritoriale. Printre criteriile invocate de acesta se numără și venitul pe cap de locuitor, precum și suprafața UAT-ului. Liderul social-democrat a susținut că obiectivul trebuie să fie reforma administrației locale, nu doar concedierile.