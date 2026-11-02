 Ministrul Justiției, Radu Marinescu, invitat la „Interviurile Adevărul” de la ora 14:00. Ce subiecte vor fi abordate | adevarul.ro
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Ministrul Justiției, Radu Marinescu, invitat la „Interviurile Adevărul” de la ora 14:00

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, invitat la „Interviurile Adevărul” de la ora 14:00. Ce subiecte vor fi abordate

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Ministrul Justiției, Radu Marinescu, este invitat luni, 2 noiembrie, de la ora 14:00, la „Interviurile Adevărul”, unde va discuta despre cele mai recente evoluții de pe scena politică din România.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu.
Ministrul Justiției, Radu Marinescu. Foto: Inquam Photos/George Călin

Discuția va aborda principalele evenimente care au marcat agenda politică în ultima perioadă, dar și subiectele de actualitate care vizează activitatea Guvernului și a Ministerului Justiției.

Interviul va putea fi urmărit pe platformele Adevărul, YouTube, Facebook, sau direct pe adevărul.ro, începând cu ora 14:00.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, va discuta, la „Interviurile Adevărul”, despre necesitatea unor pedepse mai aspre pentru minorii care comit fapte grave, dar și despre posibilitatea introducerii unor reglementări privind accesul copiilor la rețelele sociale.

Radu Marinescu va aborda măsurile pe care autoritățile le-ar putea lua pentru prevenirea faptelor grave comise de minori și pentru protejarea copiilor în mediul online.

Un alt subiect al discuției va fi cazul Alinei Apostol, românca de 37 de ani care execută o pedeapsă cu închisoarea în China, în Penitenciarul de Femei Fuzhou, din provincia Fujian. Aceasta mai are aproximativ cinci ani până la ispășirea integrală a sentinței, programată pentru 20 iunie 2031.

Situația transferului său în România este complicată de modul în care a fost înregistrată o plată făcută de familie. Pe 21 august 2024, apropiații Alinei Apostol au achitat 55.000 de dolari, cu intenția de a acoperi amenda penală.

Suma a fost însă direcționată către contul companiei păgubite, fiind considerată despăgubire. În consecință, autoritățile chineze consideră că amenda penală nu a fost achitată, iar transferul în România nu poate fi aprobat până la acoperirea integrală a prejudiciului.

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