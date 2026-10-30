Reforma administrației locale: 429 de localități ar putea fi comasate până în 2028, fără referendumuri obligatorii

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat că 429 de localități cu populații reduse sunt vizate de planul de comasare a administrațiilor locale, reforma urmând să producă efecte începând cu alegerile din 2028.

Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării Foto: Facebook/Alexandru Stoica

Într-un interviu video publicat vineri de Digi24, ministrul s-a pronunțat în favoarea comasării obligatorii a localităților care nu se mai pot susține financiar, dar a precizat că, într-o primă etapă, autoritățile vor încerca să încurajeze unificarea voluntară, prin investiții și facilități fiscale.

Alexandru Stoica a explicat că pragul de 1.500 de locuitori a fost ales pe baza categoriilor de populație utilizate în cadrul Ministerului Dezvoltării, iar calculele efectuate au indicat 429 de localități care ar putea intra în prima etapă a reformei, scrie Mediafax.

Ministrul a arătat că propunerea a pornit inclusiv de la dificultățile întâmpinate în finanțarea investițiilor din comunele mici, unde proiecte similare sunt realizate separat, cu cheltuieli suplimentare.

„Pentru că erau comune mici, ar fi mai bine să existe o soluție (…) să comaseze, ca să putem să facem lucrurile și economiile, bineînțeles, la bugetul de stat. Și de aici a apărut procedura de comasare voluntară”, a afirmat ministrul.

Comasarea voluntară ar necesita referendumuri locale. Aplicarea, din 2028

Potrivit ministrului, localitățile care doresc să se unească voluntar vor trebui să organizeze referendumuri, inițiate prin hotărâri ale consiliilor locale.

„Referendumurile se fac local. Fiecare UAT care dorește să comaseze va iniția acest referendum prin hotărârile de Consiliul Local”, a declarat Alexandru Stoica.

El a precizat că efectele administrative ale unificării ar urma să apară la alegerile locale din 2028, când locuitorii comunelor comasate vor alege conducerea noii unități administrativ-teritoriale.

Deși pragul de 1.500 de locuitori reprezintă punctul de plecare al propunerii, ministrul a susținut că unificarea voluntară nu ar trebui limitată exclusiv la comunele aflate sub acest nivel.

„Cetățenii vor alege. Dar există posibilitatea ca să existe genul acesta de comasare. Să avem localitate de 3.000 de locuitori și în lângă să fie o localitate de 300 sau 400 de locuitori și automat poate să facă această comasare, fără probleme. Noi am zis până la 1.500 de locuitori dar asta nu înseamnă că nu poate să existe și de 2.000 sau de 3.000 această comasare. Nu. Va fi pentru toată lumea”, a explicat Stoica.

Ministrul susține comasarea obligatorie, dar pragurile nu au fost stabilite

Întrebat despre anunțul președintelui PSD, Sorin Grindeanu, privind o posibilă reformă administrativă obligatorie, prin angajarea răspunderii Guvernului în Parlament, ministrul Dezvoltării a declarat că susține această variantă, în special pentru localitățile mici.

„Mai ales pentru localitățile mici, 100%. Da, sunt de acord că trebuie făcută”, a spus Alexandru Stoica.

Potrivit acestuia, în cazul unei comasări obligatorii ar urma să existe excepții de la organizarea referendumurilor locale.

Întrebat dacă primăriile ar mai trebui să organizeze referendumuri în această situație, ministrul a răspuns: „Nu. Automat vor fi excepții de la referendum.”

Totuși, Stoica a recunoscut că nu există, în acest moment, un plan detaliat privind pragurile de populație și localitățile care ar urma să fie incluse în varianta obligatorie. Aceste aspecte vor fi analizate într-un grup de lucru mai larg, cu participarea mai multor factori de decizie.

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„Aici o să fie o discuție mult mai largă. Eu o să asigur mai mult suportul tehnic și asta, dar discuțiile vor fi mult mai largi, cu mai mulți facultări implicați în această decizie. Nu o ține neapărat numai de Ministerul Dezvoltării”, a afirmat ministrul.

Întrebat câte localități estimează că vor fi comasate până la alegerile din 2028, Stoica a indicat cifra de 429. El a adăugat că ar putea exista și localități cu peste 1.500 de locuitori care să opteze pentru unificare.

Scutiri de taxe pentru locuitorii comunelor care acceptă unificarea

Pentru a încuraja comasarea voluntară, Ministerul Dezvoltării ia în calcul facilități fiscale și investiții suplimentare în localitățile care acceptă reforma.

Printre variantele analizate se află scutirea temporară de la plata unor taxe și impozite locale, inclusiv cele pentru clădiri.

„Noi trebuie să venim cu anumite facilități. Era scutiri de taxe, de impozite pe clădiri. Și bineînțeles și cu partea de investiții”, a declarat ministrul.

Întrebat dacă facilitățile ar putea viza plata impozitelor locale, Stoica a precizat: „Aici să creăm un fond în care noi să acoperim o perioadă de 3-5 ani să acoperim aceste taxe ale lor.”

Măsurile sunt, deocamdată, propuneri care urmează să fie discutate cu reprezentanții administrațiilor locale.

Ce se întâmplă cu angajații primăriilor comasate

Ministrul a evitat să anunțe disponibilizări generalizate în urma unificării primăriilor, explicând că situația personalului va trebui analizată separat pentru fiecare localitate.

Potrivit acestuia, o parte dintre angajați ar putea fi preluați de administrațiile rezultate din comasare, iar reducerea numărului de posturi s-ar putea realiza și prin pensionări.

„Și cu economiile, pentru că mulți au zis gata, trebuie să dăm afară nu știu câți. Nu. Eu vă spun din analizele pe care le-am iesit noi la minister, mulți oameni pleacă natural din sistem la pensie”, a afirmat Stoica.

El a adăugat că vor fi necesare discuții cu sindicatele și mecanisme pentru angajații aflați aproape de vârsta pensionării.

„Soluția este comasarea”, spune ministrul Dezvoltării

Alexandru Stoica consideră că unificarea localităților este principala soluție pentru administrațiile care nu își pot acoperi cheltuielile din venituri proprii.

Ministrul a susținut că reforma ar putea permite o utilizare mai eficientă a fondurilor publice și accesul locuitorilor din comunele mici la servicii precum asistența medicală, alimentarea cu apă și canalizarea.

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„Bineînțeles, automat o să încercăm și cu serviciile publice integrate, cu consiliile județene care să meargă să ajute în zonele respective. Oricum, se mai reglează lucrurile și cu operatorii de servicii, că este foarte important să știm și pe zona aceasta operatorul de apă, canal, de transport. Da, putem să-i ajutăm aici în privința aceasta, dar soluția este comasarea”, a declarat ministrul.

„Nu există alte soluții ca să putem să scoatem aceste localități din deficitul acesta cu care nu se pot susține”, a adăugat el.