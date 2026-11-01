Cum descrie Valeriu Stoica rolul lui Luca Niculescu în Guvern: „Face diplomație într-o arenă de circ cu fiare neîmblânzite”

Fostul președinte al PNL Valeriu Stoica susține că Luca Niculescu nu este, în realitate, cel care conduce Guvernul, ci are mai degrabă rolul unui mediator între miniștrii PSD, cei propuși de președintele Nicușor Dan și liderul social-democrat Sorin Grindeanu.

Fostul președinte al PNL Valeriu Stoica Foto: Inquam Photos

Invitat în emisiunea „În Fața Ta”, de la Digi24, Valeriu Stoica a vorbit despre rolul premierului în actuala formulă guvernamentală și despre relația acestuia cu liderii politici implicați în susținerea Executivului.

În opinia sa, Sorin Grindeanu încearcă să păstreze controlul asupra partidului și să transmită public că el este cel care ia deciziile importante, deși nu ocupă o funcție în Executiv.

„În orice caz, nu Luca Niculescu. El este un mediator în acest Guvern. Un conducător e cel care mediază între miniștrii PSD, miniștrii propuși de Nicușor Dan și Sorin Grindeanu. (...)Sorin Grindeanu nu este în Guvern, n-a acceptat să fie prim-ministru, dar, pe de altă parte, el își dă seama că, dacă nu lasă impresia în opinia publică, în mentalul colectiv, că el face jocurile, încet-încet își va pierde poziția în PSD”, a declarat fostul președinte al PNL.

Ce spune Valeriu Stoica despre Luca Niculescu

Dincolo de observațiile privind rolul său în actualul Executiv, fostul lider liberal a avut cuvinte de apreciere la adresa lui Luca Niculescu.

Stoica îl consideră un diplomat foarte bun, cu experiență culturală și capacitate de dialog, calități care l-ar putea ajuta să gestioneze relațiile dificile din interiorul Guvernului.

„Eu cred că Luca Niculescu este un foarte bun diplomat și el face aici diplomație într-o arenă de circ cu fiare neîmblânzite. El este un diplomat și are o civilitate de admirat. E un om cultivat, e un om care știe să vorbească, e un om care a citit multe cărți, e un om care are o experiență culturală în spate”, a afirmat Valeriu Stoica, pentru sursa citată.

În opinia sa, actualul premier ar putea avea un rol important tocmai prin capacitatea de a media divergențele dintre actorii politici.

„Va face o foarte bună mediere națională Luca Niculescu”, a mai spus fostul președinte al PNL.

„Puterea judecătorească are un statut așa de autonom, încât poate influența și viața politică”

Valeriu Stoica a afirmat că peste 30 de ani justiția a luptat să devină o putere adevărată, independentă și a câștigat treptat atribuțiile care i-au acordat acest statut de putere, însă „în ultimii 10 ani a acumulat chiar mai mult decât atât”.

„Timp de 30 și ceva de ani, justiția a luptat să devină o putere adevărată, independentă și a câștigat treptat atribuțiile care i-au acordat acest statut de putere independentă. Dar în ultimii 10 ani a acumulat chiar mai mult decât atât. A acumulat de la puterea executivă și puterea legislativă atribuții care erau instrumentele de control pe care aceste două puteri le aveau asupra puterii judecătorești. Nu e vorba doar de independență, aici trebuie să accepți și controlul celorlalte două puteri. Ești independent, dar trebuie să accepți și echilibrul. Așa cum tu controlezi celelalte două puteri și ele te controlează pe tine. Noi am ajuns în situația în care puterea judecătorească a acumulat atâtea atribuții încât nu mai poate fi echilibrată. Și, în momentul de față, cea mai puternică putere este puterea judecătorească”.