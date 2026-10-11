 Paul Stănescu rupe tăcerea după zvonurile privind o ofertă de la AUR: „Am negociat multe în viața mea politică”. Ce spune despre transferurile politice | adevarul.ro
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Paul Stănescu rupe tăcerea după zvonurile privind o ofertă de la AUR: „Am negociat multe în viața mea politică”. Ce spune despre transferurile politice

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Senatorul PSD Paul Stănescu, vicepreședinte al Senatului, a respins informațiile potrivit cărora ar fi negociat cu AUR un eventual transfer politic sau obținerea unor funcții. Social-democratul susține că speculațiile apărute în spațiul public sunt neadevărate și afirmă că nu și-a negociat niciodată convingerile politice.

Senatorul PSD Paul Stănescu
Senatorul PSD Paul Stănescu Foto: FB

Paul Stănescu a reacționat la informațiile vehiculate în ultimele zile despre o presupusă ofertă primită din partea AUR. Senatorul PSD a calificat speculațiile drept lipsite de substanță și a susținut că acestea nu reflectă realitatea.

„Publicitatea mediatică de care mă bucur în ultimele zile mă onorează. Înseamnă că n-am trecut chiar degeaba prin viața politică. Din păcate, de această dată, este lipsită de substanță și se sprijină pe speculații care frizează absurdul”, a transmis Paul Stănescu, pe FB.

Senatorul a afirmat că experiența acumulată în politică l-a făcut să cunoască numeroase strategii și negocieri, însă a susținut că valorile sale politice nu au fost niciodată negociabile.

„Am construit în Partidul Social Democrat, alături de oameni în care am crezut și care au crezut în mine. Am avut și victorii, și înfrângeri, și momente în care lucrurile n-au mers cum mi-aș fi dorit. Așa este politica. Dar una este să pierzi o funcție și cu totul alta să-ți pierzi convingerile”, a declarat acesta.

Paul Stănescu a susținut că social-democrația reprezintă o convingere care i-a definit întreaga carieră politică, nu o simplă etichetă la care ar putea renunța în schimbul unei oferte mai avantajoase.

„La vârsta pe care o am, nu mi-ar sta deloc bine să-mi schimb valorile și credințele politice după cum bate vântul. Social-democrația nu este pentru mine o etichetă pe care o înlocuiești când apare o ofertă mai convenabilă. Este o convingere pe care mi-am construit întreaga carieră politică”, a afirmat senatorul PSD.

Ce spune despre presupusele negocieri pentru funcții

În mesajul său, Paul Stănescu a respins explicit informațiile privind presupuse negocieri pentru funcții sau transferuri politice către AUR.

„N-am fost niciodată atras de oportunitățile facile. Am preferat construcția, lucrurile făcute temeinic, relațiile clădite în timp și respectul câștigat prin fapte. Știu că toate acestea se construiesc greu și se pot pierde foarte ușor. Cât despre presupusele negocieri pentru funcții și transferuri politice, spun limpede: informațiile vehiculate nu sunt adevărate. Am negociat multe în viața mea politică. Convingerile, însă, nu le-am pus niciodată pe masa negocierilor”, a conchis Paul Stănescu.

Și PSD Olt respinge informațiile potrivit cărora senatorul Paul Stănescu ar putea trece la AUR sau ar fi negociat obținerea unei funcții în cadrul formațiunii. Filiala social-democrată îl susține public pe fostul secretar general al partidului, printr-un mesaj ironic: „Cine nu are un Paul Stănescu în partid să-și caute. Noi îl avem pe cel original!”.

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