 „Punem pumnul în fața furtunii, că altfel pierim”. George Simion, mesaj pentru susținătorii AUR. Ce spune despre Călin Georgescu | adevarul.ro
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Video „Punem pumnul în fața furtunii, că altfel pierim”. George Simion, mesaj pentru susținătorii AUR. Ce spune despre Călin Georgescu

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Liderul AUR, George Simion, a transmis un nou mesaj de susținere pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, aflat în arest preventiv. El a anunțat că a început din nou să meargă prin țară pentru a se întâlni cu susținătorii săi. 

Într-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook, Simion a criticat situația politică din România și a susținut că cei care vor să schimbe lucrurile sunt vizați de autorități.

„Punem pumnul în fața furtunii-Călin Georgescu, nevinovat! Am început iar să iau la pas țara”, a afirmat liderul AUR.

În mesajul său, George Simion l-a numit pe Călin Georgescu președinte și a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă românii, folosind metafora furtunii pentru a descrie situația actuală.

Liderul AUR, George Simion
Liderul AUR, George Simion Foto: Mediafax

„Președintele e unul singur: Călin Georgescu. Eu sunt președintele AUR”, le-a transmis George Simion susținătorilor săi.

În timpul întâlnirii, unul dintre susținătorii liderului AUR a rostit, la rândul său, un mesaj de încurajare: „Doamne ajută! Patriotul nostru, Doamne ajută să reușim. Trebuie să reușim!”.

„Am venit și cu ploaie. Ploaia la români aduce belșug. Toamna e un anotimp al belșugului, al roadelor. Dar România, ca țară bogată, are o populație care suferă mult prea mult, din cauza unor cotropitori care de 35 de ani nu ne lasă să respirăm”, a spus liderul AUR.

George Simion a susținut că mai multe persoane sunt vizate de acțiuni ale autorităților pentru că își doresc schimbarea situației politice din România.

„Acum, unul câte unul, vor să ne bage la închisoare, pentru că vrea poporul să facă o schimbare. Și în România nu e voie să faci schimbare. Cinste vouă că sunteți oameni de AUR. Punem pumnul în fața furtunii, că altfel pierim”, a afirmat George Simion.

În ultimele zile, liderul AUR și-a intensificat apelurile publice de susținere a lui Călin Georgescu, aflat în arest preventiv, și a îndemnat simpatizanții să participe la manifestații în sprijinul acestuia.

Călin Georgescu se află în arest preventiv
Călin Georgescu se află în arest preventiv Foto: Inquam Photos / George Călin

Călin Georgescu se află în arest preventiv și a fost adus din nou, vineri, la sediul DIICOT, în a patra zi de percheziții informatice. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru o înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

Dosarul a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a pierdut peste 1,1 milioane de euro într-o afacere ce presupunea obținerea unei linii de credit de șase milioane de euro de la o instituție financiară din străinătate.

Potrivit acuzațiilor din dosar, pentru accesarea finanțării ar fi fost solicitată o garanție de un milion de euro, iar ulterior omul de afaceri ar mai fi transferat 100.000 de euro, după ce i s-ar fi promis majorarea creditului la 15 milioane de euro. Finanțarea nu s-ar fi concretizat, iar banii nu ar fi fost restituiți.

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