Scandal între AUR și Nicușor Dan. Petrișor Peiu îl acuză pe președinte că vrea să conducă singur țara: „Vrea să fie Carol al II-lea”

Conflict deschis între AUR și Palatul Cotroceni. După ce Nicușor Dan a exclus partidul lui George Simion de la guvernare, senatorul AUR Petrișor Peiu l-a acuzat pe președinte că vrea să conducă singur țara și că urmărește instaurarea unui „regim personal”.

Petrișor Peiu susține că poziția lui Nicușor Dan ar ascunde, de fapt, o tentativă de concentrare a puterii în mâinile președintelui.

„Sper că acum le este limpede tuturor adepților votării guvernelor Tomac-Veștea-posibil Nazare de ce nu era/este posibil ca AUR să voteze vreodată vreo emanație a lui Nicușor Dan! Președintele Dan, printr-un gest descalificant, ajută la clarificarea totală în zona AUR și a susținătorilor acestui partid. Nicușor Dan s-a devoalat: este un om mic cu ambiții infinit mai mari decât îi permite Constituția. Descompunerea mișcărilor lui Dan este cât se poate de facilă. Acesta își dorește un regim personal, să conducă singur și autoritar țara, motiv pentru care și-a inventat și o motivație: să apere țara de așa-zisul pericol anti-occidental”, a transmis liderul senatorilor AUR într-un mesaj publicat pe Facebook.

AUR acuză că partidul este „discreditat” politic

Senatorul AUR susține că formațiunea sa este atacată pentru a justifica o decizie politică a președintelui.

„Nicușor Dan încearcă să discrediteze AUR, pentru a-și justifica derapajele anti-democratice. (...) De ce AUR este singurul partid etichetat de Dan ca fiind anti-occidental, deși acum un an același Dan vorbea de trei partide anti-occidentale? Simplu: pentru că AUR se opune visului lui Nicușor Dan de a conduce singur și direct țara, ignorând regulile democratice”, a declarat liderul senatorilor AUR.

Peiu a mai afirmat că AUR nu este împotriva valorilor occidentale și l-a acuzat pe Nicușor Dan că încearcă să obțină control politic asupra formațiunii. „Evident că AUR nu este deloc anti-occidental, iar Nicușor Dan știe acest lucru, dar omulețul mic cu ambiții mari vrea neapărat să fie Carol al II-lea și nu știe cum. Dacă nu a putut să pună stăpânire pe AUR, încearcă să îl discrediteze”, a adăugat acesta.

Nicușor Dan: AUR nu este un partid pro-occidental

Declarațiile liderului AUR vin după un interviu acordat de președintele Nicușor Dan, în care acesta a explicat de ce formațiunea lui George Simion nu este luată în calcul pentru o eventuală guvernare.

„În opinia mea, nu este un partid pro-occidental și de aici vine blocajul. Cu toate defectele lor, totuși partidele pro-occidentale se străduiesc să facă un guvern fără să aibă nevoie de sprijinul...”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a precizat că, în timpul consultărilor de la Palatul Cotroceni pentru formarea unei majorități guvernamentale, nu i-a fost propusă o formulă care să includă AUR.

Șeful statului a argumentat că o astfel de variantă ar ridica probleme legate de securitatea națională, stabilitatea economică și relația României cu partenerii externi din Uniunea Europeană și NATO.

Reamintim că și liderul AUR, George Simion, l-a atacat pe președintele Nicușor Dan, după ce acesta a declarat că nu vede AUR în viitorul Guvern, invocând riscuri pentru securitatea națională și stabilitatea economică.

„Anticipate! Suspendare! Revenirea la democrație!!!”, a scris George Simion, în mesajul publicat pe Facebook, marți, 14 iulie.