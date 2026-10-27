 George Simion: „Avem de-a face în anul 2026 cu un caz şi cu un om care este deţinut politic. Am făcut mii de kilometri pentru a internaţionaliza această problemă” | adevarul.ro
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George Simion: „Avem de-a face în anul 2026 cu un caz şi cu un om care este deţinut politic. Am făcut mii de kilometri pentru a internaţionaliza această problemă”

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George Simion, liderul AUR, a declarat marți seară că formațiunea pe care o conduce a rămas consecventă în susținerea lui Călin Georgescu, despre care afirmă că este victima unui atac politic și a unor acțiuni îndreptate împotriva democrației.

George Simion, liderul AUR
George Simion, liderul AUR Foto: Inquam Photos / George Călin

Într-un briefing de presă, Simion a susținut că a efectuat în ultimele luni mai multe deplasări externe pentru a aduce cazul lui Georgescu în atenția partenerilor internaționali.

„În ultima perioadă am organizat o serie de deplasări externe. Nu au fost inutile (...). În opinia mea şi am tot dreptul la această opinie, avem de-a face în anul 2026 cu un caz şi cu un om care este deţinut politic”, a declarat George Simion, citat de Agerpres.

Președintele AUR a afirmat că aceste demersuri au avut scopul de a semnala ceea ce Simion consideră a fi un atac la adresa procesului democratic:

„Am făcut mii de kilometri pentru a internaţionaliza această problemă şi pentru a populariza atacul asupra democraţiei şi atacul asupra lui Călin Georgescu”.

George Simion a susținut că partidul său a rămas fidel opțiunilor electoratului și a respins criticile privind implicarea AUR în acest caz:

„Probabil suntem printre puţinii, dacă nu singurul partid care a rămas fidel voinţei poporului român. Nu ştiu ce am fi putut face mai mult în această situaţie”.

Liderul AUR a criticat, totodată, ceea ce a numit comportamentul unui sistem cu „apucături totalitare”.

„Nu ştiu cum poţi lupta prin metode democratice cu un sistem care are apucături totalitare. Dar încercăm să facem acest lucru”, a mai spus Dimion

Simion a făcut referire și la rețeaua TikTok, susținând că în ultima perioadă au fost închise mai multe conturi.

„În ultima perioadă e o adevărată prigoană pe TikTok”, a afirmat liderul AUR.

Amintim că liderul AUR a lansat noi critici la adresa autorităților de la București și a instituțiilor europene, în cadrul conferinței „Together Stronger!”, desfășurate la Praga. Acesta a susținut că fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu se află în arest pentru că „a câștigat alegerile” și a acuzat existența unor presiuni asupra opoziției politice din România.  

„De 30 de zile, Călin Georgescu se află după gratii. Și toată lumea mă întreabă: Dar ce a făcut? A câștigat alegerile, din păcate. A devenit o crimă”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a spus că România se confruntă cu o problemă în privința organizării alegerilor și a susținut că autoritățile s-ar teme de voința alegătorilor.

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