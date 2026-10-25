 George Simion, declarație controversată la Praga despre arestarea lui Călin Georgescu: „A câștigat alegerile. A devenit o crimă” | adevarul.ro
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George Simion, declarație controversată la Praga despre arestarea lui Călin Georgescu: „A câștigat alegerile. A devenit o crimă”

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Liderul AUR, George Simion, a lansat noi critici la adresa autorităților de la București și a instituțiilor europene, în cadrul conferinței „Together Stronger!”, desfășurate la Praga. Acesta a susținut că fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu se află în arest pentru că „a câștigat alegerile” și a acuzat existența unor presiuni asupra opoziției politice din România.

Liderul AUR, George Simion.
Liderul AUR, George Simion. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„De 30 de zile, Călin Georgescu se află după gratii. Și toată lumea mă întreabă: Dar ce a făcut? A câștigat alegerile, din păcate. A devenit o crimă”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a spus că România se confruntă cu o problemă în privința organizării alegerilor și a susținut că autoritățile s-ar teme de voința alegătorilor.

„Vin dintr-o țară în care avem o problemă cu alegerile. Anul acesta, o asemenea problemă înseamnă că nu va fi organizat un scrutin prea curând, pentru că sistemului îi este frică de voința poporului”, a mai spus acesta.

Simion acuză un „război judiciar” în România

În discursul său, Simion a criticat și situația politică de la București, susținând că instalarea unui guvern ar fi fost determinată de dorința de a răspunde solicitărilor venite de la Bruxelles.

„Au instalat la București un guvern pentru numai șase luni, doar pentru a asculta de Bruxelles și de Ursula von der Leyen”, a afirmat Simion.

Acesta a acuzat și existența unor presiuni asupra opoziției și a susținut că reprezentanții acesteia sunt cenzurați și vizați de acțiuni judiciare.

„Suntem cenzurați, suntem aruncați în închisoare, ne confruntăm cu un adevărat război judiciar în România. De aceea suntem aici, de aceea vom lupta în țara noastră, pentru a avea alegeri corecte și libere”, a declarat liderul AUR.

Declarațiile au fost făcute la cea de-a cincea ediție a conferinței „Together Stronger!”, organizată de asociația Patrimonium Sancti Adalberti, la care participă reprezentanți politici, experți și membri ai mediului academic din peste 15 țări europene.

Călin Georgescu rămâne în arest preventiv 

Călin Georgescu se află în Arestul Central, după ce Curtea de Apel București a respins, vineri, 23 octombrie, cererea avocaților săi de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Instanța a desființat hotărârea Tribunalului București și a respins solicitarea ca neîntemeiată.

În urma deciziei definitive a Curții de Apel București de a-l menține în Arestul Central, pe pagina de Facebook a lui Călin Georgescu a fost postat următorul mesaj: 

Domnul Călin Georgescu rămâne în continuare în Arestul Central, sub măsura arestării preventive.

1. Astăzi, Curtea de Apel București a admis, în majoritate și cu opinie minoritară în favoarea noastră, contestația formulată de Parchet împotriva hotărârii Tribunalului București, cea prin care fusese admisă cererea noastră de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu. În consecință, domnul Călin Georgescu rămâne în continuare în Arestul Central, sub măsura arestării preventive.

2. Luni, 26 octombrie 2026, la ora 11:00, urmează să fie examinată la Tribunalul București propunerea Parchetului de prelungire a măsurii arestării preventive pentru încă 30 de zile. Decizia va putea fi contestată de oricare dintre părți. Chiar și în momentele cele mai grele, nu ne pierdem încrederea în acei magistrați care rămân drepți, își ascultă conștiința și pun legea mai presus de orice.

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