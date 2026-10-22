 O deputată AUR lansează acuzații explozive în scandalul capului de porc: „A fost pus de Jucătoru și cumnatul lui Simion. Lulea voia să scăpăm de Simion” | adevarul.ro
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O deputată AUR lansează acuzații explozive în scandalul capului de porc: „A fost pus de Jucătoru și cumnatul lui Simion. Lulea voia să scăpăm de Simion”

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Scandalul capului de porc lăsat la poarta lui Marius Lulea ia o nouă turnură. Deputata AUR Ariadna Cîrligeanu, acuzată de consilierul parlamentar Adrian Jucătoru că ar avea legătură cu acest episod, susține că incidentul ar fi fost pus la cale de acesta din urmă împreună cu o rudă a lui George Simion. 

Ariadna Cîrligeanu și George Simion
Ariadna Cîrligeanu și George Simion Foto: Ariadna Cîrligeanu

Într-o declarație acordată publicației Cotidianul, deputata AUR Ariadna Cîrligeanu, președinta AUR Botoșani, a comentat afirmațiile făcute de colegul său de partid, Adrian Jucătoru, într-un videoclip în care acesta și-a asumat gestul. Cîrligeanu a vorbit despre o perioadă în care, spune ea, a fost influențată de fostului prim-vicepreședintelui AUR, Marius Lulea, într-un demers care viza îndepărtarea lui George Simion.

„Recunosc că afirmațiile prezentate în acel video reflectă o perioadă în care am fost influențată de Marius Lulea și de discuțiile pe care le-am avut cu acesta. A fost o perioadă în care am văzut lucrurile greșit”, a declarat Ariadna Cîrligeanu.

Deputata susține că nemulțumirile din organizația AUR Botoșani au reprezentat contextul în care a avut mai multe discuții cu Lulea, care i-ar fi prezentat un plan politic împotriva lui George Simion.

„Ușor-ușor mi-a spus care era planul: să scăpăm de Simion”, afirmă aceasta, adăugând că i s-ar fi cerut să convingă și alți parlamentari să se alăture acestui demers.

„Capul de porc a fost pus de Adrian Jucătoru și cumnatul lui George Simion”

Declarațiile deputatei AUR vin după ce Adrian Jucătoru a publicat un videoclip în care a afirmat că el a lăsat capul de porc în fața unei firme din Tunari, la care Marius Lulea a fost acționar și a susținut că acțiunea ar fi fost determinată de Lulea prin intermediul Ariadnei Cârligeanu.

Ariadna Cîrligeanu respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi avut un rol în organizarea incidentului de la Tunari și susține că autorii ar fi fost alte persoane.

„Cei care au pus acel cap de porc au fost Adrian Jucătoru și cumnatul lui George Simion, convins de Jucătoru că face un lucru bun”, a declarat aceasta.

Despre „copilăria cu capul de porc”, parlamentara AUR susține că „a fost o idee demnă de mintea ciudată a lui Marius Lulea” .

Totodată, Cîrligeanu spune că discuțiile purtate cu liderul AUR au influențat-o negativ și au determinat-o să facă evaluări greșite asupra conflictelor interne din partid.

Adrian Jucătoru și-a asumat gestul

Declarațiile deputatei vin după ce Adrian Jucătoru, consilier parlamentar AUR, a publicat un videoclip în care și-a asumat plasarea capului de porc în fața casei lui Marius Lulea.

Acesta a afirmat că el este autorul acțiunii și a susținut că întreaga operațiune ar fi fost „indusă” de Marius Lulea prin intermediul Ariadnei Cîrligeanu. 

„Voi dezamăgi pe mulți cu acest video. Autorul acelor stickere și al capului de porc din Tunari sunt eu. S-a spus că astfel îi facem rău lui Simion… I-am implicat inclusiv familia pentru a părea totul mai real și îi cer scuze pentru acest lucru. Toată acțiunea a fost indusă de Marius Lulea prin Ariadna Cîrligeanu”, a spus Adrian Jucătoru, într-un videoclip postat pe Facebook.

Reacția lui Marius Lulea

La rândul său, Marius Lulea a evitat să comenteze direct acuzațiile, invocând existența unei anchete aflate în desfășurare.

Fostul prim-vicepreședinte AUR a transmis însă că are „compasiune și înțelegere față de persoanele care ar putea fi puse în situația de a-și asuma fapte la îndemnul altora” și a subliniat că stabilirea adevărului aparține exclusiv organelor judiciare.

Lulea a declarat că se așteaptă ca anchetatorii să verifice toate circumstanțele cazului, inclusiv eventuale „încercări de obstrucționare a justiției, influențarea declarațiilor, asumarea fictivă a responsabilității” sau alte acțiuni care ar fi putut afecta desfășurarea anchetei.

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