Dominic Fritz le-a mulțumit, în ultima sa ședință în calitate de primar al Timișoarei în Consiliul Local, pe 22 septembrie, consilierilor locali și angajaților Primăriei pentru colaborarea din ultimii ani și a anunțat că va „urmări căile legale” pentru a contesta încetarea mandatului său, în contextul adoptării legii ANI.

Dominic Fritz Foto: Captură video Facebook/Primăria Municipiului Timișoara

„Probabil sunteți conștienți că astăzi este, deocamdată, ultima ședință de Consiliu Local, cel puțin așa anticipez, la care să fiu prezent în calitate de primar. Vreau să folosesc această ocazie pentru a vă mulțumi pentru colaborare în ultimii doi ani, iar pentru cei care sunt la al doilea mandat, în ultimii șase ani.

A fost întotdeauna o atmosferă constructivă, să zicem aproape întotdeauna. A fost un spirit în care, de cele mai multe ori, administrația a fost mai importantă decât politica, în care peste 95% din decizii le-am luat aproape în unanimitate. Cred că acest spirit de colaborare, transpartinic, în favoarea cetățenilor Timișoarei, trebuie să continue”, a transmis Dominic Fritz.

Acesta a subliniat că încetarea mandatului său, în contextul noii legi a integrității, este „ilegitimă, chiar ilegală” și că va „urmări căile legale” pentru a contesta această decizie.

„Vreau să vă asigur că, indiferent de ce scrie pe cartea mea de vizită sau cine semnează dispozițiile aici, în primărie, eu iau în serios datoria pe care mi-am asumat-o prin votul timișorenilor în 2024. Aceasta este o responsabilitate pe care o simt în continuare și vreau să vă asigur că rămân un timișorean activ”, a adăugat primarul Timișoarei.

Le mulțumește colegilor din conducere și angajaților primăriei pentru colaborare și le transmite că se vor mai întâlni „cu siguranță în această încăpere”.

„Vă urez, vouă, aici, în Consiliul Local, să luați decizii pentru Timișoara, să nu permiteți ca otrava urii, a dezbinării să otrăvească și acest for. Este legitim să existe tensiuni, mai puțin legitim este să conteze altceva decât binele orașului.

Cu siguranță ne vom mai vedea, inclusiv în această încăpere. Vom vedea din ce poziții și funcții. Vă mulțumesc.”

Președintele Nicușor Dan a anunțat, pe 28 august, că a promulgat Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității.

„Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale. Într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Prevederea prin care primarul Dominic Fritz să-și piardă mandatul a fost introdusă de PSD în Legea ANI și stabilește încetarea mandatului în termen de 30 de zile în cazul aleșilor aflați în situații de incompatibilitate sau conflict de interese.

CCR a stabilit că amendamentul PSD este constituțional și a explicat că o situație ale cărei efecte juridice continuă poate fi vizată de o lege nouă, fără încălcarea principiului neretroactivității. Totodată, Curtea a subliniat că protejarea integrității funcției publice este esențială.

Așadar, Dominic Fritz își va pierde mandatul de primar miercurea viitoare, pe 30 septembrie.