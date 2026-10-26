 Ce sporuri se calculează la pensie. Lista completă a veniturilor care pot fi valorificate | adevarul.ro
search
Luni, 26 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Ce sporuri se calculează la pensie. Lista completă a veniturilor care pot fi valorificate

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Sporul de vechime, sporul pentru munca de noapte, primele, plata orelor suplimentare și al 13-lea salariu se numără printre veniturile care pot fi luate în calcul la stabilirea pensiei, în condițiile prevăzute de lege. Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii permite valorificarea unor venituri contributive care nu erau incluse anterior în calcul, inclusiv sporuri nepermanente și venituri obținute în acord global.

Cineva transcrie date dintr-o carte de muncă într-un registru
La calculul pensiei se ține cont și de anumite sporuri Foto: arhivă

Pentru persoanele care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001, veniturile realizate pot fi dovedite prin adeverințe eliberate de foștii angajatori sau de deținătorii legali ai arhivelor. În cazul veniturilor ulterioare acestei date, informațiile sunt, în principiu, înregistrate în bazele de date ale sistemului public de pensii.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a publicat liste cu sporurile, indemnizațiile și majorările de retribuție care pot fi valorificate la stabilirea sau recalcularea pensiilor.

Sporuri permanente care se calculează la pensie

Sporurile permanente sunt venituri acordate cu regularitate, în baza reglementărilor aplicabile locului de muncă sau funcției ocupate. Acestea pot fi valorificate la calculul pensiei dacă sunt îndeplinite condițiile legale privind perioada lucrată și dovedirea veniturilor.

Printre principalele categorii se numără:

  • Sporul de vechime în muncă. Este unul dintre sporurile care pot fi luate în calcul la pensie. Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 1992, sporul de vechime se calculează din oficiu, potrivit Legii nr. 360/2023. Pentru perioadele ulterioare, se utilizează datele înscrise în carnetul de muncă sau dovedite prin documente, după caz.
  • Sporul pentru munca de noapte. Veniturile acordate pentru activitatea desfășurată în timpul nopții pot fi valorificate dacă se încadrează în categoriile recunoscute de legislația aplicabilă perioadei respective.
  • Sporurile pentru condiții grele de muncă. Sunt vizate sporurile acordate pentru activitatea desfășurată în condiții deosebite, grele sau în medii cu riscuri specifice, potrivit reglementărilor aplicabile la momentul respectiv.
  • Sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal. Acest venit este inclus în categoriile de sporuri permanente care pot fi valorificate la stabilirea sau recalcularea pensiei, în condițiile legii.
  • Sporul pentru exercitarea unei funcții suplimentare. Poate fi luat în calcul dacă a fost acordat în condițiile prevăzute de reglementările aplicabile și este dovedit corespunzător.
  • Sporurile pentru activitatea desfășurată în subteran sau pe platformele marine de foraj și extracție. Acestea figurează în lista veniturilor permanente care pot fi valorificate la pensie.
  • Sporul de șantier pentru personalul nelocalnic. Este o altă categorie de venit permanent inclusă în lista CNPP.
  • Indemnizațiile pentru funcțiile de conducere. Pot fi valorificate indemnizațiile acordate pentru exercitarea unor funcții de conducere, în condițiile prevăzute de legislația specifică perioadei.
  • Sporurile și indemnizațiile specifice anumitor profesii. Lista CNPP cuprinde venituri acordate unor categorii de personal din domenii precum navigația, învățământul, sănătatea și alte sectoare de activitate.

Pe lângă aceste categorii, pot fi luate în calcul și alte sporuri permanente prevăzute de legislația aplicabilă perioadei în care au fost acordate.

Pentru persoanele care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001, nu este suficient ca un spor să fi fost menționat în documente interne ale angajatorului. Atunci când venitul nu poate fi identificat în carnetul de muncă sau în evidențele disponibile, valorificarea sa poate necesita o adeverință întocmită conform modelului legal, pe baza statelor de plată.

Sporuri nepermanente luate în calcul la stabilirea pensiei

Noua lege a pensiilor permite valorificarea și a unor venituri care nu erau acordate lunar sau nu aveau caracter permanent. CNPP menționează expres sporurile nepermanente, primele, premiile, al 13-lea salariu, orele suplimentare și veniturile obținute în acord global.

Printre veniturile care pot fi luate în calcul se numără:

  • Al 13-lea salariu. Sumele acordate cu acest titlu pot fi valorificate dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
  • Primele și premiile anuale. Sunt incluse veniturile acordate pentru rezultate profesionale sau în baza sistemelor de premiere aplicabile în anumite perioade.
  • Plata orelor suplimentare. Sumele primite pentru munca prestată peste programul normal pot fi valorificate în condițiile legii.
  • Veniturile obținute în acord global. Acestea sunt relevante mai ales pentru persoanele care au lucrat în perioade în care salariile erau stabilite și în funcție de volumul de muncă realizat sau de producția obținută.
  • Veniturile obținute în acord, în regie sau pe baza tarifelor aplicabile. Pot fi valorificate formele de retribuire prevăzute de reglementările din perioada în care a fost desfășurată activitatea.
  • Recompensele și indemnizațiile acordate în anumite sectoare de activitate. Unele categorii de venituri nepermanente sunt recunoscute în funcție de legislația specifică domeniului profesional.

Aceste venituri nu se adaugă automat la pensie doar pentru că au fost încasate. Pentru valorificarea lor trebuie îndeplinite condițiile legale, inclusiv cele privind contribuțiile de asigurări sociale și dovedirea sumelor realizate.

Vrei să știi ce pensie te așteaptă? Cum verifici stagiul de cotizare, contribuțiile plătite și viramentele la Pilonul II

În cazul veniturilor obținute înainte de 1 aprilie 2001, pensionarii care doresc să le valorifice trebuie să solicite adeverințe întocmite conform anexei nr. 6 la Legea nr. 360/2023. Documentele sunt eliberate de foștii angajatori sau de deținătorii legali ai arhivelor, pe baza statelor de plată și a celorlalte evidențe justificative.

Pentru perioadele începând cu 1 aprilie 2001, informațiile privind veniturile sunt, în principiu, disponibile în bazele de date electronice. Dacă există venituri care nu apar în evidențe sau sunt necesare documente suplimentare, persoanele interesate pot solicita verificarea situației de către casa teritorială de pensii și pot obține documentele justificative de la angajator, după caz.

CNPP precizează că adeverințele pentru valorificarea veniturilor nepermanente pot fi depuse fără un termen-limită general pentru această operațiune. Drepturile rezultate din documentele depuse ulterior se acordă, în cazul recalculării la cerere, începând cu prima zi a lunii următoare înregistrării solicitării.

Ce sume nu se iau în calcul

Nu toate veniturile încasate în timpul activității profesionale influențează pensia. Potrivit regulilor sistemului public de pensii, contează dacă pentru suma respectivă s-a datorat contribuția de asigurări sociale și dacă venitul se încadrează în categoriile care pot fi valorificate potrivit legii.

Articolul 139 din Legea nr. 360/2023 stabilește că, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajelor lunare se utilizează venitul total lunar realizat asupra căruia s-a datorat contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat. Venitul trebuie dovedit în condițiile prevăzute de lege.

Astfel, nu pot fi valorificate la calculul pensiei veniturile pentru care nu s-a datorat contribuția de asigurări sociale, în măsura în care legislația aplicabilă nu prevede altfel. De asemenea, o sumă care nu poate fi dovedită prin documentele cerute de lege nu poate fi adăugată automat la veniturile luate în calcul.

Câți ani de necontributivitate sunt asimilați pentru pensionare

În cazul primelor, bonusurilor și indemnizațiilor, includerea lor depinde de natura juridică a plății, de regimul contribuțiilor și de perioada în care a fost realizată. Denumirea folosită de angajator nu este suficientă, singură, pentru a stabili dacă venitul poate fi valorificat.

Ce trebuie să facă pensionarii pentru a valorifica sporurile

Persoanele care consideră că anumite sporuri sau venituri nu au fost luate în calcul la stabilirea pensiei pot verifica documentele din dosarul de pensionare și pot solicita informații de la casa teritorială de pensii.

Pentru veniturile realizate înainte de 1 aprilie 2001, pașii sunt următorii:

  1. Pensionarul solicită fostului angajator o adeverință privind sporurile și veniturile realizate.
  2. Dacă angajatorul nu mai există, documentele pot fi solicitate de la deținătorul legal al arhivei.
  3. Adeverința trebuie să respecte modelul prevăzut în anexa nr. 6 la Legea nr. 360/2023 și să fie întocmită pe baza documentelor justificative.
  4. Documentul se depune la casa teritorială de pensii, împreună cu cererea de valorificare sau recalculare, după caz.

Pentru veniturile ulterioare datei de 1 aprilie 2001, pensionarii pot cere verificarea datelor înregistrate în sistemul public de pensii și pot solicita documente suplimentare dacă este necesar.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
digi24.ro
image
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după victoria surprinzătoare a studenților în Serbia: „România este pregătită”
stirileprotv.ro
image
După Facebook și Google, un alt gigant tech cenzurează Gândul. Pagina de TikTok a ziarului este restricționată de cinci zile și reprezentanții companiei refuză să o deblocheze. Gândul este cel mai urmărit ziar din România de pe TikTok
gandul.ro
image
Tensiuni explozive în Brazilia! Flavio Bolsonaro nu recunoaște victoria lui Lula da Silva și cere anularea alegerilor
mediafax.ro
image
FCSB – Rapid sau El Clasico: cine a câștigat războiul audiențelor!? „Insula Iubirii” a îngenuncheat fotbalul! Surpriză și la Formula 1
fanatik.ro
image
Cum motivează judecătorii ruși condamnarea românului Adrian David Kercso la 15 ani de gulag: „Ura politică” față de președintele Putin și sprijinul pentru Ucraina
libertatea.ro
image
„Corpul meu a devenit un sclav al sistemului”: Femeile prinse în capcana datoriilor, care își scot uterul pentru a nu lipsi de la muncă
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Primele indicii despre câștigătorul Balonului de Aur 2026. Lovitură de teatru
digisport.ro
image
Autostrada A0 Nord, blocată înainte de inaugurare. CNAIR anunță când se va putea circula pe cei 13 kilometri dintre Afumați și Cernica
click.ro
image
Un zăcământ de cupru și aur, care valorează miliarde de dolari, a fost descoperit sub deșertul din Nevada
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Cine sunt angajații care pot primi minimum 23 de zile de concediu de odihnă pe an
observatornews.ro
image
”Nostradamus al Americii”, profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: ”Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
cancan.ro
image
Casa de Sănătate, obligată să deconteze 15.000€ pentru operația unui pensionar la un spital privat. Caz unic
newsweek.ro
image
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Top 5 jucători de la U Craiova care-l umplu de bani pe Mihai Rotaru: „Face milioane!”
fanatik.ro
image
Ce salariu are Luca Niculescu și cât câștigă lunar demnitarii din noua echipă. Grila de salarizare de la Cancelaria Prim-Ministrului
ziare.com
image
Surpriză uriașă! Era dat câștigător, dar a luat o decizie radicală: NU mai merge la ceremonia Balonului de Aur
digisport.ro
image
Surprizele lui Hagi: pe cine a ales pentru meciurile cu Polonia şi Bosnia-Herţegovina
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Anisiei Gafton. Ea și Serghei s-au mutat într-o vilă superbă, cu geamuri mari și curte generoasă. Actrița a fost la un pas să dea foc casei / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
Gheorghe Ștefan Pinalti, de nerecunoscut! Cum arată astăzi fostul primar și patron de club după ce a slăbit enorm Foto și Video Paparazzi
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Invitați la o cabană de prieteni, doi soți au descoperit camere ascunse în dormitor și baie. Cum depistezi că ești filmat în intimitate: „Mie mi se face rău”
actualitate.net
image
Mircea Bravo a dat lovitura cu filmele sale! Ce și-a cumpărat din banii câștigați: „Mai mult de atât ce să îți dorești în viață?”
click.ro
image
Soția lui Jamie Oliver, mărturisiri despre viața cu autism și ADHD! „E doar ceva ce îți consumă toată energia”
click.ro
image
Scandal de infidelitate la „Insula Iubirii”! O concurentă a umblat în telefonul iubitului. „Dacă vorbeam serios, își făcea bagajul și pleca”
click.ro
Romy Schneider în rolul Împărătesei Sisi a Austriei profimedia 0418443149 jpg
Boala venerică ce a distrus cel mai frumos cuplu regal din istorie. A crezut că are tuberculoză, dar a fost, de fapt, victima infidelității
okmagazine.ro
Alexandra Feodorovna, soția ultimului țar al Rusiei, Nicolae al II lea, Profimedia (3) jpg
Împărăteasa vrăjită de Rasputin, călugărul desfrânat și ultra-dotat! Nu fizicul ar fi hipnotizat-o pe țarina Alexandra
okmagazine.ro
O scrisoare trimisă reginei Maria a României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
„Dragă Regină Maria”, o scrisoare trimisă reginei României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Eric Dane, dezvăluiri tulburătoare făcute înainte să moară! Ce a lăsat în urmă actorul din „Grey’s Anatomy”
image
Mircea Bravo a dat lovitura cu filmele sale! Ce și-a cumpărat din banii câștigați: „Mai mult de atât ce să îți dorești în viață?”

OK! Magazine

image
Împărăteasa vrăjită de Rasputin, călugărul desfrânat și ultra-dotat! Nu fizicul ar fi hipnotizat-o pe țarina Alexandra