Ce sporuri se calculează la pensie. Lista completă a veniturilor care pot fi valorificate

Sporul de vechime, sporul pentru munca de noapte, primele, plata orelor suplimentare și al 13-lea salariu se numără printre veniturile care pot fi luate în calcul la stabilirea pensiei, în condițiile prevăzute de lege. Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii permite valorificarea unor venituri contributive care nu erau incluse anterior în calcul, inclusiv sporuri nepermanente și venituri obținute în acord global.

La calculul pensiei se ține cont și de anumite sporuri Foto: arhivă

Pentru persoanele care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001, veniturile realizate pot fi dovedite prin adeverințe eliberate de foștii angajatori sau de deținătorii legali ai arhivelor. În cazul veniturilor ulterioare acestei date, informațiile sunt, în principiu, înregistrate în bazele de date ale sistemului public de pensii.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a publicat liste cu sporurile, indemnizațiile și majorările de retribuție care pot fi valorificate la stabilirea sau recalcularea pensiilor.

Sporuri permanente care se calculează la pensie

Sporurile permanente sunt venituri acordate cu regularitate, în baza reglementărilor aplicabile locului de muncă sau funcției ocupate. Acestea pot fi valorificate la calculul pensiei dacă sunt îndeplinite condițiile legale privind perioada lucrată și dovedirea veniturilor.

Printre principalele categorii se numără:

Sporul de vechime în muncă. Este unul dintre sporurile care pot fi luate în calcul la pensie. Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 1992, sporul de vechime se calculează din oficiu, potrivit Legii nr. 360/2023. Pentru perioadele ulterioare, se utilizează datele înscrise în carnetul de muncă sau dovedite prin documente, după caz.

Sporul pentru munca de noapte. Veniturile acordate pentru activitatea desfășurată în timpul nopții pot fi valorificate dacă se încadrează în categoriile recunoscute de legislația aplicabilă perioadei respective.

Sporurile pentru condiții grele de muncă. Sunt vizate sporurile acordate pentru activitatea desfășurată în condiții deosebite, grele sau în medii cu riscuri specifice, potrivit reglementărilor aplicabile la momentul respectiv.

Sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal. Acest venit este inclus în categoriile de sporuri permanente care pot fi valorificate la stabilirea sau recalcularea pensiei, în condițiile legii.

Sporul pentru exercitarea unei funcții suplimentare. Poate fi luat în calcul dacă a fost acordat în condițiile prevăzute de reglementările aplicabile și este dovedit corespunzător.

Sporurile pentru activitatea desfășurată în subteran sau pe platformele marine de foraj și extracție. Acestea figurează în lista veniturilor permanente care pot fi valorificate la pensie.

Sporul de șantier pentru personalul nelocalnic. Este o altă categorie de venit permanent inclusă în lista CNPP.

Indemnizațiile pentru funcțiile de conducere. Pot fi valorificate indemnizațiile acordate pentru exercitarea unor funcții de conducere, în condițiile prevăzute de legislația specifică perioadei.

Sporurile și indemnizațiile specifice anumitor profesii. Lista CNPP cuprinde venituri acordate unor categorii de personal din domenii precum navigația, învățământul, sănătatea și alte sectoare de activitate.

Pe lângă aceste categorii, pot fi luate în calcul și alte sporuri permanente prevăzute de legislația aplicabilă perioadei în care au fost acordate.

Pentru persoanele care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001, nu este suficient ca un spor să fi fost menționat în documente interne ale angajatorului. Atunci când venitul nu poate fi identificat în carnetul de muncă sau în evidențele disponibile, valorificarea sa poate necesita o adeverință întocmită conform modelului legal, pe baza statelor de plată.

Sporuri nepermanente luate în calcul la stabilirea pensiei

Noua lege a pensiilor permite valorificarea și a unor venituri care nu erau acordate lunar sau nu aveau caracter permanent. CNPP menționează expres sporurile nepermanente, primele, premiile, al 13-lea salariu, orele suplimentare și veniturile obținute în acord global.

Printre veniturile care pot fi luate în calcul se numără:

Al 13-lea salariu. Sumele acordate cu acest titlu pot fi valorificate dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Primele și premiile anuale. Sunt incluse veniturile acordate pentru rezultate profesionale sau în baza sistemelor de premiere aplicabile în anumite perioade.

Plata orelor suplimentare. Sumele primite pentru munca prestată peste programul normal pot fi valorificate în condițiile legii.

Veniturile obținute în acord global. Acestea sunt relevante mai ales pentru persoanele care au lucrat în perioade în care salariile erau stabilite și în funcție de volumul de muncă realizat sau de producția obținută.

Veniturile obținute în acord, în regie sau pe baza tarifelor aplicabile. Pot fi valorificate formele de retribuire prevăzute de reglementările din perioada în care a fost desfășurată activitatea.

Recompensele și indemnizațiile acordate în anumite sectoare de activitate. Unele categorii de venituri nepermanente sunt recunoscute în funcție de legislația specifică domeniului profesional.

Aceste venituri nu se adaugă automat la pensie doar pentru că au fost încasate. Pentru valorificarea lor trebuie îndeplinite condițiile legale, inclusiv cele privind contribuțiile de asigurări sociale și dovedirea sumelor realizate.

Vrei să știi ce pensie te așteaptă? Cum verifici stagiul de cotizare, contribuțiile plătite și viramentele la Pilonul II

În cazul veniturilor obținute înainte de 1 aprilie 2001, pensionarii care doresc să le valorifice trebuie să solicite adeverințe întocmite conform anexei nr. 6 la Legea nr. 360/2023. Documentele sunt eliberate de foștii angajatori sau de deținătorii legali ai arhivelor, pe baza statelor de plată și a celorlalte evidențe justificative.

Pentru perioadele începând cu 1 aprilie 2001, informațiile privind veniturile sunt, în principiu, disponibile în bazele de date electronice. Dacă există venituri care nu apar în evidențe sau sunt necesare documente suplimentare, persoanele interesate pot solicita verificarea situației de către casa teritorială de pensii și pot obține documentele justificative de la angajator, după caz.

CNPP precizează că adeverințele pentru valorificarea veniturilor nepermanente pot fi depuse fără un termen-limită general pentru această operațiune. Drepturile rezultate din documentele depuse ulterior se acordă, în cazul recalculării la cerere, începând cu prima zi a lunii următoare înregistrării solicitării.

Ce sume nu se iau în calcul

Nu toate veniturile încasate în timpul activității profesionale influențează pensia. Potrivit regulilor sistemului public de pensii, contează dacă pentru suma respectivă s-a datorat contribuția de asigurări sociale și dacă venitul se încadrează în categoriile care pot fi valorificate potrivit legii.

Articolul 139 din Legea nr. 360/2023 stabilește că, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajelor lunare se utilizează venitul total lunar realizat asupra căruia s-a datorat contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat. Venitul trebuie dovedit în condițiile prevăzute de lege.

Astfel, nu pot fi valorificate la calculul pensiei veniturile pentru care nu s-a datorat contribuția de asigurări sociale, în măsura în care legislația aplicabilă nu prevede altfel. De asemenea, o sumă care nu poate fi dovedită prin documentele cerute de lege nu poate fi adăugată automat la veniturile luate în calcul.

Câți ani de necontributivitate sunt asimilați pentru pensionare

În cazul primelor, bonusurilor și indemnizațiilor, includerea lor depinde de natura juridică a plății, de regimul contribuțiilor și de perioada în care a fost realizată. Denumirea folosită de angajator nu este suficientă, singură, pentru a stabili dacă venitul poate fi valorificat.

Ce trebuie să facă pensionarii pentru a valorifica sporurile

Persoanele care consideră că anumite sporuri sau venituri nu au fost luate în calcul la stabilirea pensiei pot verifica documentele din dosarul de pensionare și pot solicita informații de la casa teritorială de pensii.

Pentru veniturile realizate înainte de 1 aprilie 2001, pașii sunt următorii:

Pensionarul solicită fostului angajator o adeverință privind sporurile și veniturile realizate. Dacă angajatorul nu mai există, documentele pot fi solicitate de la deținătorul legal al arhivei. Adeverința trebuie să respecte modelul prevăzut în anexa nr. 6 la Legea nr. 360/2023 și să fie întocmită pe baza documentelor justificative. Documentul se depune la casa teritorială de pensii, împreună cu cererea de valorificare sau recalculare, după caz.

Pentru veniturile ulterioare datei de 1 aprilie 2001, pensionarii pot cere verificarea datelor înregistrate în sistemul public de pensii și pot solicita documente suplimentare dacă este necesar.