 Rectificarea bugetară aduce miliarde pentru pensii, dar nu clarifică indexarea de la 1 ianuarie 2027 PROIECT | adevarul.ro
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Rectificarea bugetară aduce miliarde pentru pensii, dar nu clarifică indexarea de la 1 ianuarie 2027 PROIECT

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Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de rectificare bugetară, care prevede suplimentarea cu 3,47 miliarde de lei a transferurilor către bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru plata pensiilor până la sfârșitul anului. Documentul majorează cu 3,32 miliarde de lei și bugetul Ministerului Muncii, dar nu confirmă finanțarea indexării pensiilor de la 1 ianuarie 2027.

Monede și bancnote lângă un calculator
Rectificarea aduce mai mulți bani pentru pensii Foto: Shutterstock

Documentul publicat de Ministerul Finanțelor nu precizează însă că fondurile suplimentare sunt destinate indexării pensiilor de la 1 ianuarie 2027, măsură pentru care finanțarea nu este confirmată prin această rectificare.

Ministerul Muncii primește 3,32 miliarde de lei în plus

Potrivit proiectului publicat de Ministerul Finanțelor, bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale ar urma să crească, în termeni neți, cu 3,32 miliarde de lei.

Separat, transferurile de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat sunt majorate cu 3,47 miliarde de lei. Suma este prevăzută pentru echilibrarea bugetului de pensii și acoperirea cheltuielilor până la finalul anului.

Cele două valori descriu alocări bugetare distincte și nu trebuie interpretate ca o singură sumă destinată exclusiv pensionarilor. De asemenea, proiectul nu precizează că întreaga suplimentare a bugetului Ministerului Muncii ar urma să fie folosită pentru pensii sau pentru majorări salariale.

Este inclusă indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027?

Proiectul de rectificare nu confirmă alocarea unor fonduri pentru indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027. Majorarea transferurilor către bugetul asigurărilor sociale de stat este justificată prin necesitatea echilibrării bugetului de pensii până la sfârșitul anului 2026.

Prin urmare, suma de 3,47 miliarde de lei nu poate fi prezentată drept finanțare confirmată pentru o viitoare indexare. Pentru a stabili dacă pensiile vor fi majorate de la începutul anului viitor, în ce cuantum și din ce surse vor fi acoperite costurile, sunt necesare decizii și documente bugetare explicite.

Bani suplimentari pentru asistență socială

La nivelul bugetului general consolidat, cheltuielile de asistență socială sunt majorate cu aproximativ 720 de milioane de lei. Această ajustare este distinctă de creșterea netă a bugetului Ministerului Muncii și nu înseamnă că întreaga sumă revine direct acestui minister.

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Proiectul include și alte ajustări ale cheltuielilor publice, în funcție de necesarul de finanțare și de execuția bugetară. Printre presiunile asupra bugetului se numără drepturile de pensii, cheltuielile de personal și dobânzile aferente datoriei publice.

Dobânzile la datoria publică cresc cu 3,5 miliarde de lei

Una dintre cele mai importante ajustări prevăzute în proiect este suplimentarea cu 3,5 miliarde de lei a cheltuielilor cu dobânzile aferente datoriei publice.

Totodată, proiectul prevede reduceri ale unor cheltuieli în cazul cărora execuția este sub nivelul estimat, inclusiv la proiecte finanțate din fonduri europene, subvenții, transferuri și cheltuieli de capital. Aceste economii sunt folosite pentru acoperirea unor necesități considerate prioritare.

Deficitul bugetar nominal este estimat să crească cu 3,5 miliarde de lei, până la 130,3 miliarde de lei, în timp ce ținta de deficit ca pondere în produsul intern brut este menținută la 6,2%.

Ce bani sunt prevăzuți pentru sănătate și administrațiile locale

Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate este suplimentat cu 3,22 miliarde de lei, pentru susținerea cheltuielilor cu medicamentele, materialele și serviciile medicale, programele naționale de sănătate și decontarea serviciilor spitalicești.

În cazul Ministerului Sănătății, suplimentările brute sunt compensate parțial de reduceri ale unor proiecte finanțate din fonduri externe cu un grad redus de execuție. Astfel, creșterea netă a bugetului ministerului este de aproximativ 72 de milioane de lei.

Bugetele autorităților locale ar urma să primească suplimentar 2,8084 miliarde de lei din sume defalcate din TVA. Din această valoare, două miliarde de lei sunt prevăzute pentru achitarea arieratelor înregistrate la 30 septembrie 2026.

Investițiile publice cresc la 170,1 miliarde de lei

Potrivit proiectului, cheltuielile de investiții la nivelul bugetului general consolidat cresc cu aproximativ 900 de milioane de lei, până la 170,1 miliarde de lei, echivalentul a 8,2% din PIB.

Sunt prevăzute, între altele, suplimentări pentru componenta de împrumuturi din Planul Național de Redresare și Reziliență și pentru cheltuielile de capital. Ajustările pentru proiectele finanțate din fonduri europene țin cont de nivelul efectiv al execuției.

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de rectificare bugetară pentru consultare publică la 29 octombrie 2026. Documentul trebuie să parcurgă etapele de consultare prevăzute înainte de aprobarea de către Guvern.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi că își dorește ca rectificarea bugetară să intre vineri în ședința de Guvern.

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