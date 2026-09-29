Polonezii își freacă mâinile de extaz înaintea duelului cu România. Tricolorii nu sunt văzuți drept amenințare

Jurnaliștii din Polonia au remarcat diferența uriașă dintre Bosnia-Herțegovina văzută la Varșovia și echipa care a evoluat câteva zile mai târziu la București. Dacă în primul meci bosniacii au terminat fără gol, 0-0 cu Polonia, în partida cu România au avut cu totul altă față și au marcat de patru ori.

Bosnia a învins România, 4-2 Foto: Sportpictures

Formația pregătită de Sergej Barbarez a câștigat cu 4-2 pe Arena Națională și a pus constant presiune pe poarta tricolorilor. Bosnia a avut 15 șuturi în total, dintre care șapte au prins cadrul porții, iar ofensiva a fost una dintre principalele arme ale oaspeților.

„Victoria Bosniei a fost pe deplin meritată!”

Presa poloneză a remarcat în special cât de repede s-a schimbat jocul Bosniei. În doar câteva zile, echipa a trecut de la o prestație modestă la Varșovia la una mult mai convingătoare la București. Jurnaliștii au considerat evoluția ofensivă a bosniacilor una dintre marile surprize ale etapei.

„0-0 cu Polonia, iar acesta este rezultatul! Un festival de goluri în meciul cu rivalii noștri. Echipa lui Barbarez a demonstrat pricepere ofensivă, obținând o victorie cu 4-2 contra României, la București. Rezultatul ar fi putut fi mult mai impresionant, deoarece oaspeții au irosit mai multe ocazii excelente. Victoria Bosniei a fost pe deplin meritată!”, au admis jurnaliștii de la sport.pl.

România vs. Polonia se joacă pe 2 octombrie, de la 21.45

Înaintea partidei de pe Arena Națională, puțini se așteptau la un meci cu multe goluri. După remiza albă dintre Polonia și Bosnia și victoria Suediei împotriva României, calculele indicau un duel care putea fi închis și echilibrat. Bosnia a schimbat însă rapid scenariul. Oaspeții au început curajos, au profitat de spațiile lăsate de tricolori și au transformat meciul într-unul în care România a fost obligată să alerge după adversar.

După victoria de la București, atenția se mută deja către următoarea rundă. Bosnia-Herțegovina va întâlni Suedia, în timp ce România va merge în Polonia, într-un meci care poate avea o importanță majoră pentru situația din grupă.

Programul României în Liga Națiunilor