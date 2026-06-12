INS: Pensia medie lunară a scăzut cu 0,8% în primul trimestru din 2026, la 2.934 lei

Pensia medie lunară a fost de 2.934 de lei în trimestrul I 2026, în scădere cu 0,8% față de trimestrul precedent, în timp ce numărul mediu de pensionari a ajuns la 4,92 milioane de persoane, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. În aceeași perioadă, indicele pensiei medii reale, calculat ca raport între indicele pensiei nominale nete și indicele prețurilor de consum, a fost de 97,3%.

Datele INS arată că numărul mediu de pensionari a fost de 4,920 milioane de persoane în trimestrul I 2026, în scădere cu 7.000 de persoane comparativ cu trimestrul IV 2025. Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,577 milioane de persoane, cu aproximativ o mie de persoane mai puțin față de trimestrul anterior.

Comparativ cu trimestrul I 2025, numărul mediu de pensionari a crescut cu 20.000 de persoane, iar numărul pensionarilor de asigurări sociale de stat a fost mai mare cu 34.000 de persoane.

Pensia medie lunară a coborât la 2.934 de lei

Pensia medie lunară, calculată pe baza sumelor brute plătite de casele de pensii pentru toate categoriile de pensionari, a fost de 2.934 de lei în trimestrul I 2026, față de 2.957 de lei în trimestrul IV 2025 și 2.916 lei în trimestrul I 2025.

În același timp, pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 2.820 de lei, comparativ cu 2.818 lei în trimestrul precedent și 2.809 lei în primul trimestru al anului trecut.

Potrivit INS, pensia medie lunară a crescut cu 0,6% față de trimestrul I 2025, iar pensia medie lunară de asigurări sociale de stat a fost mai mare cu 0,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Indicele pensiei medii reale, calculat ca raport între indicele pensiei nominale nete și indicele prețurilor de consum, a fost de 97,3%.

Pensionarii pentru limită de vârstă reprezintă peste 80% din total

Din totalul pensionarilor de asigurări sociale, pensionarii pentru limită de vârstă au reprezentat categoria majoritară, cu o pondere de 80,7%, respectiv 3,969 milioane de persoane. Beneficiarii pensiilor de urmaș au reprezentat 9,6% din total, iar pensionarii cu pensii de invaliditate au avut o pondere de 8,1%.

Pensionarii cu pensii anticipate și anticipate parțial au reprezentat 1,6% din totalul pensionarilor de asigurări sociale.

În cazul pensionarilor pentru limită de vârstă, 1,791 milioane au fost bărbați și 2,178 milioane femei. Dintre aceștia, 1,455 milioane de bărbați, reprezentând 81,2% din totalul bărbaților pensionari pentru limită de vârstă, și 1,747 milioane de femei, reprezentând 80,2% din totalul femeilor pensionare pentru limită de vârstă, au avut stagiu complet de cotizare.

Raportul dintre pensionari și salariați a fost de 8 la 10

În trimestrul I 2026, raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat și numărul salariaților a fost de 8 pensionari la 10 salariați.

În profil teritorial, raportul a variat de la 4 pensionari la 10 salariați în Municipiul București și în județul Ilfov, până la 15 pensionari la 10 salariați în județul Teleorman și 14 pensionari la 10 salariați în județul Vaslui.

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Diferențe de peste 1.300 de lei între cele mai mari și cele mai mici pensii medii

Pensia medie brută de asigurări sociale de stat a fost de 2.820 de lei, iar pensia medie nominală netă a fost de 2.699 de lei.

Pensia medie nominală netă pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare a reprezentat 57,9% din câștigul salarial mediu net, comparativ cu 57,8% în trimestrul precedent.

În profil teritorial, cea mai mare pensie medie de asigurări sociale de stat a fost înregistrată în Municipiul București, unde a ajuns la 3.575 de lei. Au urmat județele Hunedoara, cu 3.502 lei, și Brașov, cu 3.330 de lei.

La polul opus s-au situat județele Botoșani, cu o pensie medie de 2.232 de lei, Vrancea, cu 2.273 de lei, și Giurgiu, cu 2.284 de lei.

Diferența dintre valoarea minimă și cea maximă a pensiei medii de asigurări sociale de stat a fost de 1.343 de lei.

Pensiile femeilor au rămas sub cele ale bărbaților în toate categoriile

Potrivit INS, pensia medie lunară de asigurări sociale pentru femei a fost mai mică decât cea a bărbaților în toate categoriile de pensii.

În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, pensia aferentă femeilor a reprezentat 62,9% din cea a bărbaților. Cea mai mare diferență a fost consemnată la pensiile pentru limită de vârstă cu stagiu incomplet de cotizare, unde pensia medie a femeilor a reprezentat 56% din cea a bărbaților.

Cele mai apropiate valori au fost înregistrate la pensiile de invaliditate gradul II, unde pensia medie a fost de 1.066 de lei pentru femei și de 1.318 lei pentru bărbați.

Aproape 887.000 de persoane au beneficiat de indemnizația socială

Numărul total al beneficiarilor indemnizației sociale pentru pensionari a fost de 886.900 de persoane în trimestrul I 2026.

Dintre aceștia, 842.900 de persoane proveneau din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 18,4% din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat. Alte 40.100 de persoane proveneau din fostul sistem pentru agricultori, echivalentul a 35,5% din totalul pensionarilor agricultori, iar 3.900 de persoane proveneau din sistemul militar, reprezentând 1,7% din totalul pensionarilor militari.

Potrivit legislației în vigoare, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari este de 1.281 de lei începând cu 1 ianuarie 2024.

INS precizează că, începând cu trimestrul I 2026, potrivit art. 144 alin. (4) din Legea nr. 360/2023, pensiile anticipate parțial din sistemul de asigurări sociale de stat au devenit pensii anticipate, cu menținerea procentului de diminuare.