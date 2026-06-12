search
Vineri, 12 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

INS: Pensia medie lunară a scăzut cu 0,8% în primul trimestru din 2026, la 2.934 lei

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Pensia medie lunară a fost de 2.934 de lei în trimestrul I 2026, în scădere cu 0,8% față de trimestrul precedent, în timp ce numărul mediu de pensionari a ajuns la 4,92 milioane de persoane, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. În aceeași perioadă, indicele pensiei medii reale, calculat ca raport între indicele pensiei nominale nete și indicele prețurilor de consum, a fost de 97,3%.

O bătrânică ține mâinile împreunate în poală
Pensia medie lunară a scăzut cu 0,8% în primul trimestru din 2026. Foto arhivă

Datele INS arată că numărul mediu de pensionari a fost de 4,920 milioane de persoane în trimestrul I 2026, în scădere cu 7.000 de persoane comparativ cu trimestrul IV 2025. Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,577 milioane de persoane, cu aproximativ o mie de persoane mai puțin față de trimestrul anterior.

Comparativ cu trimestrul I 2025, numărul mediu de pensionari a crescut cu 20.000 de persoane, iar numărul pensionarilor de asigurări sociale de stat a fost mai mare cu 34.000 de persoane.

Pensia medie lunară a coborât la 2.934 de lei

Pensia medie lunară, calculată pe baza sumelor brute plătite de casele de pensii pentru toate categoriile de pensionari, a fost de 2.934 de lei în trimestrul I 2026, față de 2.957 de lei în trimestrul IV 2025 și 2.916 lei în trimestrul I 2025.

În același timp, pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 2.820 de lei, comparativ cu 2.818 lei în trimestrul precedent și 2.809 lei în primul trimestru al anului trecut.

Potrivit INS, pensia medie lunară a crescut cu 0,6% față de trimestrul I 2025, iar pensia medie lunară de asigurări sociale de stat a fost mai mare cu 0,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Indicele pensiei medii reale, calculat ca raport între indicele pensiei nominale nete și indicele prețurilor de consum, a fost de 97,3%.

Pensionarii pentru limită de vârstă reprezintă peste 80% din total

Din totalul pensionarilor de asigurări sociale, pensionarii pentru limită de vârstă au reprezentat categoria majoritară, cu o pondere de 80,7%, respectiv 3,969 milioane de persoane. Beneficiarii pensiilor de urmaș au reprezentat 9,6% din total, iar pensionarii cu pensii de invaliditate au avut o pondere de 8,1%.

Pensionarii cu pensii anticipate și anticipate parțial au reprezentat 1,6% din totalul pensionarilor de asigurări sociale.

În cazul pensionarilor pentru limită de vârstă, 1,791 milioane au fost bărbați și 2,178 milioane femei. Dintre aceștia, 1,455 milioane de bărbați, reprezentând 81,2% din totalul bărbaților pensionari pentru limită de vârstă, și 1,747 milioane de femei, reprezentând 80,2% din totalul femeilor pensionare pentru limită de vârstă, au avut stagiu complet de cotizare.

Raportul dintre pensionari și salariați a fost de 8 la 10

În trimestrul I 2026, raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat și numărul salariaților a fost de 8 pensionari la 10 salariați.

În profil teritorial, raportul a variat de la 4 pensionari la 10 salariați în Municipiul București și în județul Ilfov, până la 15 pensionari la 10 salariați în județul Teleorman și 14 pensionari la 10 salariați în județul Vaslui.

Inflația a erodat salariile: cât au pierdut românii în ultimii doi ani

Diferențe de peste 1.300 de lei între cele mai mari și cele mai mici pensii medii

Pensia medie brută de asigurări sociale de stat a fost de 2.820 de lei, iar pensia medie nominală netă a fost de 2.699 de lei.

Pensia medie nominală netă pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare a reprezentat 57,9% din câștigul salarial mediu net, comparativ cu 57,8% în trimestrul precedent.

În profil teritorial, cea mai mare pensie medie de asigurări sociale de stat a fost înregistrată în Municipiul București, unde a ajuns la 3.575 de lei. Au urmat județele Hunedoara, cu 3.502 lei, și Brașov, cu 3.330 de lei.

La polul opus s-au situat județele Botoșani, cu o pensie medie de 2.232 de lei, Vrancea, cu 2.273 de lei, și Giurgiu, cu 2.284 de lei.

Diferența dintre valoarea minimă și cea maximă a pensiei medii de asigurări sociale de stat a fost de 1.343 de lei.

Pensiile femeilor au rămas sub cele ale bărbaților în toate categoriile

Potrivit INS, pensia medie lunară de asigurări sociale pentru femei a fost mai mică decât cea a bărbaților în toate categoriile de pensii.

În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, pensia aferentă femeilor a reprezentat 62,9% din cea a bărbaților. Cea mai mare diferență a fost consemnată la pensiile pentru limită de vârstă cu stagiu incomplet de cotizare, unde pensia medie a femeilor a reprezentat 56% din cea a bărbaților.

Cele mai apropiate valori au fost înregistrate la pensiile de invaliditate gradul II, unde pensia medie a fost de 1.066 de lei pentru femei și de 1.318 lei pentru bărbați.

Aproape 887.000 de persoane au beneficiat de indemnizația socială

Numărul total al beneficiarilor indemnizației sociale pentru pensionari a fost de 886.900 de persoane în trimestrul I 2026.

Dintre aceștia, 842.900 de persoane proveneau din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 18,4% din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat. Alte 40.100 de persoane proveneau din fostul sistem pentru agricultori, echivalentul a 35,5% din totalul pensionarilor agricultori, iar 3.900 de persoane proveneau din sistemul militar, reprezentând 1,7% din totalul pensionarilor militari.

Potrivit legislației în vigoare, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari este de 1.281 de lei începând cu 1 ianuarie 2024.

INS precizează că, începând cu trimestrul I 2026, potrivit art. 144 alin. (4) din Legea nr. 360/2023, pensiile anticipate parțial din sistemul de asigurări sociale de stat au devenit pensii anticipate, cu menținerea procentului de diminuare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Meloni îndeamnă NATO să-și reconsidere cheltuielile pentru apărare: „Am văzut tancuri care costă milioane de euro distruse de drone”
digi24.ro
image
O mamă a fost oprită la îmbarcare și a ratat vacanța în Grecia, deși avea pașaportul valabil. Greșeala care a costat-o scump
stirileprotv.ro
image
Cum arată vilele RA-APPS pentru care se plătesc cele mai mari chirii. Locuințele se află la doi pași de Arcul de Triumf, în zona zero a Bucureștiului
gandul.ro
image
OANA GHEORGHIU și-a făcut ”autodenunțul” pe Facebook: ”Sunt vinovată”
mediafax.ro
image
Doliu chiar în prima zi a CM 2026! A murit campionul mondial, fost adversar al României
fanatik.ro
image
Cât plătești dacă te prinde radarul cu 20, 30 sau 50 km/h peste limită. Tabelul complet al amenzilor și sancțiunilor din Codul Rutier
libertatea.ro
image
Trump șochează din nou: „Nu știu dacă ați auzit, dar am pus capăt războiului cu Iranul astăzi”
digi24.ro
image
Moment viral la meciul de deschidere al Cupei Mondiale Arbitrul a încercat să explice decizia, dar nimeni nu a înțeles nimic!
gsp.ro
image
Shakira sau o sosie la deschiderea CM 2026? Experții au dat verdictul, după valul de reacții din social media
digisport.ro
image
Schema prin care o femeie din Brașov a vrut să fure un coș plin cu produse de 3.000 de lei. Camerele de supraveghere din magazin au surprins momentul
click.ro
image
Ce se întâmplă dacă nu ai stagiul minim de cotizare pentru pensie
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Ţara din Europa în care oamenii îşi alimentează locuinţele cu electricitatea de la maşini
observatornews.ro
image
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
cancan.ro
image
LIVE Care sunt cele 2 bănci unde a intrat, deja, pensia pe card? Și în ce orașe? 2.500.000 pensionari iau bani
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
prosport.ro
image
Primăriile ar putea plăti reparațiile adăposturilor din blocuri. Ce înseamnă noua lege pentru proprietari
playtech.ro
image
Cât costă și care sunt cele mai delicioase preparate pentru fanii Cupei Mondiale 2026 prezenți în Mexic. Produsul popular care se vinde cu 3 lei
fanatik.ro
image
De ce Guvernul Tomac are atâtea necunoscute: liste de miniștri instabile și program de guvernare inexistent. Mizează președintele, de fapt, pe a doua nominalizare?
ziare.com
image
Momentul de la deschiderea Cupei Mondiale care a produs stupoare: ”Nu știu ce am privit. Pare un film horror”
digisport.ro
image
Programul și rezultatele de la Campionatul Mondial
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Şocul serii! Şi-a anunţat demisia înainte de a fi numit
romaniatv.net
image
Urmează scumpiri uriașe la energie, carburanți și alimente. INS: inflația ajunge la aproape 11%
mediaflux.ro
image
Arbitrul a încercat să explice decizia, dar nimeni nu a înțeles nimic! Moment viral la meciul de deschidere al Cupei Mondiale
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Vedeta din România care nu invită pe nimeni la ea acasă și recunoaște că îi este rușine. Care este motivul
click.ro
image
Ei sunt norocoșii acestei veri! Zodiile care primesc protecție divină. Le așteaptă o perioadă de iubire, fericire și mulți bani
click.ro
image
Mărturisire neașteptată făcută de Madonna. Artista a spus cine a fost marea ei iubire
click.ro
Prințesa Bajrakitiyabha a Thailandei, Profimedia (2) jpg
Vestea tragică a zilei! Prințesa a murit, la doar 47 de ani. Din 2022, a fost chinuită de boală
okmagazine.ro
Elizabeth Hurley, Billy Ray Cyrus foto Profimedia jpg
Era cât pe ce să moară înainte de-a se îndrăgosti de Elizabeth Hurley. Dragostea l-a salvat?
clickpentrufemei.ro
Stonehenge (foto: Pixabay)
Cum au transportat oamenii preistorici Piatra Altarului de la Stonehenge pe o distanță de sute de kilometri
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un aliment consumat în România la orice oră din zi ar putea crește riscul de cancer de sân cu 50%
image
Vedeta din România care nu invită pe nimeni la ea acasă și recunoaște că îi este rușine. Care este motivul

OK! Magazine

image
Concubinele erau DISPERATE! Regele neîmbăiat nu refuza partidele de amor, deși a făcut doar trei băi în viața lui

Click! Pentru femei

image
Era cât pe ce să moară înainte de-a se îndrăgosti de Elizabeth Hurley. Dragostea l-a salvat?

Click! Sănătate

image
Oncologi: Aruncați aceste obiecte din bucătărie!