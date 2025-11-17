search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Indexarea pensiilor: ce variante sunt luate în calcul și ce prime ar putea primi pensionarii

Indexarea pensiilor: ce variante sunt luate în calcul și ce prime ar putea primi pensionarii

Publicat:

Un secretar de stat în Ministerul Muncii a abordat luni tema indexării pensiilor, prezentând câteva dintre variantele care pot fi aplicate. Oficialul a precizat și de când nu vor mai fi taxate pensiile mai mari de 4.000 de lei pentru sănătate.

„Legat de CASS, legea în vigoare referitoare la reținerea a 10% pentru sănătate din pensiile de peste 4.000 lei nu se va mai aplica după data de 31 decembrie 2026.

Legat de indexarea pensiilor, o parte a Coaliției își dorește ca asta să se întâmple în 2026. Nu știu dacă va fi posibil. De la 1 ianuarie 2027 se vor indexa pensiile și va ieși CASS-ul.

Dacă nu reușim această indexare la început de 2026, măcar să venim cu acele sume de one off pe care le-am acordat și în 2025. Mă refer la cei 800 de lei, acordați în 2 tranșe, de Paște și de Crăciun”, a declarat Ciprian Nicolae Văcaru, secretar de stat Ministerul Muncii, la Congresul Național pentru Îmbătrânire Activă.

El a spus că la strategia națională privind îngrijirea pe termen lung și îmbîtrânirea activă se lucrează încă din 2022.

„Cea mai importantă realizare a ministerului este faptul că finanțarea urmărește vârstnicul. Obiectivul acestei strategii e ca o persoană vârstnică să traiască cât mai mult, cât mai bine în comunitatea din care face parte. Vorbim de la a face vârstnicul să beneficieze de servicii medicale și de îngrijire cât mai bună la el acasă și până în centrele speciale.

Prin PNRR construim 71 de centre pentru vârstnici. Până la finalul lui 2026 trebuie să fie funcționale. Prin fonduri europene finanțăm formare profesională pentru îngrijitorii informali, care de multe ori sunt membri ai familiei.

Avem și bugetul de stat. Aceasta este busola de lungă durată a vârstnicilor. Am dat acest cadru legal pentru a putea face parteneriate. Statul nu poate singur să acopere nevoile tuturor persoanelor vârstnice. Statul trebuie să aibă parteneriate sincere și predictibile cu mediul privat și cu ONG-urile”, a declarat secretarul de stat în Ministerul Muncii.

