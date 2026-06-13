Reforma administrativ-teritorială, prioritatea zero a lui Eugen Tomac. „Nu mai putem trăi după România creionată de Ceaușescu”

Eugen Tomac și-a făcut public programul de guvernare, care vorbește despre reforma administrativ-teritorială ca fiind prioritatea „zero”. Premierul desemnat a oferit, totodată, explicații despre ce înseamnă această reformă.

„Toate guvernele în ultimii ani au anunțat că vor face această reformă teritorial-administrativă. Ea are nevoie de un consens politic și noi vom merge și vom discuta cu toate formațiunile politice, cu PNL, PSD, UDMR, pentru că nu mai putem trăi după România creionată de pe timpul lui Ceaușescu”, a declarat Eugen Tomac la Antena 3.

Premierul desemnat a dat asigurări că nu vor dispărea comunele și orașele, însă a subliniat că „trebuie să avem curajul să facem această reformă”.

„Un guvern care nu are în spate responsabilități politice în relația cu aleșii locali poate veni cu un plan îndrăzneț de reformă administrativ-teritorială, o reformă necesară pentru ca România să poată accesa resursele pe care le pune la dispoziție Uniunea Europeană mult mai eficient și evident pentru ca aceste comunități să fie mult mai atractive. Și pentru acest lucru este nevoie de această dezbatere, inclusiv de comasarea unor localități în mod voluntar”, a adăugat premierul desemnat.

Potrivit documentului publicat sâmbătă, reforma administrativ-teritorială reprezintă „precondiția” pentru funcționarea celorlalte capitole, potrivit documentului propus de premierul desemnat Eugen Tomac.

„România este singura ţară din UE care nu a realizat o reformă administrativ-teritorială la standarde europene. Reaşezarea structurii teritoriale (regiuni funcţionale cu personalitate juridică, praguri minime de viabilitate pentru unităţile administrativ-teritoriale, redistribuire de competenţe şi resurse fiscale) este condiţia necesară pentru orice reformă sectorială durabilă - administraţie, sănătate, educaţie, fonduri europene, dezvoltare locală”, se arată în programul de guvernare.

România are peste 3.000 de unităţi administrative, dintre care „sute fără resursele minime pentru servicii publice de bază”, se mai arată în document.

„Fereastra politică 2026 - 2028 este singura realistă pentru pregătirea şi asumarea unei reforme la această scară. Reforma administrativ-teritorială nu este o linie de buget sau o măsură sectorială - este precondiţia pentru ca celelalte capitole ale programului să funcţioneze. "Codul Finanţelor Publice Locale" presupune UAT-uri cu capacitate de a gestiona bugete multianuale. Absorbţia fondurilor europene 2028 - 2034 presupune autorităţi regionale cu personalitate juridică, capabile să contracteze, iar reforma sănătăţii presupune un nivel intermediar real. De aici decizia politică: reforma administrativ-teritorială trece înaintea tuturor capitolelor”, se subliniază în programul de guvernare al Cabinetului Tomac.

În primele șase luni de mandat ar urma să fie înființat un Grup de Lucru Interinstituțional, alături de un audit al situației actuale, prin cartografierea celor peste 3.000 de UAT-uri în funcție de populație, capacitate fiscală, suprafață și acces la servicii publice, precum și elaborarea unor scenarii de reorganizare și consultări în cele opt regiuni cu autoritățile locale și mediul de afaceri.

Programul prevede ca implementarea reformei să se bazeze pe un consens politic, iar cele opt regiuni statistice să devină regiuni administrative cu personalitate juridică, autoritate fiscală și competențe extinse, modelul de referință fiind cel polonez.

De asemenea, pragurile minime de populație și capacitate administrativă pentru UAT-uri ar urma să fie stabilite pe criterii tehnice, nu politice.