Eugen Tomac anunță într-un interviu pentru Politico continuarea reformelor guvernului Bolojan: „Va fi o vară fierbinte”

Premierul desemnat Eugen Tomac afirmă, într-un interviu pentru Politico, că România va continua reformele începute, subliniind că următoarea perioadă va fi una „fierbinte”, fără loc pentru pauze administrative. „Traiectoria de reducere a deficitului este aceeași”, a transmis acesta.

Eugen Tomac a fost desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze un nou guvern tehnocrat, după colapsul executivului condus de Ilie Bolojan în luna precedentă. Conform Constituției, acesta are termen până pe 14 iunie pentru a prezenta în Parlament echipa guvernamentală și programul de guvernare. PNL și USR au anunțat că nu vor susține această propunere.

„În același timp, austeritatea și tulburările politice au alimentat ascensiunea partidului de extremă dreapta Alianța pentru Uniunea Românilor (AUR), care este acum în frunte în sondajele naționale”, notează Politico.

Întrebat cum poate fi restabilită încrederea piețelor financiare și a agențiilor de rating, Tomac a pus accent pe predictibilitate și pe angajamentele europene ale României. „În paralel, vom restabili dialogul instituționalizat și permanent cu comunitatea de afaceri, deoarece politicile fiscale neregulate de după 2022 ne-au costat credibilitate și nu le vom repeta”, a afirmat acesta.

Premierul desemnat a indicat trei repere majore pentru stabilitatea economică: „Trei ancore externe contează: obiectivul final PNRR, facilitatea SAFE și aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Atingerea acestor trei la timp este, sincer, mai important decât orice angajament retoric”.

Tomac a subliniat necesitatea unei schimbări de paradigmă în relația stat–mediul privat.„Diferența se vede în accentul pus pe ele. În primul rând, o poziție pro-sector privat, fără echivoc: statul încetează să mai lupte împotriva antreprenorilor”, a declarat Tomac.

Acesta a propus măsuri de simplificare administrativă: „Vom publica un inventar public al fiecărei autorizații necesare pentru orice activitate comercială și le vom elimina pe cele care nu au niciun scop”.

De asemenea, a insistat pe digitalizare și pe reducerea barierelor birocratice: „O acțiune mult mai agresivă în ceea ce privește digitalizarea și eliminarea barierelor birocratice pentru cetățeni și antreprenori”.

Tomac promite o reformă în ritm accelerat: „va fi o vară fierbinte”

În ceea ce privește termenul-limită pentru reformele cerute la nivel european, Tomac a adoptat un ton ferm, aproape presant. „Trei lucruri ne vor duce acolo. În primul rând, presiune maximă asupra antreprenorilor și autorităților pentru a finaliza proiectele până pe 31 august. Va fi o vară fierbinte. Nu ne putem permite vacanțe în timp ce România pierde bani. Voi fi neiertător cu oricine nu depune efort. În al doilea rând, nouă etape importante ale reformei trebuie încă adoptate ca legislație primară pentru a se asigura că nu se pierde niciun euro. Unele sunt dificil de realizat din punct de vedere politic. Mă aștept ca Parlamentul să facă ceea ce partidele pro-europene s-au angajat deja și să le adopte. În al treilea rând, voi conduce personal orice negociere ulterioară cu Comisia Europeană”, a explicat Eugen Tomac.

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El a avertizat că, dacă Parlamentul nu acționează, guvernul va interveni direct: „Dacă Parlamentul nu acționează, guvernul meu va folosi toate instrumentele disponibile, inclusiv ordonanțe de urgență, acolo unde cadrul legal permite”.

Tomac a recunoscut explicit riscul politic al unor reforme fiscale dure, în special în contextul tensiunilor sociale. „Da, riscul este real și îl iau în serios. Constrângerile fiscale percepute ca fiind nedrepte, constrângeri care afectează cetățeanul mai întâi și privilegiații la urmă, alimentează extremele”.

În opinia sa, soluția nu este relaxarea reformelor, ci eficiența guvernării: „Un guvern tehnic care spune exact ce va face, în termeni calendaristici preciși, și apoi o face, este cel mai puternic răspuns la cinismul cu care s-a hrănit extrema dreaptă populistă”.

El a legat direct succesul administrativ de stabilitatea democratică: „Dacă ne atingem ancorele europene și cetățenii văd, în fiecare lună, ceva concret realizat [...] dividendul politic al acestei realizări este exact anticorpul împotriva extremismului”.

Poziția lui Tomac față de AUR

Întrebat dacă ar putea colabora cu formațiuni de extremă dreapta, Tomac a exclus explicit o astfel de variantă. „Nu voi accepta niciodată și nici nu voi înțelege partidele politice care acționează împotriva interesului național al României, iar AUR a demonstrat un astfel de comportament în repetate rânduri”.

Referindu-se la alegerile prezidențiale anulate din 2024, Tomac a susținut importanța clarificării instituționale. „Cred că faptele sunt clare. Un candidat a încălcat legea electorală a României și a beneficiat de un avantaj semnificativ față de ceilalți candidați. Desigur, cetățenii au dreptul să cunoască și să înțeleagă raționamentul din spatele deciziilor instituționale majore. Cred că raportul complet privind anularea alegerilor, odată ce va fi publicat, va ajuta la clarificarea acestor probleme”, a precizat Tomac.

După negocieri intense, premierul desemnat Eugen Tomac a stabilit componența viitorului Cabinet, cu o modificare importantă apărută la Ministerul Culturii. Adrian Papahagi, care acceptase inițial preluarea portofoliului, s-a retras înainte de învestire și a fost înlocuit de Mihai Ghyka în lista finală a miniștrilor.

Guvernul propus de Eugen Tomac pare să aibă şanse tot mai mici de a obţine sprijinul necesar, după declaraţiile principalilor lideri politici.

USR și PNL au anunțat public că nu vor susține învestirea Guvernului condus de Eugen Tomac.