Val de proteste față de legea salarizării: instanțe, parchete, ANAF și case de pensii - jumătate din sistemul public a înghețat joi

O bună parte din sistemul public a înghețat. Grefierii și personalul auxiliar din instanțe și parchete și-au suspendat activitatea joi între orele 8 și 12, aproximativ 18.000 de angajați ANAF și Ministerul Finanțelor nu s-au prezentat la serviciu, iar angajații din casele de pensii județene au organizat proteste în toată țara. Ambulanțierii din București avertizează că se pregătesc pentru un amplu protest. Motivul comun: noua lege a salarizării, pe care bugetarii o acuză că le va tăia veniturile cu mii de lei.

UPDATE BNS cere retragerea imediată a proiectului Legii salarizării

Blocul Național Sindical (BNS), solicită retragerea imediată a proiectului Legii salarizării în sectorul public, considerând că este profund viciat conceptual, elaborat netransparent și incapabil să asigure echitate, predictibilitate sau sustenabilitate în sistemul public de salarizare.

În forma actuală, spune BNS, proiectul nu reprezintă o reformă, ci o reproducere a dezechilibrelor existente, cu riscul de a le accentua și de a genera noi inechități structurale în întregul sector public.

1. Lipsa unei evaluări obiective a posturilor și menținerea opacității sistemului

Reforma salarizării este necesară, însă modul în care aceasta este propusă riscă să perpetueze inechitățile existente.

Dezbaterea publică actuală se concentrează pe raporturi de putere între familii ocupaționale, în lipsa unei evaluări analitice obiective a posturilor în sectorul public, așa cum este recomandat de Banca Mondială.

„(…) Sistemul actual de ierarhizare a posturilor este opac și inechitabil, fiind rezultatul consultărilor sporadice desfășurate în vederea adoptării Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și al intervențiilor ad-hoc în structura salarială pentru diferite categorii de posturi în ultimii cinci ani.

(…) Sistemul bazat pe posturi aplicat în sectorul public din România nu are la bază o metodologie analitică de evaluare a posturilor, iar cadrul non-analitic aplicat în 2017 a asigurat o consecvență limitată în ierarhizarea posturilor.

(…) Având în vedere accentul pus pe echitate în obiectivele de reformă stabilite de România în PNRR, se recomandă folosirea unei metodologii analitice de evaluare a posturilor pentru ajustarea sistemului de ierarhizare a posturilor din sectorul public (...)” se arată în raportul Băncii Mondiale, consultantul Guvernului pentru evaluarea sistemului actual de salarizare.

În acest context, decizia de a continua fără să existe o evaluare analitică reală reduce semnificativ calitatea reformei și golește de conținut exercițiul de consultanță realizat cu sprijin international!

2. Lipsa datelor și a mecanismelor de control subminează reforma

Un sistem de salarizare corect și transparent nu poate fi construit fără date complete și actualizate privind încadrarea personalului, salariile efectiv plătite, beneficiile salariale și extra-salariale.

În același timp, Banca Mondială semnalează deficiențe majore în mecanismele de monitorizare și coordonare instituțională, ceea ce limitează capacitatea statului de a implementa politici salariale coerente și bazate pe evidențe.

În aceste condiții, persistă situații în care posturi comparabile ca valoare beneficiază de niveluri diferite de remunerare, ceea ce contravine principiului „salariu egal pentru muncă egală”.

3. Lipsa unui dialog social real și transparent

Reforma salarizării este un demers complex, care nu poate fi realizat în absența unui dialog social autentic și constant.

Blocul Național Sindical atrage atenția că procesul de elaborare a proiectului a fost unul fragmentat și insuficient transparent, cu consultări ad-hoc și fără o implicare reală a partenerilor sociali.

Acest aspect este confirmat și de Banca Mondială, care arată că procesul de consultare a fost unul „stop-and-go”, cu o comunicare preponderent reactivă și insuficient structurată.

”(...) În timp ce un format regulat clar pentru dialog social ar fi fost util încă de la începutul procesului de evaluare a posturilor (pentru a comunica principiile reformei, metodologia de evaluare a posturilor, și pentru a clarifica etapele procesului și rezultatele preliminare), MMSS a optat pentru o abordare de tipul stop-and-go în consultarea partenerilor sociali, reușind doar parțial să mobilizeze reprezentanți cheie într-un proces formal. Ca rezultat, comunicarea pe tema reformei și a progresului la nivel tehnic s-a făcut ad-hoc, preponderent reactiv. Discuțiile tehnice inițiate de MMSS cu alți omologi guvernamentali din ministerele-cheie au inclus uneori reprezentanți ai sindicatelor, evidențiind asimetrii în capacitatea ministerelor de a desfășura procesul la nivel tehnic și apoi de a comunica periodic cu sindicatele (...)” se mai arată în Raportul Băncii Mondiale.

4. Riscuri bugetare și blocarea evoluției în carieră

Atragem atenția că reforma nu poate fi concepută ignorând cadrul fiscal-bugetar existent, însă nici nu trebuie să fie limitată exclusiv de constrângeri pe termen scurt, în detrimentul coerenței sistemului.

În același timp, actuala arhitectură a grilelor salariale ridică probleme majore privind diferențele reduse între grade profesionale, lipsa stimulentelor reale pentru promovare, riscul ca evoluția profesională să nu fie corelată cu creșterea veniturilor.

Raportul Băncii Mondiale confirmă existența unor niveluri ridicate de compresie salarială în mai multe categorii profesionale, ceea ce afectează ierarhizarea corectă a funcțiilor.

5. Mecanisme tranzitorii și incertitudini post-2031

BNS își exprimă îngrijorarea față de mecanismul diferenței salariale tranzitorii, care poate conduce la situații în care promovarea profesională generează pierderi financiare.

În plus, proiectul nu oferă clarificări privind situația după anul 2031, ceea ce creează un nivel ridicat de incertitudine pentru salariați.

6. Externalizarea elementelor esențiale ale salarizării

Proiectul transferă o serie de elemente fundamentale ale sistemului de salarizare către acte normative subsecvente (hotărâri de guvern și alte reglementări), ceea ce reduce predictibilitatea și stabilitatea legislativă.

O lege cu impact asupra întregului sector public trebuie să ofere garanții clare și predictibile chiar în cuprinsul său, nu să transfere elementele fundamentale ale salarizării către reglementări ulterioare.

Având în vedere cele mai sus menționate, Blocul Național Sindical consideră că implementarea actualului proiect de lege, în forma promovată, ar putea genera costuri mult mai mari pentru România, decât cele ce ar putea fi pierdute din PNRR pentru nerespectarea Jalonului 420. Nu este cazul să bulversăm un întreg sistem cu o reglementare care nu rezolvă nici problemele de echitate și nici cele de opacitate - acestea fiind argumentele pentru care România și-a asumat prin PNRR reforma sistemului public de salarizare.

BNS consideră că acest proiect de lege este profund nefundamentat, netransparent și incapabil să asigure o reformă reală a salarizării în sectorul public.

În forma actuală, implementarea sa ar produce noi dezechilibre și costuri sociale și instituționale semnificative, fără a rezolva problemele structurale deja recunoscute la nivel internațional.

De asemenea, BNS cere Guvernului:

Emiterea unor dispoziții ferme care să oblige instituțiile publice centrale și locale să comunice în mod transparent Ministerului Muncii pozițiile de încadrare pentru întregul personal bugetar, precum și salariile în plată, cât și întreaga structură acestora (sporuri, bonusuri, stimulente, indemnizații, etc.)

Crearea unor grupuri de lucru formate din reprezentanții Ministerului Muncii, ai Ministerului Finanțelor Publice, dar și ai instituțiilor publice și ai partenerilor sociali care să asigure evaluarea situației actuale, precum și evaluarea posibilităților de reformă în vederea reproiectării noului sistem de salarizare.

Reluarea demersurilor pentru stabilirea ierarhiei pozițiilor în sectorul public, plecând de la metode analitice, conform indicațiilor furnizate de Banca Mondială.

Președintele sindicaliștilor: „Când îți iau 2.000 de lei din salariu, nu mai ai ce pierde”

Președintele Federației Naționale a Sindicatelor Finanțiștilor, Vasile Marica, a declarat că urmează consultări cu reprezentanții Ministerului Muncii, în cadrul cărora va fi discutată situația angajaților din sistem.

„În primul rând, solicităm crearea unei grile separate pentru Ministerul Finanțelor, de la care să urmeze celelalte reforme pe care le-am negociat cu Guvernul și pe care ni le dorim, statut și un sistem de carieră profesionist. Să terminăm cu politizările și cu toate celelalte probleme”, a afirmat Marica pentru Antena 3 CNN.

Acesta susține că angajații solicită și o majorare salarială, motivată de responsabilitățile pe care le au în administrarea fondurilor publice.

„O revoltă generală” în sistemul fiscal

Liderul sindical a descris situația actuală ca pe o „revoltă generală”, generată de proiectul noii legi a salarizării, dar alimentată de probleme structurale acumulate în ultimii ani.

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„Ceea ce s-a întâmplat cu legea salarizării nu a făcut decât să desfacă capacul la mult mai multe probleme care s-au adunat în ultimii 20 de ani, legate de modul în care sunt tratați angajații, de modul în care ne tratează politicienii, de faptul că nu avem cu ce să ne facem treaba, că nu ne merg sistemele informatice, că suntem batjocoriți”, a declarat acesta.

Marica a mai avertizat că o parte dintre angajați se tem de posibile scăderi salariale semnificative.

„Când îți iau 2.000 de lei din salariu și știi că te bazezi pe ei, nu mai ai ce pierde”, a spus liderul sindical.

Reprezentanții sindicatelor susțin că protestul ar putea continua și chiar se poate intensifica, în funcție de rezultatul negocierilor cu autoritățile.

„Ceea ce se va întâmpla în viitor cred că va fi o escaladare a protestului, probabil cu acțiuni mult mai dure, dacă Guvernul care vine nu se așază la discuții și nu înțelege ce înseamnă sistemul fiscal din România și administrarea banilor publici”, a mai afirmat Vasile Marica.

UPDATE Ambulanțierii anunță proteste în București

Federația Națională Sindicală „Ambulanța” din România (FNSAR) care reprezintă tot personalul din serviciile publice de ambulanță, anunță iminența declanșării celui mai amplu protest din istoria serviciilor publice de ambulanță. Acțiunea va avea loc în București, ca răspuns la profundele nemulțumiri ale angajaților față de noul proiect al Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Motivele principale ale protestului:

Tăierea sporurilor: Proiectul actual de lege intenționează să reducă semnificativ procentele pentru sporul de tură, sporul pentru zilele de repaus săptămânal și sărbători legale, sporul de gardă, precum și cel pentru condiții deosebit de periculoase.

Proiectul actual de lege intenționează să reducă semnificativ procentele pentru sporul de tură, sporul pentru zilele de repaus săptămânal și sărbători legale, sporul de gardă, precum și cel pentru condiții deosebit de periculoase. Scăderea veniturilor nete: Coeficienții de salarizare propuși nu garantează menținerea veniturilor actuale pentru o mare parte a personalului, în absența adoptării majorărilor solicitate de sindicate.

Condițiile și calendarul acțiunilor

Decizia finală privind data exactă și logistica protestului va fi stabilită imediat după finalizarea consultărilor dintre reprezentanții FNSAR și Ministerul Sănătății. În cazul în care propunerile legitime înaintate de federație nu vor fi integrate în textul de lege, calendarul manifestațiilor va fi făcut public de urgență.

UPDATE Proteste la toate casele de pensii din ţară

Angajații din toate casele de pensii judeţene au organizat joi proteste la nivel național, nemulțumiți de noua lege a salarizării unitare.

În urmă cu două zile, FNSSM a transmis un comunicat amplu în care avertizează că forma actuală a proiectului de lege ar putea conduce la diminuări salariale pentru angajații caselor teritoriale de pensii. Federația susține că, deși reforma sistemului de salarizare din sectorul public este necesară, aceasta trebuie să fie construită pe principii reale de echitate, transparență și predictibilitate.

Potrivit organizației sindicale, una dintre principalele probleme este menținerea inechităților salariale existente. FNSSM solicită introducerea unor mecanisme clare care să asigure aplicarea principiului „salariu egal pentru muncă de valoare egală”, astfel încât funcțiile identice sau similare să fie remunerate în mod uniform, indiferent de instituția în care sunt ocupate. Reprezentanții federației consideră că diferențele salariale generate de interpretări și aplicări neunitare ale legislației anterioare trebuie eliminate definitiv.

Știrea inițială

Numărul protestatarilor din Finanțe ar reprezenta aproximativ 80% din totalul personalului ANAF la nivel național. Angajații susțin că nu se vor prezenta la serviciu pe durata întregului program de lucru, într-o acțiune menită să atragă atenția autorităților asupra nemulțumirilor lor.

Protestul vine după mai multe manifestații organizate în ultimele zile în fața sediilor instituțiilor fiscale din aproape toate județele țării. Funcționarii reclamă prevederile noului proiect de lege privind salarizarea și cer un statut special, o nouă grilă de salarizare și venituri care să reflecte responsabilitățile pe care le au.

Miercurea protestelor în imagini. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă în sistemul public

Reprezentanții angajaților avertizează că, în forma actuală, proiectul legislativ ar putea conduce la diminuarea veniturilor pentru o parte dintre salariați. Potrivit acestora, unele categorii de personal riscă să piardă între 2.000 și 4.000 de lei din veniturile lunare.

Grefierii protestează față de noua lege a salarizării

Potrivit Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial, măsura a fost decisă în timpul consultărilor organizate pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Justiție”, sindicaliștii acuzând faptul că proiectul legislativ ignoră revendicările personalului auxiliar de specialitate și conex.

Reprezentanții sindicatului susțin că actuala formă a legii perpetuează mecanismele care au dus, după adoptarea Legii nr. 153/2017, la plafonarea salariilor în perioada 2018-2022 și la apariția a mii de litigii salariale, executări silite și costuri suplimentare pentru stat.

Sindicaliștii afirmă că personalul auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete nu a beneficiat de majorări salariale reale în ultimii zece ani, singurele creșteri fiind obținute prin hotărâri judecătorești definitive care au corectat aplicarea greșită a legislației salarizării.

„Actualul proiect al legii salarizării riscă să conducă la o nouă înghețare salarială pentru următorii cinci ani și la reluarea imediată a unui nou val de litigii sistemice în cadrul familiei ocupaționale «Justiție»”, transmit reprezentanții organizației sindicale.

Aceștia resping ferm forma actuală a proiectului, considerând că nu reflectă complexitatea și responsabilitatea activității desfășurate de personalul auxiliar și conex și că nu respectă principiile de ierarhizare, egalitate, nediscriminare, stimulare și sustenabilitate prevăzute chiar de proiectul legislativ.

Totodată, sindicaliștii au convocat o nouă Adunare Generală Extraordinară pentru data de 5 iunie 2026, când vor decide eventuale noi forme de protest, în funcție de concluziile discuțiilor programate la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Pîslaru, după negocierile de la Bruxelles: „Nu eu am crescut grila demnitarilor”

Ministrul interimar al Muncii și al Investițiilor Europene, Dragoș Pîslaru, a prezentat concluziile de după vizita de lucru de la Bruxelles. Acesta a anunțat că salariile pentru demnitari nu se vor majora și a oferit garanții că niciun venit al bugetarilor nu va scădea.

În cadrul aceleiași conferințe, Pîslaru a abordat și situația legii salarizării unitare, una dintre reformele importante asumate prin PNRR. El a explicat că proiectul este finalizat din punct de vedere tehnic și a trecut deja prin procedura de transparență, însă blocajul politic și lipsa unui nou guvern au întârziat pașii următori.

Potrivit acestuia, autoritățile analizează în prezent dacă proiectul poate fi inițiat de parlamentari sau dacă va fi preluat de viitorul Executiv după formarea noului guvern.

Dragoș Pîslaru a subliniat că legea nu este concepută ca un instrument de majorare generalizată a salariilor, ci ca o reformă de echilibrare și corelare a grilelor din sectorul public.