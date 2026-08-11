SURSE Noua Lege a salarizării, negociată în mai multe variante. Sindicatele cer 8 miliarde pentru Educație și 2 miliarde pentru Sănătate

Sunt analizate mai multe variante pentru noua Lege a salarizării, atât pentru Educație, cât și pentru Sănătate, au declarat surse politice pentru „Adevărul”. Sindicatele din cele două domenii au formulat solicitări bugetare de aproximativ 8 miliarde de lei, respectiv 2 miliarde de lei.

Potrivit surselor, există mai multe variante de lucru pentru salarizarea din educație și sănătate, urmând ca acestea să fie definitivate în ședințele următoare.

În educație, sindicatele solicită o anvelopă de aproximativ 8 miliarde de lei, față de cele 3 miliarde prevăzute inițial, iar una dintre variante presupune atingerea etapizată, până în 2028, a solicitărilor formulate în 2023.

În sănătate, solicitările sindicatelor se ridică la aproximativ 2 miliarde de lei.

Într-o postare pe Facebook, fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a afirmat că Ministerele Muncii, Sănătății și Educației trebuie să se pună de acord asupra unei variante îmbunătățite a Legii salarizării.

„Principala concluzie a discuției de la Cotroceni despre Legea salarizării este că, în următoarea săptămână, Ministerele Muncii, Sănătății și Educației trebuie să se pună de acord asupra unei variante îmbunătățite, să o verifice cu Ministerul Finanțelor din punct de vedere al anvelopei bugetare și să o aducă, apoi, la masa deciziei politice”, a transmis acesta.

Florin Manole susține că este incorect ca sindicatele să fie învinovățite pentru „blocajul” privind Legea salarizării.

„În trei luni, ministerele nu s-au pus de acord între ele. Încă se mai poate. Încă mai e timp pentru a avea o lege bună, care să mulțumească și sistemul public, să răspundă și rigorilor bugetare și să ne permită să atragem și banii europeni.

Condiția este ca membrii aceluiași guvern, fie el și demis, să facă primul pas și să se înțeleagă tehnic”

Marți seară, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că, în urma discuțiilor de la Cotroceni, nu a fost luată nicio decizie privind adoptarea Legii salarizării unitare.

„Ca să fim foarte onești, în această seară nu a fost luată nicio decizie cu privire la adoptarea sau nu a acestei legi în Parlament. Au fost prezentate progresele înregistrate în ultimele 3-4 săptămâni”, a declarat Pîslaru.

Potrivit acestuia, Ministerul Muncii va continua discuțiile, sub medierea Administrației Prezidențiale, iar în aproximativ o săptămână ar trebui să existe un proiect care să poată fi susținut în Parlament.

Adoptarea noii legi a salarizării reprezintă una dintre reformele asumate de România prin PNRR, iar îndeplinirea acestui obiectiv ar permite deblocarea unei tranșe de 770 de milioane de euro pentru investiții.