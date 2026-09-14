Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00
Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, vine luni, 14 septembrie, de la ora 13.00, la „Interviurile Adevărul”, pentru a vorbi despre principalele teme politice ale momentului.
Liderul AUR va discuta despre criza politică și negocierile privind desemnarea unui nou premier.
De asemenea, Dungaciu va răspunde dacă AUR își pregătește propria majoritate pe care să o prezinte președintelui, dar și ce rol ar putea juca Călin Georgescu într-un eventual guvern AUR.
Totodată, Dan Dungaciu va vorbi și despre finanțările cu care România ajută Ucraina și dacă partidul său are de gând să le stopeze.