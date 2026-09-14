Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, vine luni, 14 septembrie, de la ora 13.00, la „Interviurile Adevărul”, pentru a vorbi despre principalele teme politice ale momentului.

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR Foto: Adevărul

Liderul AUR va discuta despre criza politică și negocierile privind desemnarea unui nou premier.

De asemenea, Dungaciu va răspunde dacă AUR își pregătește propria majoritate pe care să o prezinte președintelui, dar și ce rol ar putea juca Călin Georgescu într-un eventual guvern AUR.

Totodată, Dan Dungaciu va vorbi și despre finanțările cu care România ajută Ucraina și dacă partidul său are de gând să le stopeze.