 Războiul „suveraniștilor”: PACE acuză AUR că racolează parlamentari pentru a-și consolida puterea în Parlament | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 12 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Războiul „suveraniștilor”: PACE acuză AUR că racolează parlamentari pentru a-și consolida puterea în Parlament

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Conflict deschis între grupările parlamentare care se revendică de la zona „suveranistă”. Grupul PACE – Întâi România acuză AUR că încearcă să racoleze parlamentari de la alte formațiuni și că urmărește să devină singura forță politică de acest tip din Parlament.

PACE acuză AUR că racolează parlamentari pentru a-și consolida puterea
PACE acuză AUR că racolează parlamentari pentru a-și consolida puterea Foto: Mediafax

Reacția vine după ce AUR ar fi început negocieri cu parlamentari din POT, SOS și cu aleși neafiliați, cărora le-ar fi fost promise locuri eligibile pe listele partidului la următoarele alegeri. În cazul unora dintre parlamentari, negocierile ar include și posibilitatea ocupării unor funcții într-un viitor guvern, notează Antena 3 CNN. 

PACE: „AUR vrea distrugerea grupurilor suveraniste din Parlament”

Grupul PACE – Întâi România susține că demersul AUR nu reprezintă o încercare de consolidare a zonei suveraniste, ci o strategie prin care partidul condus de George Simion ar urmări să elimine formațiunile concurente.

„Liderii AUR se laudă public cu eforturile lor de a racola parlamentari din grupurile suveraniste, demonstrând că, în loc să caute unitatea mişcării patriotice, AUR vrea desfiinţarea grupurilor pe care le tratează ca pe nişte rivali periculoşi”, se arată într-un mesaj transmis de PACE – Întâi România.

Formațiunea susține că unul dintre motivele pentru care AUR ar urmări desființarea grupului este legat de activitatea Comisiei de Constituționalitate, condusă de senatoarea Cosmina Cerva, lidera PACE – Întâi România.

„Scopul AUR nu este aşadar consolidarea mişcării suveraniste, ci monopolul pe patriotism, dar nu înspre binele românilor, ci pentru ca AUR să facă jocuri murdare, după interes, aşa cum PACE Întâi România a descoperit în mai multe rânduri şi a expus public manevrele AUR”, mai susține grupul.

PACE îi acuză pe liderii AUR că au preluat practicile partidelor tradiționale și afirmă că formațiunea lui George Simion urmărește să controleze întreaga zonă politică suveranistă.

„AUR vrea să fie singur pe lume pentru ca să dicteze ce înseamnă suveranism şi ca să poată să vândă meciul atunci când interesele o cer, aşa cum a procedat şi la alegerile prezidenţiale.”

Grupul parlamentar îl critică și pe Dan Dungaciu, despre care afirmă că le-ar oferi formațiunilor mai mici „şansa de a reveni în Parlament”, precum și pe senatorul Petrișor Peiu, care a descris demersul drept o „coordonare a votului”, nu o „vânătoare” de parlamentari.

PACE susține că, în realitate, AUR ar urmări să își mărească scorul electoral prin atragerea parlamentarilor din formațiunile apropiate ideologic.

„Tocmai de aceea, în loc să lupte cu Guvernul Bolojan-USR, AUR se luptă cu fraţii suveranişti, repetând păcatul lui Cain. Realitatea crudă arată că AUR nu vrea parteneri, AUR vrea supuși şi masă de manevră.”

AUR ar negocia cu parlamentari din POT, SOS și cu neafiliați

Acuzațiile PACE vin după informațiile potrivit cărora AUR ar fi început negocieri pentru atragerea unor parlamentari și formarea unei noi majorități.

Potrivit surselor politice citate de Antena 3 CNN, discuțiile ar viza parlamentari din POT, SOS, UPR și din rândul neafiliaților. AUR le-ar putea oferi acestora locuri eligibile pe listele partidului la următoarele alegeri, în schimbul susținerii pentru formarea unei majorități și învestirea unui nou guvern.

Pentru unii dintre parlamentarii vizați ar fi fost discutată inclusiv posibilitatea unor funcții de ministru într-un viitor cabinet.

Negocierile ar fi început odată cu reluarea sesiunii parlamentare, iar AUR ar profita de creșterea partidului în sondajele de opinie pentru a-i convinge pe parlamentarii altor formațiuni că transferul le-ar putea asigura un nou mandat.

PACE susține însă că strategia AUR ar putea avea efectul opus celui declarat și acuză partidul că pregătește terenul pentru ca următoarele alegeri să fie câștigate tot de formațiunile pe care le numește „globaliste”.

„AUR face de fapt toate aceste eforturi pentru a oferi şi următoarele alegeri tot către globalişti, jucându-se apoi de-a opoziţia neputincioasă şi confortabilă. Iar acest lucru nu se întâmplă din greşeală, ci reprezintă un plan: AUR nu vrea să guverneze, el vrea doar să dăuneze!”, se mai arată în mesajul PACE – Întâi România.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Care sunt părțile comune dintr-un bloc și cum pot fi folosite. Când riști sancțiuni pentru obiectele lăsate pe hol
digi24.ro
image
Un Audi RS4 a stat 18 ani nefolosit într-un garaj și a ajuns să valoreze o avere. Are doar 19.600 de kilometri la bord
stirileprotv.ro
image
Mulți români NU au mâncat așa ceva! Ce conține „Masa care Unește” din Piața Constituției, de fapt
gandul.ro
image
Ministrul Finanțelor spune „DA” astăzi! Avem PRIMELE imagini cu el și îndrăgita interpretă de muzică populară
mediafax.ro
image
Victor Becali, șocat de salariul lui Denis Drăguș la FCSB! Cuvântul rostit când a auzit suma astronomică
fanatik.ro
image
De ce trupele ucrainene luptă cu Rusia într-un deșert african, la 4.800 de kilometri de casă
libertatea.ro
image
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan
digi24.ro
image
Mărturii terifiante! Donnarumma și partenera sa, legați și bătuți: „Am spus că sunt însărcinată, dar au continuat”
gsp.ro
image
Și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii, iar amanta l-a convins să-i mai dea o lovitură! ”A fost șocată”
digisport.ro
image
Iulia Albu, fascinată de mașinile de epocă. Vedeta ne-a spus ce automobil își dorește să aibă în garaj: „Sunt o cumpărătoare compulsivă”
click.ro
image
O cameristă flămândă a mușcat dintr-un măr și a rezolvat unul dintre cele mai spectaculoase jafuri cu diamante din Franța
antena3.ro
image
Dacă 31% dintre tinerii din România nu au un loc de muncă, de ce importă România 150.000 de angajaţi din ţări non-UE?
zf.ro
image
Orașul din România invadat de aproape 100 de urși. Pădurile din zonă ar putea susține doar 15
observatornews.ro
image
Detalii neștiute despre amanta lui Dorin Ioniță. Al cui era, de fapt, apartamentul în care locuia Alice
cancan.ro
image
Cum verifici dacă pensia a fost calculată corect? Un avocat explică ce trebuie să urmărești
newsweek.ro
image
Nadia Comăneci, sumă astronomică de la PRO TV. Câți bani va lua la „Românii au talent” și ce jurat a fost „executat” fără milă
prosport.ro
image
De ce cumpără străinii case și proprietăți în satele din Transilvania. Fenomenul care schimbă comunități întregi
playtech.ro
image
Ce i-a spus Florin Tănase lui Denis Drăguș despre Gigi Becali. Atacantul îl voia pe „Tase” la FCSB
fanatik.ro
image
Un turist care a călătorit prin Europa: 4 orașe unde se va întoarce cu siguranță și 2 pe care le va sări în viitor
ziare.com
image
VIDEO Penalty-ul care a făcut înconjurul lumii: mingea a depășit linia doar 0,2 secunde, fără să atingă plasa sau bara! ”Unic”
digisport.ro
image
De ce nu se uită Mirela Vaida la Asia Express, deși participă la emisiune: „E împotriva firii mele”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţ oficial de la Guvern despre DEMISIA premierului Bolojan
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind moartea generalului Dorin Ioniță. Motivul pentru care s-a împușcat de fapt
mediaflux.ro
image
Campion cu Dinamo la titlul din 2007, acum e angajat la bancă » Povestește în premieră episodul tensionat din vestiar, după returul cu Lazio
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine”
actualitate.net
image
Incident neplăcut pentru Christina Ich! I-a fost furat bagajul în aeroport. Ce lucruri a pierdut influencerița
click.ro
image
Elena Băsescu, fiica fostului președinte, surprinsă la benzinărie. Ce suma a scos din buzunar pentru un plin
click.ro
image
Adevărul tragic despre moartea cuplului din jacuzzi, dezvăluit de apropiați. Ce s-a întâmplat, de fapt
click.ro
Sunniva Gylver, Profimedia (2) jpg
„Marea Preoteasă” cu șuvițe rasta de la funeraliile Regelui Harald a făcut furori! Cine este femeia care sfidează imaginea clasică a unui înalt prelat
okmagazine.ro
Georgiana Cavendish jpg
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana
okmagazine.ro
Una dintre cele două broșe circulare de la Dienstedt
Misterul bijuteriilor vechi de 1.700 de ani, descoperite în mormântul unei „prințese” germanice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
O cunoscută profesoară din Iași s-a căsătorit cu un fost student. Ce diferență de vârstă este între ei
image
Incident neplăcut pentru Christina Ich! I-a fost furat bagajul în aeroport. Ce lucruri a pierdut influencerița

OK! Magazine

image
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana