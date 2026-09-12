Războiul „suveraniștilor”: PACE acuză AUR că racolează parlamentari pentru a-și consolida puterea în Parlament

Conflict deschis între grupările parlamentare care se revendică de la zona „suveranistă”. Grupul PACE – Întâi România acuză AUR că încearcă să racoleze parlamentari de la alte formațiuni și că urmărește să devină singura forță politică de acest tip din Parlament.

PACE acuză AUR că racolează parlamentari pentru a-și consolida puterea Foto: Mediafax

Reacția vine după ce AUR ar fi început negocieri cu parlamentari din POT, SOS și cu aleși neafiliați, cărora le-ar fi fost promise locuri eligibile pe listele partidului la următoarele alegeri. În cazul unora dintre parlamentari, negocierile ar include și posibilitatea ocupării unor funcții într-un viitor guvern, notează Antena 3 CNN.

PACE: „AUR vrea distrugerea grupurilor suveraniste din Parlament”

Grupul PACE – Întâi România susține că demersul AUR nu reprezintă o încercare de consolidare a zonei suveraniste, ci o strategie prin care partidul condus de George Simion ar urmări să elimine formațiunile concurente.

„Liderii AUR se laudă public cu eforturile lor de a racola parlamentari din grupurile suveraniste, demonstrând că, în loc să caute unitatea mişcării patriotice, AUR vrea desfiinţarea grupurilor pe care le tratează ca pe nişte rivali periculoşi”, se arată într-un mesaj transmis de PACE – Întâi România.

Formațiunea susține că unul dintre motivele pentru care AUR ar urmări desființarea grupului este legat de activitatea Comisiei de Constituționalitate, condusă de senatoarea Cosmina Cerva, lidera PACE – Întâi România.

„Scopul AUR nu este aşadar consolidarea mişcării suveraniste, ci monopolul pe patriotism, dar nu înspre binele românilor, ci pentru ca AUR să facă jocuri murdare, după interes, aşa cum PACE Întâi România a descoperit în mai multe rânduri şi a expus public manevrele AUR”, mai susține grupul.

PACE îi acuză pe liderii AUR că au preluat practicile partidelor tradiționale și afirmă că formațiunea lui George Simion urmărește să controleze întreaga zonă politică suveranistă.

„AUR vrea să fie singur pe lume pentru ca să dicteze ce înseamnă suveranism şi ca să poată să vândă meciul atunci când interesele o cer, aşa cum a procedat şi la alegerile prezidenţiale.”

Grupul parlamentar îl critică și pe Dan Dungaciu, despre care afirmă că le-ar oferi formațiunilor mai mici „şansa de a reveni în Parlament”, precum și pe senatorul Petrișor Peiu, care a descris demersul drept o „coordonare a votului”, nu o „vânătoare” de parlamentari.

PACE susține că, în realitate, AUR ar urmări să își mărească scorul electoral prin atragerea parlamentarilor din formațiunile apropiate ideologic.

„Tocmai de aceea, în loc să lupte cu Guvernul Bolojan-USR, AUR se luptă cu fraţii suveranişti, repetând păcatul lui Cain. Realitatea crudă arată că AUR nu vrea parteneri, AUR vrea supuși şi masă de manevră.”

AUR ar negocia cu parlamentari din POT, SOS și cu neafiliați

Acuzațiile PACE vin după informațiile potrivit cărora AUR ar fi început negocieri pentru atragerea unor parlamentari și formarea unei noi majorități.

Potrivit surselor politice citate de Antena 3 CNN, discuțiile ar viza parlamentari din POT, SOS, UPR și din rândul neafiliaților. AUR le-ar putea oferi acestora locuri eligibile pe listele partidului la următoarele alegeri, în schimbul susținerii pentru formarea unei majorități și învestirea unui nou guvern.

Pentru unii dintre parlamentarii vizați ar fi fost discutată inclusiv posibilitatea unor funcții de ministru într-un viitor cabinet.

Negocierile ar fi început odată cu reluarea sesiunii parlamentare, iar AUR ar profita de creșterea partidului în sondajele de opinie pentru a-i convinge pe parlamentarii altor formațiuni că transferul le-ar putea asigura un nou mandat.

PACE susține însă că strategia AUR ar putea avea efectul opus celui declarat și acuză partidul că pregătește terenul pentru ca următoarele alegeri să fie câștigate tot de formațiunile pe care le numește „globaliste”.

„AUR face de fapt toate aceste eforturi pentru a oferi şi următoarele alegeri tot către globalişti, jucându-se apoi de-a opoziţia neputincioasă şi confortabilă. Iar acest lucru nu se întâmplă din greşeală, ci reprezintă un plan: AUR nu vrea să guverneze, el vrea doar să dăuneze!”, se mai arată în mesajul PACE – Întâi România.