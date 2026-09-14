 Băsescu ironizează discuțiile politice de la nunta lui Nazare: „Nu cred că problema Guvernului a fost discutată între periniță și plata darului” | adevarul.ro
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Băsescu ironizează discuțiile politice de la nunta lui Nazare: „Nu cred că problema Guvernului a fost discutată între periniță și plata darului”

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Fostul președinte Traian Băsescu a ironizat duminică, 13 septembrie, nunta ministrului interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmând că nu crede că „problema Guvernului a fost cea discutată între periniță, dansul miresei și plata darului”.

Președintele, prezent la nunta ministrului Nazare
Președintele, prezent la nunta ministrului Nazare Foto: Instagram Anamaria Geana

„Nu cred că problema Guvernului a fost cea discutată între periniță, dansul miresei și plata darului. Dacă guvernarea era priorizată, rezolvai înainte de nuntă. Dar aici avem marea problemă a unei atitudini iresponsabile. Cum poți să lași țara patru luni fără guvern? Cum să nu execuți Constituția și să desemnezi un candidat?

Nu ai dreptul să spui, tu ca președinte, doar mă refer din experiența mea, în momentul în care trebuie să desemnezi, nu ai dreptul să spui partidelor: «Ia veniți să vedem ce număr de voturi aveți fiecare».

„Este un vot secret, nu se face public și niciodată nu știi, față de estimări, cum se va vota”, a spus fostul președinte la România TV.

De asemenea, acesta a adăugat că UDMR „ar trebui să fie scos din jocurile din România”.

„După ce a jucat cu Budapesta până i s-au rupt opincile, acum vin să facă jocurile la București”, a declarat fostul președinte. Traian Băsescu a afirmat că, în cazul în care va fi desemnat un reprezentantul UDMR pentru funcția de premier, s-ar ajunge la o situație ridicolă.

Traian Băsescu
Traian Băsescu Foto: Mediafax

Ce spune despre alegerile anticipate

Traian Băsescu afirmă că alegerile anticipate sunt „o soluție constituțională”, dar că pentru România alta este urgența acum, și anume „bugetul rectificat.”

„Asta înseamnă să nu ai buget, înseamnă haos. Deja sunt multe instituții care nu reușesc să își facă treburi care țin de viața oamenilor, de exemplu în spitale. Am înțeles de la un medic că nu au substanțe pentru pacienții care suferă atac vascular, situația în care s-a ajuns este criminală”, a mai avertizat Traian Băsescu.

Fostul președinte a adăugat că, deși nu crede în el scenariul anticipatelor este unul fezabil, pentru că este în Constituție și este un drum prin care putem îndrepta toate erorile de la alegerile catastrofale din 2024.

„Eu, spre exemplu, sunt unul dintre cei care cred că cel de-al doilea guvern o să treacă. Dintr-un motiv simplu, mai sunt doi ani și vreo câteva luni până la alegerile legislative. Păi ce parlamentar are chef să meargă acum în campanie când mai are doi ani și ceva de mandat? Deci cred că o să treacă guvernul, numai să se hotărască domnul președinte să desemneze un premier”, a spus Băsescu.

Președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au plecat după miezul nopții de la nunta ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.

Înainte de a urca în mașină, președintele a fost întrebat și dacă au existat discuții despre formarea unui nou guvern și despre nominalizarea unui premier, în contextul prezenței mai multor politicieni la nuntă.

Am făcut și puțină politică, da”, a răspuns Nicușor Dan.

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