Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu poate să-l repună pe Dominic Fritz în fotoliul de primar, dar poate ajunge la concluzia că legea folosită pentru debarcarea lui nu respectă dreptul UE.

Dominic Fritz a rămas fără mandatul de primar al Timișoarei Foto: Lucian Alecu/IMAGO

Instanța românească trebuie să țină cont de interpretarea CJUE.

Tribunalul Timiș a trimis Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) patru întrebări despre cum trebuie citit dreptul european în cazul suspendării lui Dominic Fritz din funcția de primar al Timișoarei și a cerut o procedură accelerată:

1) protecția drepturilor electorale ale unui cetățean european ales într-o altă țară decât a lui: dacă protecția europeană vizează doar drepturile electorale ale cetățenilor autohtoni sau și pe cele ale cetățenilor UE și dacă le garantează stabilitatea mandatului în aceeași măsură;

2) neretroactivitatea legii: e posibil ca o lege nouă să ducă la pierderea unui mandat pentru o situație constatată anterior?;

3) proporționalitatea: sancțiunea cu pierderea mandatului e proporțională cu dreptul european?;

4) garanțiile statului de drept: în ce măsură funcția de ales este protejată împotriva unor măsuri administrative restrictive sau disproporționate în raport cu standardele europene.

Ce s-a întâmplat

Curtea Constituțională a decis la jumătatea lunii august că e constituțională retroactivitatea legii ANI în cazul Amendamentul Fritz. A fost o miză politică susținută juridic: decapitarea liderului USR cu orice preț. Cu două luni mai înainte, Dominic Fritz pierduse recursul la Înalta Curte de Casație și Justiție în procesul în care era acuzat de conflict de interese.

Fritz a fost acuzat de conflict de interese pentru că, pe 2 noiembrie 2020, în prima zi de primar, a semnat un referat pentru un plan urbanistic cerut de un dezvoltator imobiliar. Referatul fusese semnat și de fostul primar Nicolae Robu cu o lună înainte. Documentația proiectului a fost făcută, însă, de o firmă unde lucra și un consilier local USR, care îl împrumutase pe Fritz cu 25.000 de lei pentru campania electorală.

CJUE va analiza situația pierderii mandatului de primar de către Dominic Fritz Foto: Francois Lenoir/REUTERS

Ce poate face CJUE

Curtea de la Luxemburg poate, în cel mai fericit caz, să dea Tribunalului Timiș un motiv juridic să anuleze ordinul prin care lui Dominic Fritz i s-a suspendat mandatul de primar. Nu poate să-i dea mandatul înapoi.

În ce privește procedura accelerată cerută de magistratul român, statistica din 2025 arată că, din cele 900 de cereri pentru proceduri urgente, doar 88 au fost satisfăcute. CJUE admite astfel de proceduri când există o incertitudine juridică deosebit de gravă și un prejudiciu care nu poate fi reparat prin alte mijloace, o situație care îl avantajează pe Fritz. Dacă procedura accelerată e admisă, un răspuns poate veni în câteva luni, dacă nu, durata medie a trimiterilor preliminare la CJUE a fost în 2025 de 17 luni.

Poate câștiga Fritz la CJUE?

Scenariul optimist: Curtea spune că dreptul european protejează nu doar candidatura unui cetățean UE, ci și exercitarea mandatului câștigat, că legea care îi ia mandatul pentru o faptă pe care ea însăși o dezincriminează e absurdă, că sancțiunea e disproporționată. În acest caz, dosarul se întoarce la Timișoara și ordinul prefectului de suspendare a primarului Dominic Fritz e anulat. Teoretic, Fritz ar redeveni primar.

Cel mai important argument al lui Fritz ține de legea care l-a dat jos, fiindcă într-un alt articol aceeași lege sugerează că fapta lui nu mai constituie conflict de interese. Reatroactivitatea parafată constituțional e de partea lui, dar greu de impus de la Luxemburg.

Scenariul pesimist: Cele patru întrebări adresate de judecătorul român se sprijină pe Articolul 22 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și se referă la nediscirminare și cetățenie. Acest articol dă dreptul cetățenilor UE să candideze în orice stat membru „în aceleași condiții ca resortisanții”. Ceea ce înseamnă că e o regulă de egalitate, nu și un scut special. Legea românească se aplică tuturor la fel, indiferent de cetățenie.

În litera legii, dar contrar spiritului ei?

Cazul Fritz arată cum funcționează în România ceea ce politologii numesc „constitutional hardball”, adică mișcări permise de litera legii, dar contrare spiritului ei.

Mecanismul a funcționat în patru pași:

i) vehiculul - legea integrității trebuia adoptată repede pentru că era jalon PNRR. Fără ea, România pierdea 770 de milioane de euro, iar termenul era 31 august;

ii) clauza adițională - PSD a atașat legii amendamentul care îi încheie mandatul lui Fritz. PNL a votat, fiindcă un vot împotrivă însemna un vot contra banilor europeni;

iii) validarea - CCR a declarat amendamentul constituțional cu 5 voturi la 3. Cei 3 care au fost împotrivă au invocat un precedent CEDO (Lykourezos c. Greciei) care susține că o lege adoptată ulterior nu poate anula un mandat câștigat democratic;

iv) timpul - legea a produs efecte în 30 de zile. Justiția europeană are nevoie de 17 luni pentru a decide. Între timp mandatul se consumă. De fapt, cine controlează ritmul câștigă, indiferent de verdictul final.

Fiecare pas e legal, iar rezultatul final arată că o majoritate parlamentară a reușit, fără să încalce nicio procedură, să anuleze un mandat câștigat de un adversar politic. A reușit prin instituțiile gândite să împiedice acest lucru: ANI, CCR, prefectul.

Se înțelege că instituțiile pot fi folosite în România cu precizie chirurgicală în sens contrar scopului pentru care au fost create. Nu funcționează ceea ce în statele cu democrații vechi se numește „reținere instituțională”, adică să nu faci tot ce ai dreptul să faci, pentru că există și norme nescrise și principii morale.

Cazul Fritz nu e despre capacitatea justiției europene a salva un primar, ci despre cum poate fi oprită o majoritate toxică să impună proceduri așa zis legale, încălcând toate procedurile și principiile democratice.

Sabina Fati - DW