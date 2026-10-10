Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a lansat un nou atac verbal la adresa deputatului Alexandru Muraru, liderul organizației județene PNL. Într-o conferință de presă, edilul a folosit expresii jignitoare și comparații cu pandemia de COVID-19, afirmând că intrarea lui Muraru în politică ar fi fost „un accident”.

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica și deputatul A. Muraru Foto: colaj adevarul

„Ciufulitul ăsta din girația de la Podu Roș, n-am ce să zic. Pentru mine este un eșec, este un accident. Deci a fost o greșeală genetică acolo, de a intrat în politică, o succesiune de fapte incompatibile cu logica și care au dus la această creație”, a declarat Mihai Chirica, potrivit publicației locale Alo, Iași.

Primarul a continuat în aceeași notă, făcând o comparație cu apariția virusului care a provocat pandemia de COVID-19 și sugerând că, în cazul deputatului, nu a fost găsită o soluție.

„Au greșit și în laboratoarele biologice și au mai scăpat câte un COVID din Wuhan și nu știu ce. L-au scăpat și pe ăsta. Asta e. O să vină timpul când o să găsim și antidotul pentru el”, a spus edilul.

Edilul a făcut apoi referire la presupusa influență pe care Alexandru Muraru ar putea să o aibă asupra unor procurori.

„Nu pot să cred că e atât de influent încât să ducă să hărțuiască niște procurori, că el nu reușește să afle adresa unde stă, dar… Te cam duce mintea câteodată”, a mai spus Chirica.

Schimbul de replici are loc în contextul tensiunilor dintre Mihai Chirica și Alexandru Muraru, alimentate în ultimele săptămâni de neînțelegerile privind proiectele urbanistice din Iași.

Un conflict mai vechi, alimentat de disputa privind urbanismul

Schimbul dur de replici dintre Mihai Chirica și Alexandru Muraru nu a început odată cu ultimele controverse privind proiectele imobiliare din Iași. Pe 19 august, primarul l-a atacat public pe liderul PNL Iași, reproșându-i că îi critică pe cei care nu îi împărtășesc viziunea, dar nu obține rezultate concrete pentru oraș, notează News.ro

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„El latră ca nebunul la toți. Latră la președinte, la primarul de la Iași, latră la toți cei care nu sunt conform viziunii lui despre viață. Lasă, domnule, pe cineva în locul tău care să facă ceva pentru Iași. În afară că latră, nu este niciodată constructiv. N-a adus bani la Iași nici de un pix”, declara Chirica într-o conferință de presă.

Alexandru Muraru a răspuns printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care a calificat declarațiile primarului drept „o nouă ieșire publică a unui personaj considerat nefrecventabil, refuzat și izolat în mod constant de toate forurile de conducere ale PNL”.

Liderul liberalilor ieșeni a susținut că primarul încearcă să transforme într-o dispută personală o neînțelegere legată de dezvoltarea urbanistică a orașului. Muraru i-a reproșat edilului că trebuie să se concentreze mai mult asupra administrației și mai puțin asupra atacurilor publice.

„Banii guvernamentali și europeni se aduc prin proiecte mature, cu licitații finalizate, nu prin randări colorate scoase din sertar o dată la patru ani”, a transmis Muraru.

Acesta a invocat și alte probleme pe care le atribuie administrației Chirica, printre care întreruperea iluminatului stradal pe timpul nopții, situația clubului de fotbal Poli Iași și disputele privind indemnizațiile conducerii societăților subordonate municipalității.

De la atacuri publice la blocarea proiectelor imobiliare

Tensiunile s-au amplificat în contextul dezacordurilor privind planurile urbanistice zonale. La sfârșitul lunii august, mai multe proiecte au fost retrase de pe ordinea de zi a Consiliului Local înainte de vot, după ce consilierii PNL au anunțat că se vor abține, notează BZI.

Chirica l-a acuzat pe Muraru că intervine în deciziile aleșilor locali liberali și că împiedică aprobarea unor investiții. Liderul PNL a respins acuzațiile, susținând că nu are atribuții administrative în emiterea avizelor sau aprobarea documentațiilor tehnice, dar că partidul poate decide cum votează reprezentanții săi în proiectele importante pentru oraș.

„Dacă aceste proiecte erau corecte și respectau parametrii urbanistici, atunci cu siguranță ele ar fi obținut susținerea plenului CL Iași, chiar și fără votul consilierilor PNL”, a afirmat Muraru.

În aceeași perioadă, Chirica a fost scos din grupul de WhatsApp al Biroului Politic Județean al PNL Iași. Conflictul a continuat prin declarații publice, iar primarul a lansat noi atacuri la adresa liderului organizației județene, culminând cu comparațiile făcute în cea mai recentă ieșire a sa.