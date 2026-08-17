 Alexandru Muraru: „De astăzi, niciun mandat de ales nu mai este în siguranță”. Atac la PSD după decizia CCR | adevarul.ro
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Alexandru Muraru: „De astăzi, niciun mandat de ales nu mai este în siguranță”. Atac la PSD după decizia CCR

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Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru susține că, după decizia de luni a Curții Constituționale privind legea ANI, „niciun mandat de ales nu mai este în siguranță” și acuză PSD că folosește instituțiile statului pentru a-și elimina adversarii politici.

Alexandru Muraru: „De astăzi, niciun mandat de ales nu mai este în siguranță”. FOTO: Arhivă
Alexandru Muraru: „De astăzi, niciun mandat de ales nu mai este în siguranță”. FOTO: Arhivă

„De astăzi, niciun mandat de ales nu mai este în siguranță. ANI, condusă de PSD, va decide practic în locul votului vostru. Primari, președinți de consilii județene, consilieri, autorități locale, oricine poate fi următoarea țintă. Dacă nu iese omul care trebuie, intervine PSD”, a scris luni, pe Facebook, Alexandru Muraru.

Liberalul susține că PSD încearcă să provoace o ruptură între PNL și USR, însă consideră că aceste demersuri nu vor avea succes.

„Vă garantez, pesediștilor, că PNL și USR vor ieși întărite din tot acest circ public pe care îl faceți, folosind justiția pe care ați capturat-o împotriva unor ținte individuale. Și tot împreună vom merge la următoarele alegeri pentru a vă trimite acolo unde vă este locul. În irelevanță”, a afirmat Muraru.

Potrivit acestuia, PSD ar fi urmărit „execuția politică” a liderului USR, Dominic Fritz, iar după „tentativa eșuată de puci în PNL”, social-democrații ar încerca acum să destabilizeze USR.

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, luni, că amendamentul care poate duce la încetarea mandatului de primar al lui Dominic Fritz este constituțional. În schimb, judecătorii constituționali au declarat neconstituțional amendamentul AUR privind publicarea declarațiilor de avere de către persoanele aflate în relații asemănătoare celor dintre soți. Fritz a reacționat dur după decizia Curții și a acuzat CCR că a validat „un brutal abuz de putere”, anunțând că își va continua demersurile la CEDO.  

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