Ciprian Ciucu: „A fost o campanie urâtă. Am primit atacuri din toate părțile”. Ce spune despre relația cu Nicușor Dan, considerată tensionată

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că actuala campanie electorală a fost „urâtă”, iar el a fost ținta atacurilor venite din toate părțile. El a subliniat că, deși campania sa a fost „eminamente pozitivă”, restul competiției s-a desfășurat agresiv, cu atacuri personale.

„A fost o campanie urâtă. Cred că n-am mai avut o campanie atât de urâtă de foarte, foarte mult timp. Campania mea a fost eminamente pozitivă. Nu m-am concentrat să atac contracandidații. Mi-am folosit timpul din campanie pentru a prezenta o dată portofoliul meu ca primar de sector, cu reușitele pe care le-am avut în acești ani, și doi, viziunea pentru București. Am primit atacuri din toate părțile”, a afirmat Ciucu, vineri seară, la Antena 3 CNN.

Acesta a acuzat-o pe Anca Alexandrescu că și-ar fi concentrat campania exclusiv în Sectorul 6, unde el ar fi fost principala țintă, în timp ce Daniel Băluță „a avut o campanie supermasivă”, cu bugete incomparabil mai mari.

De asemenea, Ciucu a spus că nu înțelege atacurile repetate din partea lui Cătălin Drulă:

„Cătălin Drulă, din păcate, fiind foarte jos în sondaje sau nu știu din ce alte considerente, a considerat că trebuie să atace toată campania, să mă atace toată campania și nu a mers. Pentru că oamenii nu mai votează acest tip de afacere politică. Oamenii vor să le spui ce vei face cu orașul lor, ce vei face cu viețile lor ca primar, odată ce vei ajunge acolo”.

Întrebat cât a contat sprijinul partidului, Ciucu a precizat că a beneficiat atât de susținerea PNL, cât și a altor formațiuni de dreapta:

„Partidul mă susține, Bolojan, președintele partidului mă susține, m-a susținut în această perioadă, dar este drept că am primit și sprijinul partidului Reper și le mulțumesc pentru acest lucru. Sprijinul partidului Forța Dreptei, îi mulțumesc lui Ludovic Orban pentru acest lucru. Lui Vlad Gheorghe, de asemenea, a făcut un gest destul de greu.” Amintim că fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a anunțat marți, 2 decembrie că se retrage din cursa pentru București în care a intrat în calitate de candidat independent și a îndemnat alegătorii să îl susțină pe Ciucu.

În acest context, moderatorii emisiunii au făcut referire la tensiunile politice din interiorul dreptei, inclusiv la conflictul dintre Orban și Palatul Cotroceni, precum și la zvonurile privind relația rece dintre Ciucu și Nicușor Dan. Ciucu a spus că nu înțelege de ce președintele nu l-ar susține.

„Ce are Nicușor? Nu știu. Din punctul meu de vedere, i-am susținut mandatul, întotdeauna am avut o poziție corectă față de el, l-am susținut.”

În final, Ciucu a afirmat că alegătorii „or să vadă ce înseamnă onestitate și ce nu înseamnă onestitate”.