Daniel Băluță acuză: Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu „au o înțelegere politică, se menajează unul pe altul”

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, i-a acuzat de blat pe doi dintre contracandidații săi, liberalul Ciprian Ciucu și independenta Anca Alexandrescu, susținută de AUR, despre care a afirmat că „se menajează unul pe altul”.

Băluță a declarat la Digi24 că Ciucu și Alexandrescu sunt „într-o adevărată frăție”.

„Au o înțelegere politică”

Edilul a argumentat că cei doi nu s-au atacat reciproc în campania electorală pentru alegerile din 7 decembrie.

„Au o înțelegere politică. Sunt niște candidați care se menajează unul pe altul. Nu există niciodată, nici în speech-ul unuia, nici în al celuilalt, în mod direct persoana candidatului. Nu există discuții despre planurile și proiectele pe care unul sau altul le au. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, candidatul PNL are dorința de a crea un fals mobil de mobilizare a electoratului de dreapta, folosindu-se de această sperietoare (a suveranismului, n.r.), dacă vreți, ceea ce reprezintă, în fond, că cei doi încearcă să se potențeze unul pe altul, fiecare dorind să submineze câte un candidat, domnul Ciucu pe domnul Drulă, iar cealaltă candidată nu știu pe cine”, a adăugat primarul Sectorului 4.

Acuzații de „blat” electoral a lansat, anterior, și liberalul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6.

Ciucu: „Pe sub masă, s-a dat drumul la niște discuții”

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, afirma săptămâna trecută, la Digi24, că se așteaptă la un „blat PSD-AUR”.

„S-a mai întâmplat, nu ar fi o noutate. Sunt unii oameni care nu învață nimic din propriile greșeli. Pe sub masă s-a dat drumul la niște discuții. Nu am probe, dar am informații, care îmi vin din diferite surse, și mă aștept la acest lucru. Discuțiile există, fiecare încearcă să-și potențeze capitalul de negociere în raport cu celălalt. Vor fi mișcări, dar, în final, se vor duce în favoarea PSD. Așa a fost și în trecut”, a spunea atunci Ciprian Ciucu.

Pe 12 noiembrie, Ciprian Ciucu declara, într-un interviu pentru Adevărul, că USR ar fi cerut președintelui PNL, Ilie Bolojan, să „se impună un blat”, adică să candideze „oricine altcineva decât Ciucu”.