Traian Băsescu, considerat cel mai bun primar al Capitalei din ultimii 35 de ani. Cine este pe locul doi

Un sondaj CURS arată că Traian Băsescu este, în percepția bucureștenilor, cel mai performant primar general al Capitalei din ultimii 35 de ani.

Potrivit datelor, 27% dintre respondenți l-au indicat pe Băsescu ca având cea mai bună performanță în fruntea administrației orașului.

Întrebarea adresată participanților a vizat evaluarea primarilor generali care au condus Capitala în perioada 1990 – prezent: „Care dintre următorii primari generali ai Municipiului București considerați că a avut cea mai bună performanță în această funcție?”

Pe poziția a doua se situează Gabriela Firea, cu 25% dintre opțiuni, urmată îndeaproape de actualul președinte, Nicușor Dan, care a fost menționat de 21% dintre cei chestionați.

După cei trei, procentele scad dramatic. Fostul primar Sorin Oprescu obține 5%, în timp ce restul respondenților fie au optat pentru alți edili, fie nu au avut o opinie clară.

Potrivit aceluiași sondaj, în preferințele pentru funcția de primar general al Bucureștiului pentru viitoarele alegeri din 7 decembrie, Daniel Băluță conduce cu 27%, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, ambii la egalitate cu câte 22%. Anca Alexandrescu, candidatul susținut de AUR, obține 15%, iar candidații noi sau independenți, precum George Burcea, se situează între 2% și 5%

Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS a realizat un sondaj pe un eșantion reprezentativ de 1.100 de persoane adulte, cu vârsta de minimum 18 ani, rezidente în București. Eșantionul a fost constituit probabilist, multistadial și stratificat, asigurându-se reprezentativitatea pe principalele criterii socio-demografice.

Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost colectate față în față, la domiciliul respondenților, în perioada 3–14 noiembrie 2025, iar rezultatele au fost ponderate conform structurii pe vârste a populației Capitalei, bazată pe datele INS.