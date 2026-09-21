 Moscova explică victoria AfD în Germania și înfrângerea lui Friedrich Merz: „Este un proces natural” | adevarul.ro
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Moscova explică victoria AfD în Germania și înfrângerea lui Friedrich Merz: „Este un proces natural”

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Moscova are propria explicație pentru victoria AfD și înfrângerea partidului cancelarului Friedrich Merz în alegerile regionale din Germania. Kremlinul susține că rezultatul scrutinului are legătură cu politica energetică adoptată de Berlin în ultimii ani.

Dmitri Peskov crede că ascensiunea AfD în Germania are legătură cu gazul rusesc.
Dmitri Peskov crede că ascensiunea AfD în Germania are legătură cu gazul rusesc. Foto: AFP

Cancelarul german Friedrich Merz trece printr-un moment politic dificil după ce partidul său, CDU, a suferit un eșec major duminică, în alegerile regionale din Mecklenburg-Pomerania de Vest.

Partidul de extremă dreapta AfD a obținut primul loc în landul din nord-estul Germaniei, în timp ce formațiunea lui Merz nu a reușit nici măcar să atingă pragul de 5% pentru a intra în parlamentul regional.

În acest context, chiar Friedrich Merz Merz a descris rezultatul drept un „dezastru”, iar în interiorul coaliției au apărut noi tensiuni în jurul programului său de reforme.

Explicaţia Moscovei pentru ascensiunea AfD

În timp ce Germania își analizează rezultatul electoral, Moscova a venit cu o explicație proprie pentru ascensiunea AfD. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, susține că succesul partidului de extremă dreapta are legătură, în mare măsură, cu decizia Berlinului de a renunța la gazul rusesc ieftin și de a cumpăra energie mai scumpă din alte surse.

„Scăderea competitivităţii economiei germane se datorează în mare parte deciziei Germaniei de a renunţa la achiziţionarea gazului rusesc ieftin şi de a cumpăra, în schimb, gaz mult mai scump din alte ţări, în principal din Statele Unite, plătind uneori de câteva ori mai mult pe piaţa spot”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters.

Potrivit lui Dmitri Peskov, problemele economice generate de această schimbare i-ar determina pe unii germani să caute o alternativă la partidele aflate în prezent la guvernare.

„Fireşte, germanii, sau cel puţin o parte dintre ei, caută o alternativă la autorităţile actuale pentru a-şi îmbunătăţi situaţia. Acesta este un proces natural”, a comentat Peskov.

Declarația vine după ce AfD a câștigat alegerile de duminică din Mecklenburg-Pomerania de Vest. Partidul a folosit în campanie inclusiv tema energiei și a pledat pentru reluarea achizițiilor de gaz din Rusia.

Practic, Germania încearcă de câţiva ani să se adapteze la noua realitate energetică după ce livrările de gaz rusesc prin conductele Nord Stream au fost oprite. Conductele au fost scoase din funcțiune în urma exploziilor din septembrie 2022, iar Berlinul a căutat ulterior surse alternative pentru aprovizionarea cu energie.

AfD susține revenirea la gazul rusesc, iar această poziție a fost însoțită de demersuri pentru reluarea contactelor cu oficiali și reprezentanți ai sectorului energetic din Rusia.

Cel puţin două surse au declarat săptămâna trecută că principalul emisar economic al președintelui rus Vladimir Putin și liderii AfD pregătesc o întâlnire pentru anul viitor, în cadrul căreia ar urma să discute despre reluarea livrărilor de gaz către Germania, însă niciun adintre cele două părţi nu a confirmat sau infirmat până în acest moment informaţiile.

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