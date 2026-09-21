 Siegfried Mureșan cere PSD să analizeze programul de guvernare înainte de a respinge Cabinetul: „Nu mai avem timp de pierdut” | adevarul.ro
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Siegfried Mureșan cere PSD să analizeze programul de guvernare înainte de a respinge Cabinetul: „Nu mai avem timp de pierdut”

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Premierul desemnat Siegfried Mureșan le transmite social-democraților să analizeze programul și prioritățile viitorului Guvern înainte de a decide dacă îl susțin sau îl resping. Mesajul vine după ce conducerea PSD a decis să nu susțină un Executiv condus de Mureșan, deși programul de guvernare și lista miniștrilor nu au fost încă prezentate.

Siegfried Mureșan.
Siegfried Mureșan. Foto: AFP

Mureșan susține că decizia PSD a fost luată „înainte să vadă programul nostru de guvernare și înainte să existe un dialog pe prioritățile României”. În opinia sa, această decizie transmite că actuala conducere a social-democraților nu își dorește soluționarea crizei politice.

Premierul desemnat afirmă că programul la care lucrează în aceste zile va avea ca obiectiv „creșterea sustenabilă, pe termen lung, a nivelului de trai al românilor”.

Printre prioritățile enumerate de Mureșan se află reforma companiilor de stat, eficientizarea administrației publice, o guvernare predictibilă, utilizarea responsabilă a banului public și întărirea securității.

Un alt obiectiv menționat este consolidarea rolului României în Uniunea Europeană. Mureșan spune că probleme precum securitatea, dezvoltarea inteligenței artificiale, competitivitatea și schimbările climatice necesită soluții europene și susține că România are nevoie de un Guvern capabil să își susțină interesele la nivelul UE.

„Nu mai avem timp de pierdut. România are nevoie de un guvern”, transmite premierul desemnat, într-o postare pe Facebook.

Mureșan afirmă că PSD are două opțiuni acum: să susțină Guvernul propus, ceea ce ar permite deblocarea crizei politice în mai puțin de o săptămână, sau să respingă Executivul și să prelungească această criză.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe Siegfried Mureșan candidat la funcția de prim-ministru în urma consultărilor cu partidele parlamentare.

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