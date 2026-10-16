USR va vota împotriva Guvernului Luca Niculescu: „Vom sta cu ochii pe ei și pe fiecare mișmaș pe care vor încerca să-l facă”

USR a decis în unanimitate să voteze împotriva învestirii GuvernuluiLuca Niculescu. Dominic Fritz a explicat de ce formațiunea refuză să susțină noul guvern.

USR a decis în unanimitate să voteze împotriva guvernului Luca Niculescu. Foto: captură video

Comitetul Politic al USR a decis vineri, 16 octombrie, în unanimitate, ca parlamentarii partidului să voteze împotriva învestirii Guvernului PSD - Luca Niculescu. Decizia a fost anunțată de formațiune, care acuză PSD că încearcă să prezinte drept o soluție pentru stabilitatea politică o formulă de guvernare ce ar menține risipa banilor publici și ar bloca reformele. Președintele USR, Dominic Fritz, a explicat motivele opoziției partidului și a transmis că formațiunea nu va susține noul guvern.

„Un guvern care va fi condus de la sediul PSD și care se va sprijini pe o majoritate toxică cu AUR nu poate avea susținerea noastră. România are nevoie de un guvern funcțional, dar nu cu orice preț.

USR nu va gira o nouă guvernare în care românii să plătească nota de plată, în timp ce aceiași oameni care au jecmănit țara își sporesc puterea, privilegiile și cutiile de pantofi. USR își va continua munca pentru români din opoziție.

Vă promit că vom sta cu ochii pe ei și pe fiecare mișmaș pe care vor încerca să-l facă. Nu o să le meargă. Și vom construi cu determinare aceea alianță politică reformistă care să câștige următoarele alegeri”, a declarat președintele USR, Dominic Fritz.

„USR consideră că România are nevoie de stabilitate politică construită pe reforme reale, responsabilitate în cheltuirea banului public, independența justiției și respect față de cetățeni, nu pe conservarea unui sistem de privilegii.

USR nu va gira, prin votul său, întoarcerea la practicile care au blocat modernizarea României”, a mai transmis USR.