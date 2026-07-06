Tensiunile PNL-PSD, taxate de UDMR: „O ceartă ca la grădiniță. Trebuie să renunțe la atacuri”

Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a criticat luni, 6 iulie, blocajul legat de formarea unui guvern, afirmând că „această ceartă ca la grădiniță nu face altceva decât să crească AUR-ul, să crească extremismul”.

„Nu s-a schimbat nimic, a rămas tot acel limbaj dur, contondent sau pe alocuri ironic, dar cred că această abordare nu conduce spre o soluție. Eu cred că PNL și PSD trebuie să renunțe puțin la aceste atacuri și să ne așezăm cu toții la masă și să găsim o soluție de compromis, nu există altă cale, numai calea dialogului”, a afirmat acesta pentru Rfi.

În opinia sa, „această ceartă ca la grădiniță nu face altceva decât să crească AUR-ul, să crească extremismul, să crească neîncrederea cetățenilor și furia lor față de autoritățile statului”.

Csoma Botond le cere formațiunilor politice să renunțe la liniile roșii în privința formării unui nou Guvern.

„Dacă nu trecem peste aceste linii roșii, să mă credeți că nici peste șase luni nu vom avea Guvern. Fiecare trebuie să lase un pic de la el și să încercăm să avem un Guvern”.

Între timp, surse social-democrate au declarat pentru „Adevărul” că liderii PSD, PNL, USR și UDMR ar putea avea o nouă întâlnire chiar la finalul acestei săptămâni, pentru reluarea discuțiilor privind formarea unui guvern.

Surse politice susțin că un guvern de reconciliere ar necesita o nouă rezoluție a PNL, iar varianta unui guvern tehnocrat nu a fost discutată în PSD. La finalul lunii iulie este așteptată o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru adoptarea celor șase proiecte de lege necesare accesării fondurilor din PNRR.

Între acestea se află și legea salarizării bugetarilor, blocată după majorarea anvelopei salariale de la 8 la 12 miliarde de lei în urma negocierilor cu sindicatele. Neadoptarea legii ar putea costa România 800 de milioane de euro.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor a vorbit despre refacerea fostei coaliții de guvernare, însă fără USR. Acest scenariu este greu de imaginat, în condițiile în care PNL a adoptat mai multe hotărâri succesive prin care exclud refacerea coaliției cu PSD.