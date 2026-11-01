 Ce cărți citește premierul Luca Niculescu. „Sunt cărți pe care le citești o dată în viață. Și sunt altele care te urmăresc întreaga viață” | adevarul.ro
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Foto Ce cărți citește premierul Luca Niculescu. „Sunt cărți pe care le citești o dată în viață. Și sunt altele care te urmăresc întreaga viață”

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Pasionat de lectură încă din copilărie, premierul Luca Niculescu a recomandat frecvent cărți pe pagina sa de Facebook, însoțindu-le de impresii personale și povești despre autorii preferați. Recomandările sale cuprind volume din genuri diverse, de la literatură clasică și contemporană până la cărți de istorie și memorii.

Luca Niculescu este pasionat de lectură din copilărie.
Luca Niculescu este pasionat de lectură din copilărie. Foto: Facebook. Luca Niculescu

De la romane și memorialistică la istorie, filosofie și geopolitică, fostul jurnalist și diplomat Luca Niculescu, actualul premier al României, a vorbit de-a lungul anilor despre volumele care l-au impresionat și despre locul important pe care lectura îl ocupă în viața sa, potrivit urban.ro.

Cărțile recomandate de Luca Niculescu în 2026

Fost jurnalist și diplomat, Luca Niculescu a recomandat frecvent, în 2026, pe pagina sa de Facebook, cărțile pe care le-a citit, însoțindu-le de descrieri, impresii personale și amintiri. Recomandările sale acoperă domenii diverse, de la literatură și filosofie la istorie, geopolitică, memorialistică și reportaj.

1. „Profits, Prophets, Coaches and Kings”, de Jared Diamond. Luca Niculescu a recomandat cartea în toamna anului 2026, fiind atras de analiza rolului liderilor în istorie și de exemplele oferite de autor, de la Ginghis Han la personalități politice și oameni de afaceri.

„O carte eclectică, plină de întrebări și care îți dă de gândit. Întrebarea de la care pornește este simplă și complexă în același timp: cât de mult contează, de fapt, liderii în istorie? Cât din succes sau din eșec li se datorează și cât poate fi pus pe seama altor factori?”, a scris Luca Niculescu.

Imagini cu cărțile preferate, publicate de Luca Niculescu pe Facebook 4 (17) jpg
Foto: Facebook. Luca Niculescu

2. „Note. Relatări”, de Camil Demetrescu. Luca Niculescu a recomandat memoriile diplomatului român implicat în evenimentele din 23 august 1944, apreciind relatările despre negocierile din timpul războiului, portretele marilor diplomați și descrierile capitalelor europene din acea perioadă.

„O carte de referință. Esențială, aș spune, pentru diplomați și foarte interesantă pentru cei preocupați de o perioadă dramatică din istoria noastră”, a notat Luca Niculescu.

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Foto: Facebook. Luca Niculescu

3. Cărțile lui Marcel Cohen. Luca Niculescu a evocat opera scriitorului francez după moartea acestuia, amintind volumele „Sur la scène intérieure” și „Cinq femmes”, inspirate de tragedia familiei sale, deportată la Auschwitz, și de femeile care l-au salvat și l-au crescut.

„Marele lui talent? Transformarea detaliului în esență. Un campion al literaturii de observație: îi este suficient un gest, o amintire, o urmă, o atitudine pentru a da naștere unei schițe sau unui capitol”, a scris Luca Niculescu.

Imagini cu cărțile preferate, publicate de Luca Niculescu pe Facebook 4 (15) jpg
Foto: Facebook. Luca Niculescu

4. „Umbra soarelui”, de Ryszard Kapuściński. Luca Niculescu a recomandat volumul ca pe o mare carte de reportaj, mărturisind că autorul polonez a fost unul dintre cei care i-au trezit pasiunea pentru acest gen jurnalistic.

„Unul dintre cei care mi-au trezit pofta de reportaj a fost un polonez – Ryszard Kapuściński. Am avut șansa să-l citesc foarte repede după 1990, iar acum mă bucur că am regăsit una dintre cărțile lui într-o nouă traducere, apărută recent la Editura Trei: «Umbra soarelui». Este un mozaic de povești, reflecții și întâlniri, rezultat din aproape patru decenii petrecute pe continentul african”, a scris Luca Niculescu.

Imagini cu cărțile preferate, publicate de Luca Niculescu pe Facebook 4 (14) jpg
Foto: Facebook. Luca Niculescu

5. „Vântul prin sălcii”, de Kenneth Grahame. Luca Niculescu a revenit la cartea sa preferată din copilărie, pe care a descoperit-o într-o nouă lumină, datorită unui podcast despre legăturile dintre povestea celor patru animale și „Odiseea” lui Homer.

„Publicată în 1908 și vândută încă în zeci de mii de exemplare în fiecare an în Marea Britanie, «Vântul prin sălcii» rămâne una dintre cele mai frumoase povești despre prietenie din literatura universală. Este și o superbă meditație despre libertate, maturizare și bucuria de a descoperi că poate adevărata destinație a unei călătorii este, de fapt, întoarcerea acasă”, a scris Luca Niculescu.

Imagini cu cărțile preferate, publicate de Luca Niculescu pe Facebook 4 (13) jpg
Foto: Facebook. Luca Niculescu

6. „Istoria orbilor. România în război, 1940–1945”, de Alina Pavelescu și Șerban-Liviu Pavelescu. Luca Niculescu a recomandat volumul dedicat României din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, mărturisind că lectura i-a trezit entuziasmul din copilărie.

„Am terminat azi-dimineață această carte. Și mi s-a întâmplat ceva ce nu mai pățisem de ceva vreme: am citit-o ca în copilărie. Atunci, dacă o carte îmi plăcea mult-mult, nu puteam adormi seara fără încă un capitol și, dimineața, înainte să plec la școală, mai citeam câteva pagini. Cam așa a fost cu Istoria orbilor”, a scris Luca Niculescu.

Imagini cu cărțile preferate, publicate de Luca Niculescu pe Facebook 4 (12) jpg
Foto: Facebook. Luca Niculescu

7. „Géopolitique de comptoir”, de Bruno Tertrais. Luca Niculescu a recomandat cartea expertului francez în relații internaționale, pe care a citit-o în timpul unui zbor cu avionul. Volumul analizează prejudecățile și explicațiile simpliste despre conflictele internaționale, Rusia, ONU și relațiile dintre marile puteri.

„Capitole scurte, alerte, bine documentate și fără jargon inutil. Poți să nu fii mereu de acord cu el — și nici nu cred că își propune asta - dimpotrivă, uneori e provocator deliberat. Dar cartea are un mare merit: aduce context, nuanță, o gură de aer proaspăt și chiar o doză de optimism într-o perioadă în care discursurile apocaliptice par să domine tot mai mult spațiul public”, a notat Luca Niculescu.

Luca Niculescu povestește cum a salvat o jurnalistă din mâinile minerilor: „Și ea m-a salvat pe mine”
Imagini cu cărțile preferate, publicate de Luca Niculescu pe Facebook 4 (10) jpg
Foto: Facebook. Luca Niculescu

8. „See You on the Other Side”, de Jay McInerney. Luca Niculescu a recomandat ultimul volum al seriei dedicate cuplului Corrine și Russell Calloway, ale cărui aventuri le urmărește din anii ’90. Cele patru romane surprind viața intelectuală din New York, pe fundalul unor evenimente precum atentatele din 11 septembrie 2001, criza financiară și pandemia.

„Am terminat ultimul volum cu sentimentul straniu că mă despart de niște oameni pe care îi cunosc de o viață. Iar asta nu se întâmplă prea des într-o viață de cititor”, a scris Luca Niculescu.

Imagini cu cărțile preferate, publicate de Luca Niculescu pe Facebook 4 (10) jpg
Foto: Facebook. Luca Niculescu

9. „Epistola despre rolul literaturii”, de Papa Francisc. Luca Niculescu a recomandat textul publicat în vara anului 2024, în care fostul suveran pontif vorbea despre importanța lecturii în formarea intelectuală, afectivă și spirituală a oamenilor.

„Dacă nu citim, riscăm să devenim mai săraci — ca limbaj, sensibilitate și înțelegere a lumii. Iar dacă citim, putem deveni mai umani, mai aproape de ceilalți și de sens”, a scris Luca Niculescu.

Imagini cu cărțile preferate, publicate de Luca Niculescu pe Facebook 4 (9) jpg
Foto: Facebook. Luca Niculescu

10. „Montaigne”, de Stefan Zweig. Luca Niculescu a recomandat cartea despre viața filosofului francez Michel de Montaigne, pe care a citit-o într-un parc. Volumul prezintă preocuparea gânditorului pentru libertatea interioară, într-o Franță măcinată de războaie religioase, dar reflectă și experiențele autorului austriac în vremea totalitarismului.

„Pentru Zweig, Montaigne devine un model de luciditate — omul care a înțeles că nu trebuie să cazi în certitudini absolute și că nimic exterior nu te poate domina complet dacă îți păstrezi judecata. Până la urmă, este o carte despre cum să rămâi liber. Iar dacă lumea devine irațională, tu nu ești obligat să devii odată cu ea”, a notat Luca Niculescu.

Imagini cu cărțile preferate, publicate de Luca Niculescu pe Facebook 4 (8) jpg
Foto: Facebook. Luca Niculescu

Cum a descoperit Luca Niculescu pasiunea pentru lectură

În noiembrie 2011, cu aproape 15 ani înainte de a deveni premier al României, Luca Niculescu povestea, într-un articol publicat în Adevărul, cum a descoperit pasiunea pentru lectură, încă din copilărie, și cum cărțile au ajuns să ocupe un loc esențial în viața sa. Jurnalist la acea vreme, el se descria drept un „cititor amator profesionist”, mărturisind că putea petrece zile întregi citind romane.

„Citesc de când mă ştiu. Poate părea pretenţios spus atât de direct, dar aşa e. Cred că m-am născut atras de cărţi şi pasiunea asta îmi ocupă cea mai mare parte a universului cultural. Nu merg la operă, foarte rar - la concerte, la teatru - din când în când, dacă e un spectacol bun şi un prieten insistent. În schimb, pot sta cu zilele în pat citind romane. Recordul e de patru cărţi pe zi, internat într-un spital. Poliţiste”, relata Luca Niculescu.

Imagini cu cărțile preferate, publicate de Luca Niculescu pe Facebook 4 (3) jpg
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Imagini cu cărțile preferate, publicate de Luca Niculescu pe Facebook 4 (3) jpg Foto: Facebook. Luca Niculescu
Luca Niculescu îşi începe mandatul cu un semnal clar privind relația cu SUA şi direcţia privind politica externă

Pasiunea pentru cărți a început la numai cinci ani, după o intervenție chirurgicală. Bunicul său a avut un rol decisiv în deprinderea cititului.

„M-am apucat să citesc pe la 5 ani, după o operaţie de amigdale. Pe basmele lui Wilhelm Hauff, m-a învăţat bunicul meu cititul, sătul să îmi citească el tot timpul poveşti. Om practic, s-a chinuit să mă înveţe literele, ca să nu îl mai bat la cap în permanenţă”, povestea viitorul premier.

Au urmat romanele lui Jules Verne și alte cărți ale copilăriei, precum „Oliver Twist”, „Heidi” și „Niels Holgersson”. Dintre toate, un loc special îl ocupa „Vântul prin sălcii”, pe care mărturisea că o citise de zeci de ori și că o răsfoia uneori chiar și la maturitate. Cărțile proveneau atât din biblioteca familiei, cât și din bibliotecile publice ale Bucureștiului.

„Cărţile mi le luam din biblioteca familiei şi din toate bibliotecile publice unde îmi puteam face abonament. Aveam însă o problemă: când o carte îmi plăcea mult, nu o mai dădeam înapoi, iar părinţii plăteau amenzi. Pe la 13 ani eram pe lista neagră a majorităţii bibliotecilor din Bucureşti şi îmi obligam fraţii să facă abonamente pe numele lor ca să am ce citi”, își amintea Luca Niculescu.

În adolescență, își organizase lecturile în funcție de scriitorii descoperiți, încercând să citească toate operele unui autor care îi plăcea. Așa s-a întâmplat cu Alexandre Dumas, Victor Hugo, Honoré de Balzac și cu marii romancieri ruși. În liceu, profesoara de literatură universală Maria Morogan l-a îndrumat spre scriitori precum Marcel Proust, James Joyce, Albert Camus și Theodore Dreiser.

În 2011, Niculescu recunoștea și că timpul petrecut în fața ecranelor începuse să îl îndepărteze de lectură. Regreta, în același timp, dispariția a trei oameni apropiați, Mircea Iorgulescu, Fănuș Neagu și B. Elvin, care îl ajutaseră să descopere cărți noi.

„Stau mai mult în faţa ecranului, decât în faţa romanului”, mai afirma el, în 2011.

Cărțile și scriitorii preferați ai lui Luca Niculescu

Luca Niculescu a prezentat o listă a celor zece cărți care l-au marcat și a enumerat cinci dintre scriitorii săi preferați.

Pe primul loc în topul cărților se afla „Străinul”, de Albert Camus, urmat de „Mizerabilii”, de Victor Hugo, și „Maestrul și Margareta”, de Mihail Bulgakov. Lista continua cu „Cu sânge rece”, de Truman Capote, „Un veac de singurătate”, de Gabriel García Márquez, „Sfârșitul aventurii”, de Graham Greene, „Minunata lume nouă”, de Aldous Huxley, „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, de Camil Petrescu, „Rezervația”, de Russell Banks, și „Călăreții”, de Joseph Kessel.

Cei cinci autori preferați enumerați de Luca Niculescu erau Antoine de Saint-Exupéry, Charles Dickens, Graham Greene, Feodor Dostoievski și Albert Camus.

El adăuga că prefera literatura contemporană, în special romancierii britanici și americani, printre care Ian McEwan, Philip Roth, David Lodge, Jonathan Coe și Jeffrey Eugenides, apreciind mai ales talentul acestora de a spune povești.

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