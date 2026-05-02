Fost președinte PNL: SUA ar putea chiar să salute un Guvern PSD-AUR. Nicușor Dan, un Hopa-Mitică

Fostul președinte al PNL Valeriu Stoica a declarat sâmbătă, 2 mai, că „ofensiva PSD” nu este împotriva premierului Ilie Bolojan ci împotriva „unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România”. Acesta l-a numit pe președintele Nicușor Dan „Hopa-Mitică în politica românească”.

„Ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Numai la suprafaţă se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politic din România.

Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui, ce vrea Ilie Bolojan să facă şi ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel naţional, aşa cum a demonstrat că e posibil să schimbi modul de a face politică la nivel local”, a declarat Valeriu Stoica, sâmbătă, la Digi 24.

Acesta a adăugat că dacă „PNL acceptă să coabiteze şi după această criză cu PSD înseamnă că de fapt vrea să continue modul de politică făcut până acum” şi dacă face asta atunci afirmaţia că PNL va deveni un fel de anexă a PSD se împlineşte.

Valeriu Stoica spune că PNL trebuie să se delimiteze de PSD pentru a-și recâștiga identitatea și relevanța politică, avertizând că va urma o luptă internă în partid privind direcția strategică.

Valeriu Stoica, despre PSD și AUR: „Fiecare însă, una vorbeşte, alta crede”

De asemenea, fostul președinte PNL vorbește despre o posibilă înțelegere informală între PSD și AUR în spatele moțiunii de cenzură.

„Varianta pe care o spune PSD şi varianta pe care o spune AUR, în discursul public. Fiecare însă, una vorbeşte, alta crede.

PSD spune: «Noi vrem să refacem alianţa cu PNL, USR, UDMR». AUR spune: «Noi vrem alegeri anticipate». Deci ei fac împreună o moţiune de cenzură, declarând public că fiecare vrea altceva.

În realitate, există speculaţii şi cred că justificate în legătură cu o înţelegere între PSD şi AUR. Nu cred că PSD ar fi pornit această ofensivă împotriva lui Ilie Bolojan dacă nu ar fi existat o minimă coordonare cu AUR. Chiar dacă este negată, chiar dacă nu vom avea probleme niciodată în această privinţă. Dar ştiţi că discuţiile se fac discret, nu întotdeauna ştii despre ele”, a declarat Valeriu Stoica.

El consideră că, dacă moţiunea trece, nu mai este posibilă refacerea alianţei de guvernare.

„PNL, în situaţia în care se află astăzi, dacă ar participa la o nouă guvernare cu PSD, riscă să îşi diminueze şi mai mult ponderea politică pe care o are şi există riscuri chiar mai mari decât atât. Deci dacă trece moţiunea, varianta normală care ţine de logica politică este să avem un guvern PSD-AUR şi să fie în opoziţie PNL şi USR.”

Oana Țoiu acuză alianța PSD-AUR că a declanșat „o criză politică inutilă”. „Se simte direct în buzunarul românilor”

Cu toate acestea, Valeriu Stoica spune că „rămâne de văzut ce va face UDMR”, care este posibil să treacă la opoziție.

„Eu cred că planul PSD nu este să întărească PNL, dar planul PSD a fost să rămână la guvernare, să extragă în continuare rentele, dacă nu se poate cu această coaliţie care a fost până acum, să facă o nouă coaliţie care să permită extragerea rentelor în continuare din economia românescă”, a afirmat fostul lider liberal.

Valeriu Stoica: „Nicușor Dan e un Hopa-Mitică în politica românească”

Valeriu Stoica spune că Nicușor Dan nu poate face jocuri politice pentru că nu are în spate un partid și, în plus, este un politician „solitar”, obișnuit să acționeze pe cont propriu.

„Eu am făcut de-a lungul timpului predicții legate de cariera lui politică și de fiecare dată am spus: Domnule, n-are șanse în politică pentru că e un jucător solitar și politica este un joc de echipă. De fiecare dată predicțiile mele au fost infirmate.

Nicușor Dan e un Hopa-Mitică în politica românească. Îl dai deoparte, se ridică, îl dai deoparte, iar se ridică. Rămâne de văzut dacă acest principiu de supraviețuire îl va salva în continuare. Nu mai fac o predicție.”

Fostul președinte PNL spune că Ilie Bolojan nu putea face mult mai mult în condițiile actuale: stilul său ferm îl ducea oricum la un impas, iar limitele vin din faptul că nu are un partid suficient de puternic și nici suficientă expertiză tehnică în guvern.

„S-ar putea chiar să salute administrația din America formarea unui guvern AUR-PSD”

Referitor la reacțiile internaționale, acesta a spus că prima reacție nu va fi favorabilă, în special din partea Comisia Europeană, care ar putea avea cea mai dură poziție, în timp ce SUA ar putea chiar să salute formarea unui astfel de guvern.

„Dacă o să se formeze o alianță AUR-PSD, prima reacție nu va fi foarte bună. Dar, acum, la ce reactie ne referim? Din partea Comisiei Europene? Poate că aici lucrurile vor fi cele mai aspre. Dar să ne uităm că în Europa există și alte forte, nu numai cele pe care noi le numim democratice.

După aceea, să ne uităm la Statele Unite. Cum va fi reacția? Eu nu cred că va fi o reacție dură sau nu va fi o reacție negativă din partea actualei administrații prezidențiale. Dacă va fi un guvern AUR-PSD... s-ar putea chiar să salute administrația din America formarea unui guvern AUR-PSD”, anticipează Valeriu Stoica.