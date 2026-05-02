Fost președinte PNL: SUA ar putea chiar să salute un Guvern PSD-AUR. Nicușor Dan, un Hopa-Mitică

Fostul președinte al PNL Valeriu Stoica a declarat sâmbătă, 2 mai, că „ofensiva PSD” nu este împotriva premierului Ilie Bolojan ci împotriva „unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România”. Acesta l-a numit pe președintele Nicușor Dan „Hopa-Mitică în politica românească”.

Valeriu Stoica/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea
„Ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Numai la suprafaţă se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politic din România.

Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui, ce vrea Ilie Bolojan să facă şi ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel naţional, aşa cum a demonstrat că e posibil să schimbi modul de a face politică la nivel local”, a declarat Valeriu Stoica, sâmbătă, la Digi 24.

Acesta a adăugat că dacă „PNL acceptă să coabiteze şi după această criză cu PSD înseamnă că de fapt vrea să continue modul de politică făcut până acum” şi dacă face asta atunci afirmaţia că PNL va deveni un fel de anexă a PSD se împlineşte.

Valeriu Stoica spune că PNL trebuie să se delimiteze de PSD pentru a-și recâștiga identitatea și relevanța politică, avertizând că va urma o luptă internă în partid privind direcția strategică.

Valeriu Stoica, despre PSD și AUR: „Fiecare însă, una vorbeşte, alta crede”

De asemenea, fostul președinte PNL vorbește despre o posibilă înțelegere informală între PSD și AUR în spatele moțiunii de cenzură.

„Varianta pe care o spune PSD şi varianta pe care o spune AUR, în discursul public. Fiecare însă, una vorbeşte, alta crede.

PSD spune: «Noi vrem să refacem alianţa cu PNL, USR, UDMR». AUR spune: «Noi vrem alegeri anticipate». Deci ei fac împreună o moţiune de cenzură, declarând public că fiecare vrea altceva.

În realitate, există speculaţii şi cred că justificate în legătură cu o înţelegere între PSD şi AUR. Nu cred că PSD ar fi pornit această ofensivă împotriva lui Ilie Bolojan dacă nu ar fi existat o minimă coordonare cu AUR. Chiar dacă este negată, chiar dacă nu vom avea probleme niciodată în această privinţă. Dar ştiţi că discuţiile se fac discret, nu întotdeauna ştii despre ele”, a declarat Valeriu Stoica.

El consideră că, dacă moţiunea trece, nu mai este posibilă refacerea alianţei de guvernare.

„PNL, în situaţia în care se află astăzi, dacă ar participa la o nouă guvernare cu PSD, riscă să îşi diminueze şi mai mult ponderea politică pe care o are şi există riscuri chiar mai mari decât atât. Deci dacă trece moţiunea, varianta normală care ţine de logica politică este să avem un guvern PSD-AUR şi să fie în opoziţie PNL şi USR.”

Oana Țoiu acuză alianța PSD-AUR că a declanșat „o criză politică inutilă”. „Se simte direct în buzunarul românilor”

Cu toate acestea, Valeriu Stoica spune că „rămâne de văzut ce va face UDMR”, care este posibil să treacă la opoziție.

Eu cred că planul PSD nu este să întărească PNL, dar planul PSD a fost să rămână la guvernare, să extragă în continuare rentele, dacă nu se poate cu această coaliţie care a fost până acum, să facă o nouă coaliţie care să permită extragerea rentelor în continuare din economia românescă”, a afirmat fostul lider liberal.

Valeriu Stoica: „Nicușor Dan e un Hopa-Mitică în politica românească”

Valeriu Stoica spune că Nicușor Dan nu poate face jocuri politice pentru că nu are în spate un partid și, în plus, este un politician „solitar”, obișnuit să acționeze pe cont propriu.

„Eu am făcut de-a lungul timpului predicții legate de cariera lui politică și de fiecare dată am spus: Domnule, n-are șanse în politică pentru că e un jucător solitar și politica este un joc de echipă. De fiecare dată predicțiile mele au fost infirmate.

Nicușor Dan e un Hopa-Mitică în politica românească. Îl dai deoparte, se ridică, îl dai deoparte, iar se ridică. Rămâne de văzut dacă acest principiu de supraviețuire îl va salva în continuare. Nu mai fac o predicție.”

Fostul președinte PNL spune că Ilie Bolojan nu putea face mult mai mult în condițiile actuale: stilul său ferm îl ducea oricum la un impas, iar limitele vin din faptul că nu are un partid suficient de puternic și nici suficientă expertiză tehnică în guvern.

„S-ar putea chiar să salute administrația din America formarea unui guvern AUR-PSD”

Referitor la reacțiile internaționale, acesta a spus că prima reacție nu va fi favorabilă, în special din partea Comisia Europeană, care ar putea avea cea mai dură poziție, în timp ce SUA ar putea chiar să salute formarea unui astfel de guvern.

„Dacă o să se formeze o alianță AUR-PSD, prima reacție nu va fi foarte bună. Dar, acum, la ce reactie ne referim? Din partea Comisiei Europene? Poate că aici lucrurile vor fi cele mai aspre. Dar să ne uităm că în Europa există și alte forte, nu numai cele pe care noi le numim democratice.

După aceea, să ne uităm la Statele Unite. Cum va fi reacția? Eu nu cred că va fi o reacție dură sau nu va fi o reacție negativă din partea actualei administrații prezidențiale. Dacă va fi un guvern AUR-PSD... s-ar putea chiar să salute administrația din America formarea unui guvern AUR-PSD”, anticipează Valeriu Stoica.

Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic"
Sondaj CURS în pragul moțiunii. Câți români cer demisia lui Ilie Bolojan și care este intenția de vot în plină criză politică
Apocalipsa după Ilie Bolojan. Ce s-a ales de promisiunile premierului pentru bunăstarea românilor și cum a ajuns în situația de a fi demis prin moțiune de cenzură
Caz unic în Marea Britanie. Gemenele care au aflat că au tați biologici diferiți
Afacerea în care ar fi urmat să intre Mircea Lucescu, dar nu a mai apucat. Ion Țiriac a făcut anunțul: 50 de milioane de euro
Cum au modificat criza politică și moțiunea de cenzură intenția de vot pentru AUR și PSD și câți români vor plecarea lui Bolojan – Sondaj CURS
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu și terenul de sub ea. Ce trebuie să facă viitorii proprietari
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
Radu Naum a rămas fără cuvinte când a aflat ce a mâncat Ilie Dumitrescu de 1 Mai: ”Mai bine nu ziceai! Îi jignești pe oameni”
Avertisment: Plecări masive din instituțiile de apărare și ordine publică, după aprobarea de către Guvern a proiectului privind limitarea cumulului pensie-salariu
Un chioşc „uitat” de 20 de ani în centrul Bucureştiului a fost ridicat de autorităţi. Imagini cu ce au găsit muncitorii sub el
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
Fructele verii vor ajunge mai târziu pe tarabe. Motivul pentru care le vom găsi mai rar, la prețuri mai mari
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
A primit o pensie cu 1.500 lei mai mică decât un fost coleg pensionat în urmă cu 5 ani. Care sunt motivele?
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
România reduce numărul de paturi din spitale. De ce Guvernul spune că aproape jumătate sunt...
Ofertat în direct de Gigi Becali, Mihai Pintilii a aflat când va obține licența PRO
Inflație de 20% până la finalul anului, dacă moțiunea trece: „Mi-e teamă că un euro poate ajunge la 6 lei destul de repede”. Sfatul unui economist pentru PSD
FOTO ”A ajuns un om fără adăpost”. Fotografia care a făcut înconjurul lumii: ”Cred că glumești”
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
Momentele de marketing politic ale lui George Simion ANALIZĂ
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava
Bogdan Căplescu, fostul soț al lui Karmen Minune, dezminte că se află în vizorul DIICOT: Nu am fost prins, ci eu le am arătat unor polițiști 2 pastile de xanax pentru care aveam și rețetă FOTO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Nașul lui Sorin Grindeanu, consultant discret într-o companie de stat. Legături de familie și controverse în jurul Hidroelectrica
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
Ce pomi plantăm în fața casei pentru umbră bogată. 6 specii cu creștere rapidă
Test de personalitate: alege un scaun și descoperă-ți instinctele sociale ascunse
Tortul regal de acum 105 ani, readus la viață: rețeta cu fistic a Principelui Nicolae
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
Luna Plină din 1 mai 2026 dă totul peste cap! Zodiile, în fața unor schimbări inevitabile
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania, restaurată cu studenți din șapte țări / FOTO
