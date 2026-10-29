Luca Niculescu, discuție telefonică cu șeful NATO despre securitatea Mării Negre și amenințările hibride

Premierul Luca Niculescu a discutat telefonic cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre deteriorarea situației de securitate din regiunea Mării Negre și intensificarea amenințărilor hibride la adresa statelor aliate de pe flancul estic. Șeful Guvernului a transmis că tensiunile din regiune impun o vigilență sporită și un răspuns coordonat din partea Alianței.

Premierul Luca Niculescu a discutat telefonic cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Foto: X / Luca Niculescu

Într-o postare publicată pe platforma X, Niculescu a precizat că i-a mulțumit lui Mark Rutte pentru sprijinul constant și pentru cooperarea strânsă cu România.

„Am avut o discuție telefonică consistentă cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Mi-am exprimat aprecierea pentru sprijinul său continuu și pentru cooperarea strânsă”, a transmis premierul.

Potrivit lui Luca Niculescu, cei doi oficiali au analizat evoluțiile recente din regiunea Mării Negre, unde situația de securitate s-a deteriorat, precum și amenințările hibride cu care se confruntă aliații de pe flancul estic.

Premierul a subliniat că escaladarea tensiunilor impune o reacție fermă și coordonată din partea statelor membre NATO.

„Tensiunile în creștere din regiunea noastră impun o vigilență sporită din partea aliaților și un răspuns ferm și coordonat”, a scris acesta.

Luca Niculescu i-a mulțumit, de asemenea, secretarului general al NATO și celorlalți aliați pentru atenția acordată securității Mării Negre, inclusiv pentru anunțarea unor capacități suplimentare de supraveghere și recunoaștere destinate regiunii.