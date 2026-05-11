Ciprian Ciucu spune că Nicuşor Dan şi Sorin Grindeanu trebuie să rezolve criza politică. „Ei sunt principalii actori în acest moment"

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a declarat că PNL nu este vinovat de situaţia în care s-a ajuns, cu un guvern interimar care nu poate lua prea multe decizii, Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, fiind „artizanul puciului prin care a fost dărâmat guvernul”.

„Noi nu avem calcule. Nu noi am adus ţara în situaţia de a nu fi guvernată de un guvern cu puteri depline", a declarat, duminică seară, la Digi 24, Ciprian Ciucu, scrie News.

Potrivit acestuia, criza politică trebuie rezolvată de preşedintele Nicuşor Dan şi de liderul PSD, Sorin Grindeanu, „cel care a dărâmat acest guvern": „Ei doi trebuie să se întâlnească, în primul rând, să-i ofere domnul Nicuşor Dan lui Sorin Grindeanu posibilitatea de a forma guvernul. Cei doi sunt principalii actori în acest moment".

Prim-vicepreşedintele PNL afirmă că este foarte bine că preşedintele mediază: „Nicuşor Dan este preşedintele României, şi mediază, foarte bine, este excelent că face acest lucru".

Ciucu a adăugat că soluţia trebuie oferită de preşedintele Dan şi Sorin Grindeanu „artizanul puciului prin care au dărâmat guvernul".

Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură iniţiată de PSD şi AUR şi votată de 281 de parlamentari.