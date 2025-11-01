search
Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
CTP o apără pe Oana Gheorghiu în scandalul salariului pe care îl lua de la fundația „Dăruiește Viață”: „Nu e caritate, e încredere. A fost angajata cetățenilor”

Publicat:

Ziaristul Cristian Tudor Popescu a reacționat dur la criticile venite din partea unor lideri PSD la adresa Oanei Gheorghiu, noul vicepremier din Guvernul Bolojan. Într-o postare intitulată „Viață pe încredere”, CTP spune că acuzele privind salariul primit de fondatoarea „Dăruiește Viață” sunt o tentativă de discreditare a unei inițiative construite pe încrederea publicului, nu pe bani publici.

Cristian Tudor Popescu îi ia apărarea Oanei Gheorghiu FOTO: Mediafax
Cristian Tudor Popescu îi ia apărarea Oanei Gheorghiu FOTO: Mediafax

Cristian Tudor Popescu a scris că Frăția Șobolanilor a început să forfotească, sperând s-o muște de unde s-o putea pe Oana Gheorghiu”, referindu-se la reacțiile apărute după numirea acesteia ca vicepremier. Jurnalistul susține că nu se aștepta ca atacurile să ajungă „din start la rezervele strategice de tricăloșie tâmpă”.

El a comentat și declarațiile senatorului PSD Daniel Zamfir, „unul dintre cei mai sârguincioși clănțăi de serviciu ai PSD”, care a spus despre Gheorghiu că „nu e caritate din suflet, e pe bani”, după ce presa a relatat că aceasta a avut un salariu de 22.000 de lei pe lună în calitate de manager al proiectului „Dăruiește Viață”.

„Nu e caritate, e o întreprindere bazată pe încredere”

CTP explică în postare că Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu nu au făcut „milostenie, ci au condus o inițiativă civică bazată pe transparență și încredere: „Cele două doamne nu au pus banii lor mulți la construirea spitalului pentru copiii cu boli grave, deoarece nu-i aveau. Au solicitat acești bani de la oameni. Și i-au primit, căci donatorii au avut ÎNCREDERE în Carmen și Oana, într-o țară plină de escroci care cer bani pe net pentru opere caritabile”.

Jurnalistul subliniază că gestul celor două femei a fost unul de implicare civică, nu de caritate tradițională: „Ele au construit un spital pentru oameni cu banii oamenilor. Cetățenii n-ar fi dat acești bani statului, să le facă spital, pentru că nu au încredere în el”.

„Oana Gheorghiu a fost angajata cetățenilor”

În privința salariului, Popescu afirmă că acesta este justificat: „Oana Gheorghiu a fost angajatul cetățenilor în funcția de manager de proiect. Funcție în care trebuia să primească un salariu, să poată trăi și munci”.

Potrivit lui CTP, venitul de 22.000 de lei lunar este „un salariu obișnuit pentru un manager de firmă privată de oarecare anvergură”, mai ales în condițiile în care proiectul a gestionat zeci de milioane de euro. „Nu caritate, ci o întreprindere extraordinar bazată pe încredere. E de presupus, deci, că Oana Gheorghiu va avea grijă de banii cetățenilor și în funcția guvernamentală”, a adăugat el.

„PSD jignește 350.000 de români dăruitori de viață”

Popescu a acuzat partidul condus interimar de Sorin Grindeanu că, prin atacurile lansate de Daniel Zamfir și Lia Olguța Vasilescu, „nu face decât să jignească 350.000 de români dăruitori de viață pentru copiii bolnavi”.

În finalul postării, jurnalistul a ironizat declarațiile lui Grindeanu, care l-a comparat pe premierul Ilie Bolojan cu Nicolae Ceaușescu, afirmând că „înfometează poporul plătind datoriile externe”:Vă rog doar să vă gândiți că în armată am câștigat un concurs de înjurături”, a scris CTP.

Amintim că după preluarea mandatului de vicepremier în Guvernul condus de Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu a devenit ținta mai multor atacuri politice. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului să retragă nominalizarea acesteia, invocând „pozițiile anti-administrația Trump” și riscul de a compromite relațiile cu SUA.

Nu am nimic cu doamna vicepremier legat de activitatea laudabilă pe care a făcut-o la acea fundație... Am o problemă când devii oficial al statului și ai aceste poziții anti-administrația Trump”, a declarat Grindeanu.  

La rândul său, Olguța Vasilescu a comparat activitatea Oanei Gheorghiu cu cea a autorităților locale PSD, afirmând pe Facebook: „Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou, făcut pe mandatul unui primar PSD! (...) Este primul construit după Revoluție din fonduri integral de la bugetul local, inaugurat în 2017!

Politică

