Salariul Oanei Gheorghiu de la Asociația Dăruiește Viață, subiect de ceartă în coaliție: „Nu e caritate din suflet, e pe bani”

Publicat:

Salariul noului vicepremier Oana Gheorghiu, pe care l-a avut la Asociația Dăruiește Viață, a devenit o nouă temă de scandal în coaliție.

Oana Gheorghiu/FOTO: Facebook
Oana Gheorghiu/FOTO: Facebook

Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat vineri, la Digi24, că Oana Gheorghiu nu este singura care a construit spitale, spunând că și primărița Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a făcut acest lucru. 

Acesta a acuzat-o pe Oana Gheorghiu că, din donațiile pentru spitalul construit, ea și colega ei de la Asociația Dăruiește Viață, Carmen Uscatu, „cheltuiesc pentru domniile sale 10.000 de euro pe lună. Nu știu dacă este mult sau puțin. Credeți că trebuia să știe lumea?”.

Oana Gheorghiu și-a depus în acest an declarația de avere când a fost numită membră a Colegiului Director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate.

Din documentul respectiv reiese că actualul vicepremier a realizat un venit de 264.863 de lei anul trecut, printr-un contract de muncă cu Asociația Dăruiește Viață (care a construit un spital din donații).

Acest venit anual, împărțit la 12 luni, înseamnă un salariu lunar de 22.000 de lei net.

„Doar ca să știe toată lumea că această caritate e pe bani. Nu e caritate din suflet, e pe bani”, a mai spus Daniel Zamfir. 

Ulterior, deputata USR Diana Stoica a declarat că ONG-urile au dreptul să aibă angajați plătiți și i-a reproșat lui Daniel Zamfir că a atacat „jumătate de milion de români care au donat pentru acest spital”.

În timpul discuției din studio, Oana Gheorghiu a trimis un mesaj în care a precizat că „am avut salariu ca orice om care gestionează proiecte de zeci de milioane, am avut 20.000 de lei pe lună”.

„Iertați-mă, nu mai spunem că a fost o acțiune caritabilă gratis”, a intervenit Daniel Zamfir.

Cu o zi înainte, Oana Gheorghiu a afirmat că nu poartă ranchiună și este pregătită să colaboreze cu toți membrii cabinetului.

„Absolut – le pot lăsa în urmă. Eu nu port ranchiună, ce spun alții despre mine e problema lor. Dacă Grindeanu a considerat că așa trebuie să facă, e decizia lui, dar pentru că avem de construit ceva, trebuie să ne așezăm la masa deciziilor”, a spus vicepremierul, referindu-se la acuzațiile lansate de Grindeanu, care o numise una dintre „vocile anti-americane”.

