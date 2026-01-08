Cine este proprietarul petrolierului confiscat de SUA și ce legături are cu Peninsula Crimeea anexată?

Petrolierul Marinera (fost Bella 1), reținut de armata Statelor Unite în Atlantic, aparține unei companii ruse înființate recent și este controlat de un om de afaceri originar din Crimeea anexată, potrivit unei investigații realizate de Novaia Gazeta Europa.

Nava este deținută de compania „Burevestmarin”, înregistrată la Riazan în urmă cu doar șase luni. Directorul și unicul proprietar este Ilia Bugai, un antreprenor din Crimeea anexată, care în prezent locuiește la Moscova. Acesta ocupă, totodată, funcția de director general al companiei „Rusneftehimtorg”, specializată în comerțul cu produse petroliere.

Echipaj sub anchetă în SUA

Potrivit The New York Times, în echipajul petrolierului se află cetățeni ai Rusiei și Ucrainei. Canale rusești de Telegram susțin că doar doi membri ai echipajului ar fi cetățeni ruși, iar căpitanul navei ar avea cetățenie georgiană.

După capturarea petrolierului, Ministerul rus de Externe a cerut Statelor Unite „să nu împiedice întoarcerea acasă” a cetățenilor ruși aflați la bord și să le asigure un tratament uman.

În schimb, procurorul general și ministrul american al Justiției, Pam Bondi, a declarat că membrii echipajului se află sub anchetă penală. „În urma nerespectării ordinelor pazei de coastă, echipajul acestei nave este supus unei anchete complete, iar tuturor celor vinovați li se vor aduce acuzații penale”, a scris Bondi pe rețeaua X.

La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a precizat că paza de coastă americană deține un ordin judecătoresc care autorizează sechestrarea navei, ordin ce se aplică și echipajului. Acest lucru permite transportarea membrilor echipajului în Statele Unite și tragerea lor la răspundere penală.

Reținerea navei

Petrolierul Marinera a fost reținut pe 7 ianuarie de forțele americane, cu sprijinul Marii Britanii, într-o zonă din Atlantic situată între Islanda și Insulele Feroe. După interceptare, nava a fost escortată spre coasta de nord a Scoției.

La momentul capturării, petrolierul naviga sub pavilion rusesc, după ce fusese reînregistrat în Rusia la sfârșitul lunii decembrie. Ministerul rus al Transporturilor a confirmat reținerea navei de către autoritățile americane și a condamnat acțiunea.

O navă aflată sub sancțiuni

Marinera se află sub sancțiuni americane din 2024, fiind acuzată de transportul de petrol iranian. Potrivit autorităților SUA, nava a plecat din Iran în august 2025 și s-a îndreptat spre Venezuela, unde petrolul iranian ușor este folosit pentru a dilua țițeiul venezuelean, mult mai greu.

La mijlocul lunii decembrie, când se apropia de coastele Venezuelei, petrolierul naviga fără pavilion național și era considerat „fără stat”. Pe 21 decembrie, militarii americani au încercat să-l intercepteze în Marea Caraibilor, însă echipajul a oprit sistemele GPS și a întors nava în Atlantic. Transponderul a fost repornit abia pe 1 ianuarie.

După tentativa de capturare, marinarii au desenat un drapel rus pe bordaj și au anunțat că nava a trecut sub jurisdicția Federației Ruse. Petrolierul a fost redenumit Marinera și înscris în Registrul Maritim Rus, cu port de înregistrare la Soci. Ministerul rus al Transporturilor a confirmat că aceste modificări au fost efectuate pe 24 decembrie 2025.

Reacții internaționale

După schimbarea pavilionului, Kremlinul a cerut Statelor Unite să înceteze urmărirea navei și a transmis o notă diplomatică în acest sens. Cu toate acestea, operațiunea americană a continuat. Presa rusă a relatat că Moscova ar fi trimis în zonă o submarină și alte nave militare pentru escortă, fără a reuși însă să împiedice capturarea.

Ministerul chinez de Externe, China fiind una dintre destinațiile petrolului venezuelean, a declarat că reținerea petrolierului „încalcă grav dreptul internațional” și a reiterat opoziția Beijingului față de sancțiunile care nu sunt aprobate de Consiliul de Securitate al ONU.

În luna decembrie, Statele Unite au anunțat că vor intercepta și reține petrolierele implicate în exporturi de petrol venezuelean care încalcă regimul de sancțiuni. De atunci, mai multe nave au fost deja reținute.