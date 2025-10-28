CTP, impresionat de munca Oanei Gheorghiu, propusă ca vicepremier. „În spitalul «Dăruiește viață!» m-am simțit ca într-o navă spațială”

Cristian Tudor Popescu a transmis, marți, că a rămas impresionat de vizita la spitalul „Dăruiește viață!”, fondat de Oana Gheorghiu, propusă de premierul Ilie Bolojan pentru funcția de viceprim-ministru.

Cristian Tudor Popescu a povestit, pe pagina sa de Facebook, experiența pe care a avut-o în vizita la spitalul „Dăruiește viață!”, subliniind munca Oanei Gheorghiu și a ONG-ului său.

„Treaba mea este să stau cu capul băgat zi de zi, de-o viață, în dejecțiile României. Și să scriu despre ele. De aceea, când se întâmplă, foarte rar, să dau peste un lucru bun, bine făcut, cu însuflețire și încăpățânare, mi se pare suprareal. În spitalul «Dăruiește viață!» m-am simțit ca într-o navă spațială așezată pe pământ, în sudul Bucureștiului”, a scris acesta.

El a explicat importanța principiilor care au stat la baza construcției spitalului, unde accentul este pus pe demnitatea pacientului: „Pacientul trebuie să se simtă om și în spital, mai ales când e vorba de un copil. Și mai ales când e vorba de un copil cu cancer. În spitalele românești, în special cele de stat, bolnavul nu mai e tratat ca un om, ci ca un număr. Viața lui se restrânge, marcată de suferință și izolare. Psihicul pacientului este considerat esențial pentru succesul terapiei, iar aici s-a pus accent pe asta.”

„Saloanele sunt concepute pentru unul sau doi copii, alături de care pot locui unul sau ambii părinți, cu grup sanitar propriu. Camerele pentru transplant au perete de sticlă prin care copilul poate comunica vizual și auditiv, prin interfon, cu alți copii aflați într-un salon de joacă, decorat cu plante stabilizate. Există și o sală de proiecții cinematografice, spectacole și alte evenimente pentru copii și părinți, iar pe acoperiș, un mic observator astronomic le permite să privească stelele”, a adăugat gazetarul.

El a conchis: „«Dăruiește viață!» – un spital care îți dă sentimentul că intri în el ca să trăiești, nu ca să mori. Aici, munca și dedicarea Oanei Gheorghiu se văd în fiecare detaliu, în fiecare copil care pășește în salon și în fiecare zâmbet al părinților.”

Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, pentru funcția de viceprim-ministru. Cunoscută pentru proiectul Spitalului de Copii bolnavi de cancer, Gheorghiu ar urma să se implice în reformele asumate de noul Guvern.

Oana Gheorghiu are 56 de ani și este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, cu specializare în management economic. Din februarie 2025, ea este co-președintă a Asociației Dăruiește Viață, după ce anterior a fost vicepreședintă.