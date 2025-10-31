search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Grindeanu, lacrimogen în momentul în care și-a amintit excluderea din PSD de către Liviu Dragnea

0
0
Publicat:

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a mers la Timiș, acolo unde a fost validat de către organizația din care face parte pentru a fi candidat la Congresul PSD.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu/FOTO: Captură video Facebook
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu/FOTO: Captură video Facebook

În timpul discursului, Grindeanu s-a arătat vizibil emoționat atunci când a vorbit despre familia sa, prezentă la eveniment, dar și despre momentul în care a fost demis din funcția de premier printr-o moțiune de cenzură inițiată de propriul partid și ulterior exclus din PSD, în urma conflictului cu Liviu Dragnea, fostul președinte al formațiunii.

„Vă spun sincer că sunt, cu toate funcțiile pe care le-ați enumerat mai devreme și după toate funcțiile prin care am trecut, vă spun sincer că e prima dată când chiar am emoții și lucrul ăsta se vede. Astăzi sunt, în sfârșit acasă, alături de voi! (...) Vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-o acordați ca să candidez la congresul PSD.

Mai am am emoții și datorită unui alt lucru important: este pentru prima dată când este alături de mine întreaga familie. Este alături de mine și soția mea, și fiul meu, care a mai participat la astfel de evenimente și este alături de mine fiica mea, care participă pentru prima dată. (...)

Voi, Timișul, alături de Caraș (...) sunteți familia mea politică și ați fost alături de mine, și Timișul și Carașul, în toată această perioadă. Ați fost alături și în momente din acelea grele, foarte grele, când ați dat totul. (...) Totul pentru ideea că noi avem dreptate. Și aveam dreptate în acele zile din iunie 2017”, a declarat acesta.

De asemenea, a afirmat că România nu trebuie condusă de ipocrizie și a criticat „pe cei care urlau isteric că vor spitale, nu catedrale”, dar acum beneficiază de tratamente VIP la Catedrala Neamului.

Noi suntem aici la Timişoara, oraşul libertăţii, şi asta ne face să ne amintim ce înseamnă încăpăţânarea unui dictator care a crezut că poate modela România după chipul şi asemănarea lui, căruia nu i-a păsat de oameni, i-a păsat doar de cifre, dacă vă aduceţi aminte, de datoria externă, care şi-a înfometat propriul popor, ca să plătească nişte datorii aberante. Acest exemplu ar trebui, până la urmă, să ne inspire să nu cedăm niciodată în faţa dificultăţilor şi să continuăm să luptăm pentru ceea ce este corect.

De aceea vă invit astăzi, de aici, de la Timişoara, să rezistăm în faţa celor care ne vor răul şi să nu plecăm capul în faţa celor care cred că sunt unicii deţinători ai adevărului. Vă cer să fim fermi, să fim hotărâţi, vă cer să nu fim ipocriţi, ca unii care urlau isteric că vor spitale, nu catedrale, dar azi dau buzna peste rând şi au parte de tratamente VIP la Catedrala Neamului, în timp ce oamenii au aşteptat la rând şapte ore”, a declarat Sorin Grindeanu, la Timişoara.

„Aceasta este o Românie ipocrită, nu România pe care PSD trebuie să o reprezinte”, a subliniat el.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție
digi24.ro
image
Cifre oficiale. Cât încasează statul din fiecare litru de benzină cumpărat la pompă în România
stirileprotv.ro
image
Horoscop 1 noiembrie 2025. SCORPIONII pun totul în ordine
gandul.ro
image
Copil vândut pentru a-şi cumpăra maşină. DIICOT a salvat bebelușul din casa „cumpărătorului”
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de una dintre cele mai mari rivale ale Simonei Halep. La 35 de ani, a făcut anunțul surprinzător: „Au trecut mai bine de 20 de ani…”
fanatik.ro
image
Statul, dator la stat. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, campioana datoriilor la stat și a contractelor cu „firmele de casă” ale unor politicieni
libertatea.ro
image
Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul de trei săptămâni ca să-și cumpere o mașină. Unde a fost găsit copilul
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Are o fiică de 70 de ani, un fiu de 5 ani și patru prieteni, însă doar unul mai e în viață. I-a spus soției ultima dorință
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Adina Apostol, supravieţuitoare a incendiului din Colectiv: Acum 10 ani era să mor fix degeaba
observatornews.ro
image
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
cancan.ro
image
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
prosport.ro
image
Cum să transformi resturile de dovleac în îngrășământ natural, potrivit experților în grădinărit
playtech.ro
image
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Andrew Tate i-a furat funcția de președinte și a făcut anunțul la care nimeni nu se aștepta! ”N-a fost o preluare ostilă”
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Ți se rupe sufletul! Acesta este momentul în care toată lumea a CEDAT la căpătâiul Ștefaniei Szabo. Cuvintele sunt de prisos... asemenea durere nu poate fi exprimată în cuvinte
kanald.ro
image
Dacia anunță două noi modele: un automobil compact și un...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
❤️❤️❤️BOMBA BOMBELOR! Dan Alexa și Denise Rifai, noul cuplu din showbiz?! Au fost prinși hârjonindu-se în mașină! FOTO
romaniatv.net
image
Schimbare radicală de vreme. ANM anunță prognoza meteo pentru luna noiembrie
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Mitul alcoolului „curat”: tequila, ginul, vinul sau berea. Ce spun experții despre băuturile promovate ca sănătoase
actualitate.net
image
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de televiziunea spaniolă
click.ro
image
Soția lui Mihai Leu, dezvăluiri cutremurătoare! Cum se simte Anna de când marele campion nu mai este în viață: „L-am visat. Am simțit că îmi șoptea ceva și zâmbea”
click.ro
image
Obiceiul banal care îți schimbă ziua! Reduce stresul și te ajută să-ți îmbunătățești concentrarea
click.ro
Harry & Meghan la un meci Dodgers, Profimedia (1) jpg
Lovitură majoră pentru Prințul Harry! Fiul regelui recunoaște: copiii lui n-au nicio idee cu ce se ocupă, iar falimentul este aproape
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?
clickpentrufemei.ro
ana blandiana jpg
Scriitoarea Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
image
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de televiziunea spaniolă

OK! Magazine

image
Lovitură majoră pentru Prințul Harry! Fiul regelui recunoaște: copiii lui n-au nicio idee cu ce se ocupă, iar falimentul este aproape

Click! Pentru femei

image
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?