Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a mers la Timiș, acolo unde a fost validat de către organizația din care face parte pentru a fi candidat la Congresul PSD.

În timpul discursului, Grindeanu s-a arătat vizibil emoționat atunci când a vorbit despre familia sa, prezentă la eveniment, dar și despre momentul în care a fost demis din funcția de premier printr-o moțiune de cenzură inițiată de propriul partid și ulterior exclus din PSD, în urma conflictului cu Liviu Dragnea, fostul președinte al formațiunii.

„Vă spun sincer că sunt, cu toate funcțiile pe care le-ați enumerat mai devreme și după toate funcțiile prin care am trecut, vă spun sincer că e prima dată când chiar am emoții și lucrul ăsta se vede. Astăzi sunt, în sfârșit acasă, alături de voi! (...) Vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-o acordați ca să candidez la congresul PSD.

Mai am am emoții și datorită unui alt lucru important: este pentru prima dată când este alături de mine întreaga familie. Este alături de mine și soția mea, și fiul meu, care a mai participat la astfel de evenimente și este alături de mine fiica mea, care participă pentru prima dată. (...)

Voi, Timișul, alături de Caraș (...) sunteți familia mea politică și ați fost alături de mine, și Timișul și Carașul, în toată această perioadă. Ați fost alături și în momente din acelea grele, foarte grele, când ați dat totul. (...) Totul pentru ideea că noi avem dreptate. Și aveam dreptate în acele zile din iunie 2017”, a declarat acesta.

De asemenea, a afirmat că România nu trebuie condusă de ipocrizie și a criticat „pe cei care urlau isteric că vor spitale, nu catedrale”, dar acum beneficiază de tratamente VIP la Catedrala Neamului.

„Noi suntem aici la Timişoara, oraşul libertăţii, şi asta ne face să ne amintim ce înseamnă încăpăţânarea unui dictator care a crezut că poate modela România după chipul şi asemănarea lui, căruia nu i-a păsat de oameni, i-a păsat doar de cifre, dacă vă aduceţi aminte, de datoria externă, care şi-a înfometat propriul popor, ca să plătească nişte datorii aberante. Acest exemplu ar trebui, până la urmă, să ne inspire să nu cedăm niciodată în faţa dificultăţilor şi să continuăm să luptăm pentru ceea ce este corect.

De aceea vă invit astăzi, de aici, de la Timişoara, să rezistăm în faţa celor care ne vor răul şi să nu plecăm capul în faţa celor care cred că sunt unicii deţinători ai adevărului. Vă cer să fim fermi, să fim hotărâţi, vă cer să nu fim ipocriţi, ca unii care urlau isteric că vor spitale, nu catedrale, dar azi dau buzna peste rând şi au parte de tratamente VIP la Catedrala Neamului, în timp ce oamenii au aşteptat la rând şapte ore”, a declarat Sorin Grindeanu, la Timişoara.

„Aceasta este o Românie ipocrită, nu România pe care PSD trebuie să o reprezinte”, a subliniat el.