O nouă manifestație de amploare împotriva puterii la Teheran. A douăsprezecea zi de proteste

O mulţime de manifestanţi s-a adunat joi pe o arteră principală din nord-vestul Teheranului, în a douăsprezecea zi a unei mişcări de protest care contestă regimul iranian, potrivit unor înregistrări video postate pe reţelele de socializare şi autentificate de AFP.

Imaginile arată numeroşi protestatari mergând pe jos şi alţii claxonând în maşini ocupau o secţiune a bulevardului Ayatollah Kashani, potrivit Agerpres, care citează agenția franceză.

Canale de televiziune de limbă persană cu sediul în afara Iranului şi alte reţele de socializare au difuzat, de asemenea, imagini ale unor manifestaţii de amploare în alte oraşe, cum ar fi Tabriz în nord, şi oraşul sfânt Mashhad în est.

Legată iniţial de costul de trai, mişcarea de contestare a început pe 28 decembrie la Teheran, unde numeroşi comercianţi şi-au închis magazinele pentru a protesta contra hiperinflaţiei şi a marasmului economic, iar de atunci şi-a extins revendicările politice.

Amintim că poliția iraniană a intervenit marți, 6 ianuarie, cu gaze lacrimogene pentru a dispersa zeci de protestatari care scandau sloganuri politice împotriva guvernului în bazarul din Teheran, potrivit unor ONG-uri și unor imagini video publicate pe rețelele de socializare.

Manifestanții au strigat lozinci precum „Pahlavi se va întoarce”, referindu-se la dinastia răsturnată de Revoluţia Islamică din 1979, dar și „Seyyed Ali va fi răsturnat”, o aluzie directă la liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Autenticitatea imaginilor a fost verificată de AFP.