search
Joi, 30 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

CTP îi numește pe social democrați „Frăția Șobolanilor”, după atacurile la noul vicepremier: „Oana Gheorghiu este un risc de securitate pentru PSD”

0
0
Publicat:

Gazetarul Cristian Tudor Popescu vorbește despre două decizii și gesturi politice făcute recent, în opinia sa, necesare pentru statul român.

Cristian Tudor Popescu
Cristian Tudor Popescu

În comentariul său de joi, de pe pagina de Facebook, gazetarul Cristian Tudor Popescu remarcă două gesturi politice, aflate în strânsă legătură, majore în opinia sa, făcute de președintele Nicușor Dan: numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier și readucerea în atenție a problemei corupției.

Primul este prima susținere publică a premierului Bolojan de către președinte. Și era necesară, având în vedere atacurile pe cât de dezgustătoare, pe atât de ieftine ale Știucii Grindeanu la adresa lui Bolojan. Ceea ce eu am ridiculizat ca un scenariu grotesc – militarii americani au fost retrași din pricina riscului de securitate pentru SUA reprezentat de numirea doamnei Gheorghiu – Grindeanu o dă ca știre, atât de nesimțit și nătărău este, ceea ce sper că au văzut limpede acum cât mai mulți români”, scrie CTP.

Acesta precizează că „Oana Gheorghiu e, într-adevăr, un risc de securitate, dar pentru PSD” și se declară sigur că jurământul depus la investire va fi respectat întocmai.

„Partidul care a injectat corupția vreme de 35 de ani, în toate organele și țesuturile țării. Reamintesc ce zicea Adrian Năstase despre corupție înainte de a intra în pușcărie pentru corupție: „E o vorbă la modă pe care unii o plimbă prin gură toată ziua”. Sau Liviu Dragnea, înainte de a intra în pușcărie pentru corupție: „Cărapșân iz bulșit”. PNL a ținut mereu aproape de apetitul pentru corupție al PSD, de care și depinde de ani mulți, ca să mai apuce puterea. USR și UDMR și-au adus și ele contribuția la șpagă, clientelism și incompetență, după puterile lor.

Doamna Gheorghiu nu vine din filmul acestor partide, ca Anastasiu, predecesorul ei corupt „pentru supraviețuire”. Nu a fost în politică, nu a avut funcții în guvern sau în stat, a luptat toată viața ca simplu cetățean pentru realizarea unor acțiuni de enormă valoare socială și umană și a reușit mai eficient, cu costuri mai scăzute și mai repede decât orice guvern. Nu ai de unde s-o apuci ca s-o compromiți, cu toate că Frăția Șobolanilor va încerca cu disperare s-o agațe cu ceva. Iar în fișa postului ei intră restructurarea companiilor și agențiilor guvernamentale, alea cu șefi care se auto-plătesc cu zeci de mii de euro pe lună. Alarmă!

Niciodată nu am fost mai sigur că fiecare cuvânt din jurământul de învestire va fi respectat întocmai”, potrivit lui Cristian Tudor Popescu.

Ce spune despre corupție

„Cu corupția este adevăratul război în care se află România. Rusia nu ne poate ataca câtă vreme suntem în NATO, decât dacă atacă NATO. În schimb, cu corupția, România trebuie să lupte singură.

La 10 ani după Colectiv, continuă să nu existe măcar un pat de spital funcțional pentru mari arși. Oamenii care mor cu zile, în blocuri care sar în aer din pricina scurgerilor de gaze, în spitale înzestrate cu medici, aparatură și proceduri ucigașe, în cel mai mare număr de accidente auto mortale din Europa, oamenii care nu mai au bani de mâncare și medicamente, în vreme ce alții se lăfăie în lefuri incredibile de la stat, toți sunt victimele corupției. Indiferent cum au folosite politic aceste cuvinte, corupția ucide.

Și este înfiptă adânc în toate straturile sociale. Un cetățean a fost întrebat în direct: „Ați lua mită 1 milion de dolari?”. Omul a zâmbit melancolic: „Aș lua, domnișoară, cum să nu iau, da` cine-mi dă mie 1 milion de dolari?”. Ceea ce vedem nu este lupta lui Bolojan, a lui Nicușor Dan, a Oanei Gheorghiu, este lupta noastră cu noi înșine”, scrie gazetarul.

Cristian  Tudor Popescu își încheie comentariul cu un rând și despre mercenarul Potra și justiție.

„Horațiu Potra vrea să se întoarcă în țară deoarece o fi primit asigurări că Justiția lui Savonea și Elena Costache va stabili că grămada lui de armament ilegal de toate calibrele erau jucării pentru copii, iar lovitura de stat și războiul civil la care a instigat public cât se poate de clar, precum și amenințările cu moartea – o glumă”, scrie CTP.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa
digi24.ro
image
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
stirileprotv.ro
image
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
gandul.ro
image
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri și polițiști
mediafax.ro
image
“Ce vreți, mă? Titlu? Pofta-n cui!”. Gigi Becali râde de olteni după scandalul fani – Rădoi – jucători după 0-0 cu Metaloglobus
fanatik.ro
image
La 10 ani de la tragedie, Clubul Colectiv nu ar mai avea nevoie de autorizație de securitate la incendiu. Legea punea „piedici în dezvoltarea unor proiecte” şi a fost schimbată
libertatea.ro
image
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Gigi Becali a donat 2.000.000 €, apoi a fost interzis! Anunțul Patriarhiei: ”Au atras atenția în mod repetat”
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Cele mai grave incendii din istorie petrecute în cluburi. Tragedia în care au murit 492 de oameni
observatornews.ro
image
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
prosport.ro
image
Ce distanță trebuie să fie între centrala pe gaz și aragaz, conform normelor legale
playtech.ro
image
Operațiune sângeroasă în favelele din care provin Ronaldo, Adriano și Romario! Peste 130 de decese într-o singură zi
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Doar 4 cuvinte: cum și-a numit Victor Pițurcă soția, pe care a înșelat-o timp de 16 ani
digisport.ro
image
Ordinul care schimbă harta diplomatică: România schimbă regulile la frontieră - noi interdicții pentru Rusia și teritoriile ocupate și un 'new-entry' - DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Andrei Găluț, solistul trupei „Goodbye to Gravity”, primul mesaj public la 10 ani de la Colectiv. Acesta este singurul membru care a supraviețuit dezastrului
kanald.ro
image
În aeroport, pe lângă bagaje vor fi cântăriți și pasagerii. Reguli la check-in impuse de....
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Veste ȘOCANTĂ la Brăila! Încă un medic a murit în secția de Terapie Intensivă. Ștefan Sînpetru, găsit decedat de colegi. Tragedia vine după decesul Ștefaniei Szabo!
romaniatv.net
image
Anunț oficial de la Guvern! S-a stabilit soarta salariului minim pe economie
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alex Velea, roast devastator pentru Selly la „La bine și la roast”. Glumele care au aprins platoul și mesajul cu subînțeles despre un punct sensibil
actualitate.net
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?
click.ro
image
Românca Anca Faur, soția celui de-al doilea om care a pășit pe Lună, a murit. Aldrin: „Iubirea vieții mele”
click.ro
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
click.ro
Kate Middleton foto GettyImages jpg
Prințesei de Wales i s-a făcut rău din nou! Kate Middleton abia se mai ține pe picioare după ultimul scandal
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?

OK! Magazine

image
Regele afemeiat rupe tăcerea despre presupusa idilă cu Prințesa Diana! A fost sau nu ceva mai mult decât o prietenie între ei?

Click! Pentru femei

image
Ana Ularu, „maestru al jocului‟ în Trădătorii: „Să vă bucurați din plin de show! Enjoy!‟

Click! Sănătate

image
Atenție, demența se poate observa atunci când te îmbraci!