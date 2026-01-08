9 ianuarie, ziua în care s-a născut Catherine Elizabeth Middleton, Prințesa de Wales

Catherine Middleton s-a născut pe 9 ianuarie 1982 și este membră a Familiei Regale Britanice, implicată în proiecte caritabile și inițiative pentru sănătatea mintală și educația timpurie a copiilor.

1959 - S-a născut Cristi Minculescu

Cristi Minculescu s-a născut pe 9 ianuarie 1959 în București, România. A devenit cunoscut ca solist principal al trupei Iris, una dintre cele mai longevive și influente formații de rock din România, fondată în 1977. De-a lungul carierei sale, Minculescu a fost vocea principală a trupei pe aproape toate albumele de studio și live, contribuind la promovarea rockului românesc atât pe plan intern, cât și internațional.

Minculescu a participat la numeroase turnee în România și în străinătate, inclusiv în Germania, Franța și Statele Unite, și a colaborat cu mai mulți muzicieni importanți din țară. Printre albumele cele mai cunoscute la care a contribuit se numără „Iris” (1984), „Nemuritor” (1993) și „1998” (1998). De asemenea, a fost implicat în proiecte muzicale solo și în colaborări cu alte trupe, menținându-și prezența activă în industria muzicală românească timp de peste patru decenii.

1982 - S-a născut Kate, Prințesa de Wales

Catherine Elizabeth Middleton s-a născut pe 9 ianuarie 1982 în Reading, Anglia. Ea este soția Prințului William, moștenitorul tronului britanic, și a devenit Prințesă de Wales după căsătoria cu acesta în 2011. Catherine a crescut într-o familie din clasa de mijloc și a urmat educația la școli private înainte de a studia istoria artei la Universitatea St. Andrews, unde l-a întâlnit pe Prințul William.

În calitate de membră activă a Familiei Regale, Catherine s-a implicat în proiecte caritabile și sociale, promovând sănătatea mintală, educația timpurie, activitatea fizică și bunăstarea copiilor. Ea participă regulat la evenimente oficiale, ceremonii și vizite de stat, reprezentând monarhia britanică în diverse ocazii publice și internaționale. De asemenea, Prințesa de Wales este cunoscută pentru implicarea în organizații de caritate precum National Portrait Gallery, Action on Addiction și multiple proiecte legate de sănătatea mintală.

1998 - A murit atleta română Lia Manoliu

Lia Manoliu, născută în 1932, a murit pe 9 ianuarie 1998, fiind recunoscută ca una dintre cele mai importante sportive române ale secolului XX. Specializată în aruncarea discului, Manoliu a participat la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice între 1952 și 1968, obținând medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Mexic în 1968 și două medalii de bronz în 1960 și 1964. Ea a stabilit multiple recorduri naționale și mondiale, fiind un reper al atletismului românesc în perioada postbelică.

După retragerea din competiții, Lia Manoliu a ocupat funcții administrative și de conducere în sportul românesc, inclusiv în cadrul Comitetului Olimpic Român și al Federației Române de Atletism. Ea a fost implicată în organizarea de competiții naționale și internaționale și a promovat dezvoltarea tinerelor talente în atletism. Contribuțiile sale au fost recunoscute prin distincții sportive și onoruri oficiale, iar numele ei rămâne asociat cu performanța în atletismul românesc.

2006 - Prăbușirea unui elicopter SMURD la Iași

Pe 9 ianuarie 2006, un elicopter aparținând SMURD s-a prăbușit în apropierea aeroportului din Iași. În urma accidentului, patru persoane și-au pierdut viața, iar echipele de intervenție au fost mobilizate imediat pentru salvarea celor răniți și investigarea incidentului. Aparatul făcea parte din programul de intervenție aeriană de urgență SMURD, destinat transportului rapid al pacienților aflați în stare critică către centre medicale specializate.

Investigațiile ulterioare au analizat cauzele accidentului, inclusiv posibile defecțiuni tehnice ale elicopterului, condițiile meteorologice și procedurile de operare la aterizare. Accidentul a atras atenția asupra necesității unor măsuri suplimentare de siguranță și a generat discuții privind modernizarea flotei SMURD și instruirea personalului pentru situații de urgență. Evenimentul a avut un impact semnificativ asupra operațiunilor de salvare aeriană din România, fiind considerat unul dintre accidentele cele mai grave din istoria serviciului.

2007 - Steve Jobs lansează iPhone-ul

Pe 9 ianuarie 2007, Steve Jobs, CEO al Apple, a prezentat iPhone-ul original în cadrul conferinței Macworld din San Francisco. Lansarea a marcat intrarea Apple pe piața telefoanelor mobile și a introdus un dispozitiv care combina funcții de telefon, player multimedia și acces la internet într-un singur aparat. iPhone-ul a introdus ecranul tactil multi-touch și o interfață bazată pe gesturi, înlocuind tastaturile fizice tradiționale și redefinind interacțiunea utilizatorilor cu dispozitivele mobile.

Prezentarea a avut un impact semnificativ asupra industriei de telecomunicații și tehnologie, iar iPhone-ul a devenit rapid un standard pentru smartphone-uri. Lansarea sa a generat schimbări în dezvoltarea software-ului, cu introducerea App Store și a ecosistemului de aplicații pentru utilizatori. Inovațiile tehnice și designul compact au stabilit direcția pentru generațiile următoare de telefoane inteligente și au consolidat poziția companiei ca lider global în tehnologie.