search
Joi, 8 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

9 ianuarie, ziua în care s-a născut Catherine Elizabeth Middleton, Prințesa de Wales

0
0
Publicat:

Catherine Middleton s-a născut pe 9 ianuarie 1982 și este membră a Familiei Regale Britanice, implicată în proiecte caritabile și inițiative pentru sănătatea mintală și educația timpurie a copiilor.

Kate Middleton s-a născut pe 9 ianuarie 1982 FOTO Profimedia
Kate Middleton s-a născut pe 9 ianuarie 1982 FOTO Profimedia

1959 - S-a născut Cristi Minculescu

Cristi Minculescu s-a născut pe 9 ianuarie 1959 în București, România. A devenit cunoscut ca solist principal al trupei Iris, una dintre cele mai longevive și influente formații de rock din România, fondată în 1977. De-a lungul carierei sale, Minculescu a fost vocea principală a trupei pe aproape toate albumele de studio și live, contribuind la promovarea rockului românesc atât pe plan intern, cât și internațional.

Minculescu a participat la numeroase turnee în România și în străinătate, inclusiv în Germania, Franța și Statele Unite, și a colaborat cu mai mulți muzicieni importanți din țară. Printre albumele cele mai cunoscute la care a contribuit se numără „Iris” (1984), „Nemuritor” (1993) și „1998” (1998). De asemenea, a fost implicat în proiecte muzicale solo și în colaborări cu alte trupe, menținându-și prezența activă în industria muzicală românească timp de peste patru decenii.

1982 - S-a născut Kate, Prințesa de Wales

Catherine Elizabeth Middleton s-a născut pe 9 ianuarie 1982 în Reading, Anglia. Ea este soția Prințului William, moștenitorul tronului britanic, și a devenit Prințesă de Wales după căsătoria cu acesta în 2011. Catherine a crescut într-o familie din clasa de mijloc și a urmat educația la școli private înainte de a studia istoria artei la Universitatea St. Andrews, unde l-a întâlnit pe Prințul William.

În calitate de membră activă a Familiei Regale, Catherine s-a implicat în proiecte caritabile și sociale, promovând sănătatea mintală, educația timpurie, activitatea fizică și bunăstarea copiilor. Ea participă regulat la evenimente oficiale, ceremonii și vizite de stat, reprezentând monarhia britanică în diverse ocazii publice și internaționale. De asemenea, Prințesa de Wales este cunoscută pentru implicarea în organizații de caritate precum National Portrait Gallery, Action on Addiction și multiple proiecte legate de sănătatea mintală.

1998 - A murit atleta română Lia Manoliu

Lia Manoliu, născută în 1932, a murit pe 9 ianuarie 1998, fiind recunoscută ca una dintre cele mai importante sportive române ale secolului XX. Specializată în aruncarea discului, Manoliu a participat la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice între 1952 și 1968, obținând medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Mexic în 1968 și două medalii de bronz în 1960 și 1964. Ea a stabilit multiple recorduri naționale și mondiale, fiind un reper al atletismului românesc în perioada postbelică.

Citește și: Lia Manoliu, fiica unor profesori de filosofie, o sportivă genială. Ce i-a adus sfârșitul la doar 66 de ani

După retragerea din competiții, Lia Manoliu a ocupat funcții administrative și de conducere în sportul românesc, inclusiv în cadrul Comitetului Olimpic Român și al Federației Române de Atletism. Ea a fost implicată în organizarea de competiții naționale și internaționale și a promovat dezvoltarea tinerelor talente în atletism. Contribuțiile sale au fost recunoscute prin distincții sportive și onoruri oficiale, iar numele ei rămâne asociat cu performanța în atletismul românesc.

2006 - Prăbușirea unui elicopter SMURD la Iași

Pe 9 ianuarie 2006, un elicopter aparținând SMURD s-a prăbușit în apropierea aeroportului din Iași. În urma accidentului, patru persoane și-au pierdut viața, iar echipele de intervenție au fost mobilizate imediat pentru salvarea celor răniți și investigarea incidentului. Aparatul făcea parte din programul de intervenție aeriană de urgență SMURD, destinat transportului rapid al pacienților aflați în stare critică către centre medicale specializate.

FOTO Arhiva Adevărul
FOTO Arhiva Adevărul

Investigațiile ulterioare au analizat cauzele accidentului, inclusiv posibile defecțiuni tehnice ale elicopterului, condițiile meteorologice și procedurile de operare la aterizare. Accidentul a atras atenția asupra necesității unor măsuri suplimentare de siguranță și a generat discuții privind modernizarea flotei SMURD și instruirea personalului pentru situații de urgență. Evenimentul a avut un impact semnificativ asupra operațiunilor de salvare aeriană din România, fiind considerat unul dintre accidentele cele mai grave din istoria serviciului.

Citește și: De la ce vine „I” din iPhone. Utilizatorii nu au știut răspunsul

2007 - Steve Jobs lansează iPhone-ul

Pe 9 ianuarie 2007, Steve Jobs, CEO al Apple, a prezentat iPhone-ul original în cadrul conferinței Macworld din San Francisco. Lansarea a marcat intrarea Apple pe piața telefoanelor mobile și a introdus un dispozitiv care combina funcții de telefon, player multimedia și acces la internet într-un singur aparat. iPhone-ul a introdus ecranul tactil multi-touch și o interfață bazată pe gesturi, înlocuind tastaturile fizice tradiționale și redefinind interacțiunea utilizatorilor cu dispozitivele mobile.

Prezentarea a avut un impact semnificativ asupra industriei de telecomunicații și tehnologie, iar iPhone-ul a devenit rapid un standard pentru smartphone-uri. Lansarea sa a generat schimbări în dezvoltarea software-ului, cu introducerea App Store și a ecosistemului de aplicații pentru utilizatori. Inovațiile tehnice și designul compact au stabilit direcția pentru generațiile următoare de telefoane inteligente și au consolidat poziția companiei ca lider global în tehnologie.

Istoria zilei

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Calul cu internet prin satelit, „arma” improvizată a soldatului rus pe frontul ucrainean. „Acesta este designul, funcționează”
digi24.ro
image
Imagini inedite cu deszăpezirea de la Rânca. Ce vede prin parbriz șoferul unei autofreze de mare capacitate. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”
gandul.ro
image
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când se schimbă schema de ajutor
mediafax.ro
image
Fiul lui Michael Schumacher a trecut peste despărțirea cu Laila Hasanovic. Cu cine a fost văzut 
fanatik.ro
image
România pe dopamină: cum au devenit manelele coloana sonoră a supraviețuirii. „Muzica unei societăți care a încetat să mai creadă în viitor”
libertatea.ro
image
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd prioritatea la analize medicale
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii
digisport.ro
image
Armata Elveției îl contrazice pe Nicușor Dan: Avioanele F-18 nu au fost un gest de mulțumire pentru România
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
antena3.ro
image
Necropsia tânărului din Buzău care a murit după ce și-a rupt piciorul. Medicii au ignorat strigătele de durere
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
cancan.ro
image
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
prosport.ro
image
Actul care nu trebuie semnat de angajaţi, conform experţilor. Pierd un drept important
playtech.ro
image
Ce a făcut Florin Prunea la emisiunea Desafio de la Pro TV. Concurenții, uluiți de ce s-a întâmplat: ”Zici că era drujbă”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat mirii
digisport.ro
image
România devine noul ”El Dorado al Estului”: Puternicele companii din regiune au pus ochii pe țara noastră și investesc serios
stiripesurse.ro
image
Vârsta de pensionare se reduce pentru persoanele care au lucrat în condiții speciale. Ce pensie vei avea dacă ai 12, 14 sau 18 ani de vechime
kanald.ro
image
Litera care este interzisă la numerele de înmatriculare în România, conform legii. Alte combinații nepermise în Codului Rutier nici dacă plătești numere personalizate
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Elena Mateescu anunţă un episod de ger năprasnic: Maximele vor fi negative în toată ţara!
romaniatv.net
image
SUA amenință din nou Europa! Trump are intenții serioase
mediaflux.ro
image
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin cu ei? Da, la revedere!”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
click.ro
image
Vine ger năprasnic în România, cu temperaturi de -18 grade Celsius. A fost convocat Comandamentului Energetic Naţional
click.ro
image
Alina Laufer a fost la schi cu toată familia, inclusiv cu bebelușa Eden: „La 3,5 luni am urcat cu ea la cota 2000, la Sinaia”
click.ro
Prințul William și legătura lui cu Anne Boleyn jpg
Istoria își ia revanșa! Când William va deveni rege, o va răzbuna pe nefericita soție decapitată a lui Henric al VIII-lea
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)
O bijuterie spectaculoasă, veche de 1.100 de ani, din vremea primului rege al Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate

OK! Magazine

image
Se mărește familia Prințului William și a Prințesei Kate? Vestea care i-a luat pe toți prin surprindere

Click! Pentru femei

image
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cum?! Ce face ea în fața ușii?”

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine