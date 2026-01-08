search
Cauza morții tânărului internat cu fractură de femur la Buzău: ce arată necropsia. Familia a depus plângere împotriva spitalului și a medicilor

A fost finalizată necropsia în cazul tânărului de 25 de ani care a murit în Secţia de Ortopedie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, unde era internat, în timp ce aştepta o intervenţie chirurgicală la femur. Concluziile medico-legale arată drept cauză a decesului un tromboembolism pulmonar, potrivit News.ro

UPDATE Familia tânărului a depus plângere la Parchet împotriva spitalului și a personalului medical

Familia lui Gabriel Bumbăcea a depus plângere la Parchet împotriva personalului medical al unităţii medicale unde acesta era internat la momentul morții.

Procurorii au înregistrat plângerea şi au deschis un nou dosar penal, pe lângă cel deschis în cazul accidentului în care tânărul a fost implicat, potrivit News.ro

„La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău sunt înregistrate două dosare penale. Unul în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă privind evenimentul rutier produs în data de 2 ianuarie 2026 iar cel de-al doilea constituit ca urmare a plângerii penale formulate de rudele defunctului faţă de personalul medical al SJU Buzău şi în care se efectuează cercetări sub aspectul infacţiunii de ucidere din culpă”, a declarat Alin Atanasie, procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. 

Știrea inițială

Necropsia a fost făcută la solicitarea familiei, în prezenţa unui expert-parte, ca măsură de precauţie, pentru a clarifica circumstanţele morții lui Gabriel Bumbăcea şi pentru a elimina eventualele suspiciuni legate de posibile erori medicale.

Cauza morţii este, potrivit concluziilor medico-legale, un tromboembolism pulmonar, o complicaţie severă care poate apărea în cazul pacienţilor imobilizaţi.  Mai exact, este vorba de un cheag de sânge care s-a format şi a migrat, provocând o hemoragie şi blocând arterele pulmonare.

Gabriel a fost imobilizat în urma unei fracturi de femur suferite într-un accident rutier petrecut pe 2 ianuarie.

Surse medicale subliniază că tromboembolismul pulmonar este un risc cunoscut în astfel de situaţii, iar pe durata spitalizării, pacientului i-ar fi fost administrat tratament anticoagulant, tocmai pentru a preveni apariţia unei asemenea complicaţii, notează sursa citată.

Starea pacientului ar fi trebuit menţinuă sub control prin acest tratament până luni dimineaţă, când era programată intervenţia chirurgicală pentru fractura de femur. Gabriel s-a stins între timp.

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău urmează să vină cu lămuriri în legătură cu motivele pentru care operaţia nu a fost efectuată mai devreme.

Surse medicale spun că motivul amânării intervenţiei ar fi fost lipsa tijei necesare pentru stabilizarea fracturii, însă această informaţie nu a fost confirmată oficial de reprezentanţii SJU Buzău, potrivit News.ro.

Familia tânărului aşteaptă lămuriri suplimentare cu privire la modul în care a fost gestionată situaţia medicală înainte de producerea decesului.

Proteste

Amintim că moartea lui Gabriel a generat un val de reacţii în spaţiul public și proteste în curtea spitalului, aparținătorii acuzând medicii unității de incompetență.

Tânărul a fost rănit vineri într-un accident rutier în localitatea Vernești. Era pasager pe locul din dreapta într-o mașină condusă de un prieten în vârstă de 20 de ani, care circula cu viteză. În încercarea de a evita Poliția, șoferul a pătruns pe sensul opus și a lovit frontal un alt vehicul, în care se aflau doi soți din Brașov.

Gabriel a rămas internată patru zile pentru o operație programată pentru luni dimineață, însă cu câteva ore înainte de intervenție, a decedat.

Ce spune iubita lui Gabriel

Iubita tânărului, Denisa, a povestit ultimele momente: „Vineri, după accident, mi-a spus că se simte bine și că vrea să meargă acasă. L-am sfătuit să rămână. Mi s-a spus că are doar o fractură de femur și că nu există temei pentru transfer la București. Am stat cu el la UPU până a fost mutat la ortopedie. Urma să stea 10 zile și să facă operația, apoi recuperarea. Luni dimineață, când am venit la spital, mi s-a spus că nu va mai intra în operație, că are pulsul mare. L-am găsit aproape mort, fără nicio legătură cu ce lăsasem vineri”, își amintește tânăra.

Într-un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, Denisa a criticat implicarea spitalului:

Dumnezeu sau poate incompetența și aroganța medicală din cadrul Spitalului Județean Buzău au decis altă soartă pentru noi. Mi-ai sfâșiat sufletul în timp ce «eroii» spitalelor ne luau la mișto… te-am simțit cum pleci de lângă mine și am strigat în gura mare poate mă aude cineva. Dar prea târziu. Te-am pupat pe frunte și te-am pus să-mi promiti că ești puternic și nu mă lași. Dar n-ai mai avut putere”.

